Cerraron el paso internacional Cristo Redentor por las intensas nevadas: cuándo podría reabrir

El Paso Cristo Redentor se encuentra cerrado este lunes por condiciones climáticas adversas en la cordillera (Foto: Shutterstock)

El Paso Internacional Los Libertadores, también conocido como Cristo Redentor, se encuentra cerrado durante todo el día de hoy para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

La medida fue confirmada por la Coordinación Argentina del Paso Internacional Cristo Redentor, que informó a través de un comunicado que la interrupción del tránsito responde a condiciones meteorológicas adversas en la cordillera.

Según detallaron las autoridades, “durante toda la jornada del lunes 18 de agosto el Paso Internacional permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículos”. La decisión se adoptó tras el análisis de los reportes de los equipos técnicos, que prevén la entrada de un frente de inestabilidad con nevadas sobre todo en el sector argentino del corredor internacional.

En ese sentido, desde la coordinación explicaron que el fenómeno climático comenzaría a partir de las 13:00 horas del lunes y se extendería hasta la madrugada del martes, lo que imposibilita garantizar una transitabilidad segura para quienes circulen por la Ruta Nacional N° 7, principal vía de conexión entre Mendoza y Chile. “No pudiendo bajo estas condiciones garantizar condiciones seguras de transitabilidad”, agregaron desde la coordinación.

Las autoridades recomendaron reprogramar los traslados y consultar la información oficial del gobierno nacional

Las temperaturas en alta montaña reflejan la intensidad del fenómeno. Durante la mañana del lunes se registraron -1°C en Uspallata, -9°C en Punta de Vacas, -12°C en Puente del Inca y -13°C en Las Cuevas.

Estos valores extremos provocaron que cientos de transportistas quedaran varados del lado argentino, principalmente en la localidad de Uspallata, donde se encuentra cerrada la barrera de ingreso al túnel.

Desde Vialidad Nacional informaron que se continuará monitoreando el estado de las rutas y que se emitirán actualizaciones regulares para mantener informados a los viajeros.

En tanto, las autoridades recomendaron a quienes tenían previsto viajar que reprogramen sus traslados y consulten la información oficial disponible en el portal del Gobierno nacional (argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera), donde se detallan las condiciones de todos los cruces internacionales habilitados.

Las temperaturas en zonas como Las Cuevas y Puente del Inca descendieron por debajo de los 10 grados bajo cero (Foto: Shutterstock)

Mientras tanto, existe una alternativa para quienes necesitan cruzar a Chile: el Paso Internacional Pehuenche, ubicado en el sur de Mendoza, se encuentra habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. La Coordinación General del Paso Internacional informó que el horario de funcionamiento este lunes es de 9:00 a 18:00 horas para salir de Argentina y de 9:00 a 19:00 horas para ingresar desde el país vecino.

Sin embargo, se advirtió que la Ruta Nacional 145, que conecta con este paso, presenta sectores en reparación, por lo que se solicita transitar con precaución entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional.

Además, continúa vigente el horario de invierno en el Paso Cristo Redentor, que rige desde el 1° de junio hasta el 31 de agosto. El cruce está habilitado de 9:00 a 21:00 horas desde Argentina hacia Chile y de 8:00 a 20:00 desde Chile hacia Argentina, con cierres anticipados de barreras a las 19:00 en Uspallata y a las 18:00 del lado chileno.

Frente al panorama actual, y si las condiciones meteorológicas lo permiten, las autoridades estiman que la reapertura podría evaluarse recién el martes 19 por la mañana, aunque no se ha fijado un horario específico. Todo dependerá del desarrollo del frente frío y de la seguridad del trayecto, aspecto clave en este tipo de operativos en zonas de alta montaña.