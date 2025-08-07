Fotos Al 100

18 fotos de la peregrinación a San Cayetano

Una recorrida por las largas filas de fieles en la madrugada de Liniers. La colorida liturgia alrededor de la figura del patrono del pan y el trabajo

Los fieles transportan la imagen de la Virgen María hacia el templo en Liniers
La presencia de la bandera patria, una constante durante la procesión de San Cayetano
Una foto hecha bandera del Papa Francisco, fallecido este año, por parte de los misioneros de Escobar
Los movimientos sociales como la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) presentes y listos para marchar hacia Plaza de Mayo
La bendición de las herramientas de trabajo, realizada durante esta mañana, como previa de la peregrinación hacia Plaza de Mayo
La emoción durante una de las misas realizadas esta mañana en Liniers
La estatuilla del santo patrono del pan y del trabajo en manos de un hombre que ya veneró a la figura principal en el santuario
Con niños en brazos y mucho abrigo, la postal de cada año durante la larga noche en la que los fieles aguardan para ingresar al Santuario San Cayetano Liniers
El agua bendita en las afueras del santuario para todos aquellos fieles que visitan el templo de San Cayetano
Como cada año, largas filas ocupan las calles de Liniers para poder visitar el Santuario San Cayetano en Cuzco 150
En las afueras del templo también hay lugar para bendiciones y confesiones de los creyentes
Cientos de fieles hicieron fila durante la madrugada para poder ingresar al Santuario San Cayetano Liniers
La mano sobre el vidrio, un agradecimiento o un pedido, la clásica postal religiosa en honor a San Cayetano
Flores, espigas de trigo y persignaciones, las ofrendas a San Cayetano en su día
El templo ubicado en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers, recibirá fieles durante todo el día
Las espigas de trigo, como símbolo del pan, adornan la figura del santo patrono
Las oraciones y estatuillas de San Cayetano, dos símbolos de la procesión del 7 de agosto
Las ofrendas y agradecimientos a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo

Fotos: Maximiliano Luna y Gastón Taylor

