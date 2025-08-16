Sociedad

Chaco: dos mujeres lo invitaron a un trío sexual y luego lo extorsionaron para no divulgar un video

El hombre llegó a pagar hasta $1.500.000 para que no se difundiera el material ni le contaran a su esposa. La Policía detuvo a las dos acusadas

Guardar
El denunciante pagó $1.500.000 para
El denunciante pagó $1.500.000 para evitar la difusión del material y que su esposa se enterara (Foto: Gentileza Diario Norte)

A principios de mes, un hombre denunció haber sido víctima de una maniobra de extorsión. Según su testimonio, recibía mensajes de dos mujeres que previamente lo habían invitado a participar de un trío sexual pidiéndole plata a cambio de que ellas no difundieran el video del encuentro íntimo. En las últimas horas, la Policía del Chaco detuvo a las acusadas.

Una de las mujeres había invitado a la víctima para intimar junto a la otra acusada, a quien presentó como su pareja. El encuentro se concretó en un albergue transitorio ubicado sobre avenida Soberanía Nacional, en Resistencia, ciudad capital de la provincia del Chaco. Allí, los tres ingresaron a una habitación y mantuvieron relaciones sexuales.

Días más tarde, el denunciante afirmó haber recibido mensajes amenazantes de las dos mujeres, quienes le exigían dinero a cambio de no difundir un video del encuentro ni informar a su esposa.

Ante la presión, realizó un primer pago de $300.000 en efectivo, luego una transferencia de $200.000 y, posteriormente, entregó otras sumas que, en total, ascendieron a aproximadamente $1.500.000, de acuerdo con la información del medio local Diario Norte.

Frente a la denuncia, el equipo fiscal de turno dispuso identificar los domicilios de las sospechosas, ordenar allanamientos y secuestrar teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En la mañana del jueves, personal policial realizó un operativo en una vivienda de Barranqueras -una pequeña localidad vecina de Resistencia-, donde se incautaron dos teléfonos celulares y se detuvo a P. C. R., de 44 años, y Y. R. C. G., de 30.

Las dos mujeres fueron notificadas de su situación en el marco de la causa y quedaron a disposición de la Fiscalía Penal N° 3, a cargo de Víctor Recio. El fiscal espera reunir nuevas pruebas para convocarlas a declaración de imputadas.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer si hay más personas involucradas y esclarecer la totalidad de los hechos. El caso se mantiene bajo investigación judicial, con el análisis de los elementos incautados y la revisión de comunicaciones que podrían aportar más detalles sobre la presunta extorsión.

Otro caso similar de extorsión

En un caso aparte, Braian
En un caso aparte, Braian Godoy fue acusado de pornoextorsión a menores desde la cárcel de Olmos

Braian Cristian Godoy, de 29 años, nacido en Rafael Calzada y sentenciado por abuso sexual, recibió un allanamiento en su celda dentro del penal de Olmos en marzo de este año. La acusación judicial sostiene que recurrió a un método engañoso y cruel: engañó a una adolescente de 14 años y a su grupo de amigas para que posaran con poca ropa, asegurando ser el responsable de una reconocida marca de indumentaria y conservando después todas las imágenes.

Su maniobra no terminaba allí. Al apoderarse de los perfiles de Instagram de las menores, asumía sus identidades y, a través de ellas, buscaba a otras chicas para inducirlas a participar y así sumar nuevas víctimas.

La División Cibercrimen de la Departamental Berazategui de la Policía Bonaerense, bajo la supervisión directa del fiscal Daniel Ichazo, revisó en la propia celda de Godoy el contenido de su teléfono celular y halló registradas 20 cuentas de distintas menores relacionadas con el dispositivo.

La situación se agravó. Según la acusación formal, el esquema de Godoy descendió al terreno de la pornoextorsión de menores de edad.

Un integrante de la investigación relató: “No solo coleccionaban las imágenes. También solicitaban dinero para supuestamente tramitar un carnet de modelo y enviar lencería que nunca llegaba. Cuando las chicas reclamaban porque las prendas no aparecían aunque habían pagado, comenzaba la extorsión”. Godoy efectivamente amenazaba: “Mándame más fotos y videos. Si no, envío todas las imágenes a tus contactos”.

Dos mujeres fueron también identificadas, allanadas y puestas bajo arresto debido a su vinculación con la causa. Los investigadores sostienen que se trataba de la novia y la amante de Godoy. Ninguna de ellas tenía conocimiento de la otra y eran ajenas entre sí. Se las señala como las encargadas de recibir el dinero producto de la pornoextorsión.

Las sospechas policiales apuntan a que las adolescentes transferían el dinero a estas dos mujeres hoy detenidas.

La causa tuvo su origen tras la denuncia de una joven de 14 años habitante de Berazategui. Ella aportó conversaciones donde aparece el condenado como interlocutor.

La supuesta compra de ropa interior ascendía a 5.000 pesos, mientras que obtener el “carnet de modelo” implicaba pagar otros 15.000. Godoy repetía mensajes como “Bella” y “Excelente elección, bella” al responder a los envíos de fotografías de lencería que hacía la víctima.

El método funcionaba así: la adolescente seleccionaba las prendas de preferencia y Godoy solicitaba: “De cada prenda necesito tres fotos”. Incluso establecía condiciones: “Si podés hacerla con un fondo blanco, genial, y yo me encargo de toda la edición. ¿Entendés, bella?”.

Godoy aceleraba el proceso, exigiendo datos personales, nombre completo y dirección para “coordinar el envío”. Advertía tiempo limitado: “Tenés dos días para hacer las fotos. Te paso el alias de la chica del reparto, así abonás”.

Por estos hechos, el fiscal Ichazo imputó a Godoy por captar menores con fines sexuales empleando tecnología, corrupción agravada de menores, estafa, extorsión y producción de material con menores de 18 años en situaciones de índole sexual.

Temas Relacionados

ChacoResistenciaExtorsiónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Chocaron una camioneta y un camión en Córdoba: un muerto y dos heridos

Las autoridades trabajan para esclarecer cómo fue el siniestro. El hombre que falleció tenía 65 años y manejaba el vehículo de menor tamaño

Chocaron una camioneta y un

Polémica en Tucumán por enfrentamientos entre repartidores y la Policía: siete detenidos y agentes heridos

Manifestantes denunciaron agresiones y detenciones arbitrarias durante una protesta en Yerba Buena. La policía secuestró dos motos

Polémica en Tucumán por enfrentamientos

Quién era la mujer que asesinaron frente a su hijo de 15 años durante un asalto en La Matanza

La mujer se convirtió en víctima de un nuevo hecho de inseguridad en el conurbano bonaerense. Tenía 47 años, era preceptora y tenía un emprendimiento de bordado

Quién era la mujer que

Crimen en La Matanza: los videos que permitieron localizar y detener al sospechoso de asesinar a una mujer frente a su hijo

Las imágenes son de las cámaras de seguridad del municipio, que identificaron al único aprehendido en la causa. Hay dos menores que siguen prófugos

Crimen en La Matanza: los

Incendio en Caballito: un galpón ferroviario quedó envuelto en llamas que alcanzaron los cuatro metros

Buscan determinar el origen del fuego que afectó un predio. La columna de humo negro fue visible desde otros barrios de la ciudad

Incendio en Caballito: un galpón
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bacterias y virus se pueden

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

La Justicia rechazó que las boletas bonaerenses tengan más de dos fotos y analiza un reclamo similar de Mayra Mendoza

Mario Lugones, ministro de Salud: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”

Tras las negociaciones frustradas con LLA y la interna en la UCR, Rodrigo de Loredo no será candidato por Córdoba

Chocaron una camioneta y un camión en Córdoba: un muerto y dos heridos

INFOBAE AMÉRICA
Trump afirmó que el próximo

Trump afirmó que el próximo paso hacia un acuerdo de paz en Ucrania “depende” de Zelensky

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

Israel abatió a Naser Musa, otro alto responsable militar de Hamas en Rafah

El partido de la opositora María Corina Machado exigió la liberación de un estudiante de medicina detenido hace un año

Ucrania recuperó seis pueblos en Pokrovsk horas antes de la llegada de Putin a Alaska

TELESHOW
La sorpresiva despedida de Marixa

La sorpresiva despedida de Marixa Balli de LAM: “No quería llorar”

La emotiva declaración de amor de La Joaqui a Luck Ra para celebrar su aniversario: “Me arreglaste el alma”

Santiago del Moro mostró cómo está Catalina, su hija mayor que cumplió 14 años: “¡Sos todo!"

La llamativa respuesta de Pampita cuando Evangelina Anderson le preguntó si hace topless en la playa

La indirecta de la China Suárez a Wanda Nara al felicitar a Mauro Icardi por su gol en el Galatasaray: “Quisieron humillarte”