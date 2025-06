Trágico incendio en Bariloche: falleció un joven de 23 años con movilidad reducida y tres familias perdieron todo

Trágico incendio en Bariloche: una joven de 23 años murió

Un incendio de gran magnitud ocurrido este lunes por la tarde en el barrio 2 de abril de Bariloche dejó como saldo la muerte de un joven de 23 años con movilidad reducida y la destrucción total de al menos tres viviendas y un galpón.

Las llamas, que se propagaron con rapidez entre las construcciones de madera y lona, se desataron en la manzana 287, un sector sin urbanización formal ni servicios básicos, donde viven más de 150 familias desde 2020.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público Fiscal, la víctima, cuya identidad no fue difundida oficialmente, fue encontrada sin vida en el interior de una de las casillas afectadas.

La zona quedó precintada por orden del fiscal Gerardo Miranda, quien dispuso las primeras diligencias judiciales e instruyó que se realice la autopsia este martes a las 16 horas. “Aún se le debe dar aviso a su familia”, confirmaron desde el organismo judicial.

El incendio se desató en un sector con construcciones de madera y lona en el barrio 2 de Abril de Bariloche (Foto Río Negro)

Según informó el portal Diario Río Negro, el fuego tomó por sorpresa a los vecinos, muchos de los cuales intentaron colaborar para extinguir las llamas. Sin embargo, la precariedad del terreno —con una sola entrada angosta para autos pequeños— impidió el ingreso de los vehículos de los bomberos voluntarios, que debieron extender sus mangueras hasta donde fue posible.

“Queríamos cargar tachos con agua y no había suficiente presión. Mi casa quedó hecha cenizas. Lo más doloroso fue que no pudimos sacar a esta chica. Lo intentamos, pero no pudimos”, relató Cristóbal, uno de los damnificados.

Las imágenes del lugar, horas después del incendio, mostraban restos humeantes, techos de nylon derretidos y estructuras calcinadas. Personal de Protección Civil, la Policía de Río Negro y diversas dotaciones de bomberos continuaban con tareas de enfriamiento, mientras se resguardaba la escena para las pericias.

Las familias afectadas fueron alojadas en un centro comunitario a pocos metros del lugar del incendio (Foto Río Negro)

Entre los relatos que surgieron tras la tragedia, el testimonio de Guadalupe Díaz, una joven oriunda de Misiones que llegó a Bariloche en septiembre del año pasado, reflejó la desesperación del momento. “De pronto, el hermano de mi novio nos grita que salgamos de la casa. Vimos que el fuego ya estaba prendido en una de las casas y una chica gritaba que su hermana estaba adentro. Intentamos entrar, pero ya estaba prendido en llamas. Le gritamos que saliera”, contó.

Su vivienda también fue alcanzada por el fuego. “Perdimos todo. Mi marido es albañil y perdió sus herramientas. Pero de última, eso es material. Me indigna esa niña que murió quemada”, agregó.

La presidenta de la junta vecinal del barrio 2 de abril, Verónica Cierpes, explicó que el área afectada era originalmente un espacio verde por donde pasaban las cloacas y caños de servicios. Con el paso del tiempo y ante la falta de alternativas habitacionales, comenzaron a asentarse familias de la zona y de otras localidades. “Están como en un pozo. Pero nunca se urbanizó el lugar con todo lo que eso implica”, señaló.

Cierpes también advirtió que muchas viviendas del lugar tienen pisos de tierra, techos de nylon sostenidos con gomas, y sistemas de calefacción a leña o con garrafas. “Hay varias personas con problemas oncológicos y que se hacen diálisis. Preocupa mucho la situación”, comentó.

El municipio anunció reuniones con los vecinos y un proceso de reconstrucción y ordenamiento del barrio (Fotos: Diario Río Negro)

Tras el siniestro, la Municipalidad de Bariloche emitió un comunicado en el que expresó su “profundo dolor” por la pérdida y aseguró que desde el primer momento brindó asistencia logística a los cuerpos de emergencia. Las tres familias damnificadas pasaron la noche en dependencias municipales, específicamente en el Centro Integrador Comunitario del barrio, ubicado a pocos metros de donde ocurrió el incendio.

Además, el municipio anunció que este martes se llevarán a cabo reuniones con los vecinos para avanzar en temas de infraestructura, como la apertura de calles, seguridad eléctrica y sistemas de desagüe. También informaron que se iniciará un proceso de reconstrucción de las casillas y se avanzará con la regularización del barrio, por pedido del intendente Walter Cortés.

“El invierno y la precariedad de los métodos de calefacción, sumados a la necesidad de salir a ganarse el sustento diario, hacen que esta época sea especialmente cruel para los más necesitados. El municipio está y estará acompañando y asistiendo de manera permanente”, concluyó el texto oficial.

El antecedente más cercano ocurrió en 2021, cuando un hombre de 47 años murió atrapado en el incendio de su casilla de madera en el mismo barrio. La causa, en aquel caso, habría sido una salamandra. La investigación para determinar qué originó el incendio de este lunes continúa en curso.