18 fotos de la peregrinación a San Cayetano

07 Ago, 2025 08:19 a.m. EST
Los fieles transportan la imagen de la Virgen María hacia el templo en Liniers La presencia de la bandera patria, una constante durante la procesión de San Cayetano Una foto hecha bandera del Papa Francisco, fallecido este año, por parte de los misioneros de Escobar Los movimientos sociales como la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) presentes y listos para marchar hacia Plaza de Mayo La bendición de las herramientas de trabajo, realizada durante esta mañana, como previa de la peregrinación hacia Plaza de Mayo La emoción durante una de las misas realizadas esta mañana en Liniers La estatuilla del santo patrono del pan y del trabajo en manos de un hombre que ya veneró a la figura principal en el santuario Con niños en brazos y mucho abrigo, la postal de cada año durante la larga noche en la que los fieles aguardan para ingresar al Santuario San Cayetano Liniers El agua bendita en las afueras del santuario para todos aquellos fieles que visitan el templo de San Cayetano Como cada año, largas filas ocupan las calles de Liniers para poder visitar el Santuario San Cayetano en Cuzco 150 En las afueras del templo también hay lugar para bendiciones y confesiones de los creyentes Cientos de fieles hicieron fila durante la madrugada para poder ingresar al Santuario San Cayetano Liniers La mano sobre el vidrio, un agradecimiento o un pedido, la clásica postal religiosa en honor a San Cayetano Flores, espigas de trigo y persignaciones, las ofrendas a San Cayetano en su día El templo ubicado en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers, recibirá fieles durante todo el día Las espigas de trigo, como símbolo del pan, adornan la figura del santo patrono Las oraciones y estatuillas de San Cayetano, dos símbolos de la procesión del 7 de agosto Las ofrendas y agradecimientos a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo
Fotos: Maximiliano Luna y Gastón Taylor