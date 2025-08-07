Marcha de San Cayetano, en vivo: últimas noticias sobre la movilización de gremios y movimientos sociales opositora a Milei
Los fieles se congregan en el santuario porteño para celebrar al santo en su día. Hoy a las 11 horas será la misa central
07 Ago, 2025 07:17 a.m. EST
La imagen de San Cayetano, el destino de cientos de fieles para este 7 de agosto (Fotos y videos: Maximiliano Luna)
La tradicional convocatoria de la Iglesia Católica durante cada 7 de agosto reúne a cientos de creyentes para participar en la festividad de San Cayetano en los alrededores del santuario ubicado en Cuzco 150.
La cita anual transforma el barrio de Liniers en un punto de encuentro para quienes depositan en el santo patrono santo sus esperanzas y agradecimientos.
El componente político también estará presente, con la la presencia del sindicalismo y varios intendentes, que marcharán, desde las 8, junto a varios movimientos sociales, hacia la Plaza de Mayo bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.
11:09 hsHoy
Horarios de misas durante el día de hoy
Hoy habrán varias misas en el Santuario San Cayetano Liniers
A partir de las 4 de la mañana de hoy comenzaron a oficiarse las misas por San Cayetano en el santuario de Liniers.
Los horarios de esta jornada santa serán: a las 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21 y 23 horas.
Cada una de ellas es presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva. Después de cada misa, él saludará a los peregrinos.
También hay lugar para bendiciones y confesiones durante todo el día afuera del templo.
10:56 hsHoy
Video: las primeras bendiciones durante la madrugada
Peregrinación San Cayetano 2025
El templo ubicado en Cuzco 150, recibió esta madrugada a los primeros peregrinos que se acercaron al Santuario de San Cayetano, quienes realizaron la tradicional vigilia en el lugar.
Bendiciones, misas y el rezo al santo patrono del pan y el trabajo serán protagonistas durante toda la jornada de hoy en el barrio porteño de Liniers.
10:37 hsHoy
Los cortes de calles en Liniers por la peregrinación
Desde esta madrugada, hasta las 8 de mañanaviernes, hay restricción de circulación vehicular en los siguientes puntos de CABA:
Corte total de Bynon entre Cuzco y Barragán.
Corte total de Fco De Viedma entre Cuzco y Madero
Corte total de Fco De Viedma entre Barragán y Reservistas Argentinos.
Corte total de Cuzco entre Av. Rivadavia y Amadeo Jacques.
Corte total de Bueras entre Fco. De Viedma y Amadeo Jacques.
Corte total de Gana entre Fco. De Viedma y Av. Juan B. Justo.
Corte total de Casco entre Fco. De Viedma y Amadeo Jacques.
Corte total de Madero entre Fco. De Viedma y Amadeo Jacques.
Corte total de Barragán entre Av. Rivadavia y Av. Reservistas Argentinos.
El recorrido de la marcha hacia Plaza de Mayo que comienza a las 8
Corte total de Gallardo entre Av. Juan B justo y Av. Reservistas Argentinos.
Corte total de la Av. Reservistas Argentinos entre Barragán y su intersección con vías del FFCC. Sarmiento.
Corte total de Barragán entre Av. Juan B. Justo y Av. Álvarez Jonte.
Corte total de la Av. Álvarez Jonte entre Av. Juan B. Justo y Av. Reservistas Argentinos.
Corte total de Roffo entre Cuzco y Av. Gral. Paz.
Corte parcial de Juan B Justo entre Av. Álvarez Jonte y San Blas.
Corte total de Gallardo entre AU Perito Moreno y su intersección con vías del FFCC. Sarmiento.
Cierre total de la salida de la Autopista AU6 Perito Moreno en Barragán (sentido este-oeste) y la subida a la Autopista AU6 Perito Moreno en Barragán (sentido oeste-este).
Cierre de la subida a la Autopista AU6 Perito Moreno en Gallardo (sentido este- oeste).
Corte total de la bajada de la autopista AU6 Perito Moreno en Gallardo, en ambos sentidos.
Las tres centrales obreras se suman a la marcha por San Cayetano que desde 2016 organizan los movimientos sociales (Foto: NA/Daniel Vides)
Varios intendentes bonaerenses del PJ sumarán sus manifestantes a la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y agrupaciones políticas para la marcha de San Cayetano contra el Gobierno que se realizará este jueves, a partir de las 8, desde la Iglesia de San Cayetano hasta Plaza de Mayo con la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.
Los fieles se congregaron en el santuario porteño para celebrar al santo en su día. Luego de que la imagen del patrono fuera alabada en un escenario, este jueves a las 11:00 horas será la misa central
Cientos de personas se congregaron en Liniers para venerar al santo del pan y el trabajo (Fotos: Santuario de San Cayetano)
Como todos los años, cientos de creyentes se reunieron en el Santuario de San Cayetanodel barrio de Liniers, para participar de los preparativos previos a la celebración del día del santo, conocido como el patrono del pan y del trabajo. Las canciones y oraciones se unieron en honor al santo.
Se alza como el santo más popular del país, aunque su vida permanece en gran parte desconocida para los fieles que cada año llenan su templo en el barrio porteño de Liniers y en numerosos sitios a lo largo del territorio nacional. Curiosamente, mientras San José Obrero es el patrono del trabajo en casi todo el mundo, y San Pancracio lo es en Uruguay y España, aquí destaca su figura
En la Argentina, miles de devotos se dirigen cada año al santuario de Liniers, el principal punto de peregrinación del país dedicado a San Cayetano, para acercarle sus pedidos de pan y trabajo o agradecerle por lo concedido. (Adrián Escándar)
Nacido hace más de 500 años, lejos de estas tierras, su origen divide a los historiadores: algunos lo sitúan en Vicenza, bajo el señorío de Venecia, otros en Gaeta. Su nombre, Cayetano, evoca: “oriundo de Caieta”, nombre romano de aquella ciudad.