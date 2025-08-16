Sociedad

Tragedia en Chaco: un hombre murió aplastado por su tractor mientras realizaba tareas agrícolas

La víctima, de 42 años, perdió la vida en un paraje rural llamado Las Breñas

chaco hombre murió aplastado por
chaco hombre murió aplastado por un tractor (Foto: Gentileza Diario Norte)

En la mañana de este sábado, un trágico episodio sacudió a la comunidad rural de Las Breñas, en la provincia de Chaco. Alfonso Campos murió aplastado por su propio tractor mientras realizaba trabajos en el campo.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó con un llamado de alerta recibido en la Comisaría de Las Breñas, que daba cuenta de un posible accidente fatal en una zona rural.

Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con una escena que confirmaba la gravedad de la situación. Un tractor Fiat 700, de color naranja, se hallaba volcado sobre una cuneta pluvial.

Debajo del vehículo yacía el cuerpo de Campos, sin signos vitales. Tenía 42 años y residía en el mismo paraje donde ocurrió el hecho. Minutos más tarde, personal de salud arribó con una ambulancia. Allí, constataron el fallecimiento del hombre en el sitio.

De acuerdo con lo que trascendió, Campos era un reconocido trabajador rural de la zona y se encontraba realizando tareas con el tractor en el momento del accidente, indicó el medio local Diario Norte.

Ante lo ocurrido, la Fiscalía N°2 de Charata dispuso un operativo con la intervención del Gabinete Científico y la División Bomberos, que llevaron adelante las pericias necesarias.

El hecho provocó conmoción entre los vecinos, quienes recordaron a Campos como una persona de labor y con arraigo en la comunidad. Mientras tanto, las causas del accidente permanecen bajo investigación, a la espera de los resultados de las tareas técnicas que buscan esclarecer lo sucedido.

Un antecedente similar

Vanina Vázquez, esposa de un
Vanina Vázquez, esposa de un productor rural, falleció tras caer de un tractor y ser arrollada

Un trágico episodio sucedió en el paraje Bajo Hondo Chico, situado aproximadamente a 25 kilómetros al sur de la ciudad de Sáenz Peña, en la provincia del Chaco.

El infortunio, que fue en julio, tuvo lugar en la intersección de la Ruta Nacional 16 y la Ruta Nacional 95, en dirección a La Tigra, cuando lo que parecía una jornada habitual de trabajo rural para la familia de Javier Druzianich, referente de la Federación Agraria Argentina y de 44 años, terminó convirtiéndose en tragedia.

Durante labores agrícolas en los lotes 313 y 314, a la vera de la Ruta 95, Vanina Vázquez, de 42 años y esposa del productor, perdió la vida tras caer del tractor donde trabajaba con su marido y ser arrollada por el arado.

El matrimonio estaba acompañado por su hijo de 21 años, quien presenció el siniestro. Según relató a las autoridades, su madre cayó de la máquina y fue pasada por la rastra de discos, provocándole la muerte inmediata.

El joven explicó que, mientras compartían unos mates en el campo, su padre intentó evitar un pozo realizando una maniobra que terminó siendo fatal.

Informaciones compartidas por fuentes policiales al Diario Norte de Chaco señalaron que Vázquez se sentaba en el lateral del tractor conducido por su esposo, participando ambos en tareas de labranza cuando la secuencia culminó en tragedia.

El tractor arrastraba un arado y, tras la maniobra del conductor, la mujer fue expulsada del vehículo. La gravedad del impacto resultó mortal.

Ambos, Vázquez y Druzianich, se encontraban bien integrados en el núcleo agropecuario de la región y residían en el centro de Sáenz Peña.

Desde la Comisaría Quinta se notificó el deceso y se implementaron las medidas pertinentes hasta el arribo de los peritos del Gabinete Científico y el médico policial de guardia.

También acudieron miembros de la División Bomberos. Por el momento, la Fiscalía de turno calificó el caso como “supuesta muerte accidental”, mientras prosiguen las investigaciones y las muestras de dolor se multiplican en redes sociales.

