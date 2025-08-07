Marcha de San Cayetano, en vivo: últimas noticias sobre la movilización de gremios y movimientos sociales opositora a Milei

La imagen de San Cayetano, el destino de cientos de fieles para este 7 de agosto (Fotos y videos: Maximiliano Luna)

La tradicional convocatoria de la Iglesia Católica durante cada 7 de agosto reúne a cientos de creyentes para participar en la festividad de San Cayetano en los alrededores del santuario ubicado en Cuzco 150.

La cita anual transforma el barrio de Liniers en un punto de encuentro para quienes depositan en el santo patrono santo sus esperanzas y agradecimientos.

El componente político también estará presente, con la la presencia del sindicalismo y varios intendentes, que marcharán, desde las 8, junto a varios movimientos sociales, hacia la Plaza de Mayo bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.