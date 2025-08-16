Chaco: dos mujeres lo invitaron a un trío sexual y luego lo extorsionaron para no divulgar un video

El denunciante pagó $1.500.000 para evitar la difusión del material y que su esposa se enterara (Foto: Gentileza Diario Norte)

A principios de mes, un hombre denunció haber sido víctima de una maniobra de extorsión. Según su testimonio, recibía mensajes de dos mujeres que previamente lo habían invitado a participar de un trío sexual pidiéndole plata a cambio de que ellas no difundieran el video del encuentro íntimo. En las últimas horas, la Policía del Chaco detuvo a las acusadas.

Una de las mujeres había invitado a la víctima para intimar junto a la otra acusada, a quien presentó como su pareja. El encuentro se concretó en un albergue transitorio ubicado sobre avenida Soberanía Nacional, en Resistencia, ciudad capital de la provincia del Chaco. Allí, los tres ingresaron a una habitación y mantuvieron relaciones sexuales.

Días más tarde, el denunciante afirmó haber recibido mensajes amenazantes de las dos mujeres, quienes le exigían dinero a cambio de no difundir un video del encuentro ni informar a su esposa.

Ante la presión, realizó un primer pago de $300.000 en efectivo, luego una transferencia de $200.000 y, posteriormente, entregó otras sumas que, en total, ascendieron a aproximadamente $1.500.000, de acuerdo con la información del medio local Diario Norte.

Frente a la denuncia, el equipo fiscal de turno dispuso identificar los domicilios de las sospechosas, ordenar allanamientos y secuestrar teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En la mañana del jueves, personal policial realizó un operativo en una vivienda de Barranqueras -una pequeña localidad vecina de Resistencia-, donde se incautaron dos teléfonos celulares y se detuvo a P. C. R., de 44 años, y Y. R. C. G., de 30.

Las dos mujeres fueron notificadas de su situación en el marco de la causa y quedaron a disposición de la Fiscalía Penal N° 3, a cargo de Víctor Recio. El fiscal espera reunir nuevas pruebas para convocarlas a declaración de imputadas.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer si hay más personas involucradas y esclarecer la totalidad de los hechos. El caso se mantiene bajo investigación judicial, con el análisis de los elementos incautados y la revisión de comunicaciones que podrían aportar más detalles sobre la presunta extorsión.

Otro caso similar de extorsión

En un caso aparte, Braian Godoy fue acusado de pornoextorsión a menores desde la cárcel de Olmos

Braian Cristian Godoy, de 29 años, nacido en Rafael Calzada y sentenciado por abuso sexual, recibió un allanamiento en su celda dentro del penal de Olmos en marzo de este año. La acusación judicial sostiene que recurrió a un método engañoso y cruel: engañó a una adolescente de 14 años y a su grupo de amigas para que posaran con poca ropa, asegurando ser el responsable de una reconocida marca de indumentaria y conservando después todas las imágenes.

Su maniobra no terminaba allí. Al apoderarse de los perfiles de Instagram de las menores, asumía sus identidades y, a través de ellas, buscaba a otras chicas para inducirlas a participar y así sumar nuevas víctimas.

La División Cibercrimen de la Departamental Berazategui de la Policía Bonaerense, bajo la supervisión directa del fiscal Daniel Ichazo, revisó en la propia celda de Godoy el contenido de su teléfono celular y halló registradas 20 cuentas de distintas menores relacionadas con el dispositivo.

La situación se agravó. Según la acusación formal, el esquema de Godoy descendió al terreno de la pornoextorsión de menores de edad.

Un integrante de la investigación relató: “No solo coleccionaban las imágenes. También solicitaban dinero para supuestamente tramitar un carnet de modelo y enviar lencería que nunca llegaba. Cuando las chicas reclamaban porque las prendas no aparecían aunque habían pagado, comenzaba la extorsión”. Godoy efectivamente amenazaba: “Mándame más fotos y videos. Si no, envío todas las imágenes a tus contactos”.

Dos mujeres fueron también identificadas, allanadas y puestas bajo arresto debido a su vinculación con la causa. Los investigadores sostienen que se trataba de la novia y la amante de Godoy. Ninguna de ellas tenía conocimiento de la otra y eran ajenas entre sí. Se las señala como las encargadas de recibir el dinero producto de la pornoextorsión.

Las sospechas policiales apuntan a que las adolescentes transferían el dinero a estas dos mujeres hoy detenidas.

La causa tuvo su origen tras la denuncia de una joven de 14 años habitante de Berazategui. Ella aportó conversaciones donde aparece el condenado como interlocutor.

La supuesta compra de ropa interior ascendía a 5.000 pesos, mientras que obtener el “carnet de modelo” implicaba pagar otros 15.000. Godoy repetía mensajes como “Bella” y “Excelente elección, bella” al responder a los envíos de fotografías de lencería que hacía la víctima.

El método funcionaba así: la adolescente seleccionaba las prendas de preferencia y Godoy solicitaba: “De cada prenda necesito tres fotos”. Incluso establecía condiciones: “Si podés hacerla con un fondo blanco, genial, y yo me encargo de toda la edición. ¿Entendés, bella?”.

Godoy aceleraba el proceso, exigiendo datos personales, nombre completo y dirección para “coordinar el envío”. Advertía tiempo limitado: “Tenés dos días para hacer las fotos. Te paso el alias de la chica del reparto, así abonás”.

Por estos hechos, el fiscal Ichazo imputó a Godoy por captar menores con fines sexuales empleando tecnología, corrupción agravada de menores, estafa, extorsión y producción de material con menores de 18 años en situaciones de índole sexual.