Dramático rescate de un peón rural en pleno temporal de nieve en Río Negro: “La pude contar gracias a los perros”

Un dramático rescate se vivió en el pueblo de Mencué en la provincia de Río Negro en medio del fuerte temporal de nieve que se vivió en la zona sur del país durante este fin de semana. Un peón rural que había salido en medio de la nevada se perdió durante cinco horas y fue hallado con un importante grado de hipotermia: “la pude contar gracias a los perros”, dijo.

La víctima fue identificada como Nahuel Vince, un trabajador rural de la zona oriundo de la localidad de Cervantes, que trabaja actualmente en el paraje Lonco Vaca, a pocos kilómetros del pueblo que está al oeste de la provincia rionegrina, a más de 200 kilómetros de San Carlos de Bariloche.

El episodio comenzó durante la tarde del sábado, cuando Vince salió a cumplir sus habituales tareas rurales habituales en las extensas tierras del paraje Lonco Vaca, una región que en los últimos días fue azotada por la nieve y el viento patagónico. La intensidad del temporal, que cubría de blanco los campos y reducía la visibilidad, complicó rápidamente la orientación de Vince, quien quedó aislado y atrapado en pleno campo.

El hombre fue rescatado y relató que sobrevivió gracias a los perros

Justo cuando la nieve se acumulaba, el trabajador rural se encontraba cada vez más lejos de cualquier resguardo, mientras las condiciones seguían empeorando. Aislado de otros habitantes y con la noche cayendo rápidamente, comenzó a perder la sensibilidad debido al frío extremo.

Al llegar a las estribaciones de un cerro y tras horas de caminar entre la nieve, Vince logró captar una débil señal en su teléfono móvil. La escaza cobertura permitió que diera aviso a las autoridades y explicara su situación crítica. El frío intenso y la humedad habían incrementado su riesgo de hipotermia mientras la noche avanzaba y el trabajador rural esperaba un auxilio que no sabía si llegaría a tiempo.

Río Negro sufrió una importante nevada en los últimos días: "En zonas cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 cm"

El pedido de auxilio puso en marcha un operativo de emergencia. Según certificó Carlos A. Vertiz, uno de los protagonistas del rescate, tras recibir el aviso un vehículo de la Comisión de Fomento de Mencué y personal de la Unidad Policial 60 se desplazaron de inmediato, enfrentando rutas cubiertas de nieve. Desde Aguada Guzmán, se sumó la ambulancia de la propia Comisión, mientras que personal de salud del Área Programa El Cuy se movilizó para preparar el operativo y asistir cuando se localizara al trabajador.

Mientras el operativo avanzaba hacia la coordenada indicada, el dueño del establecimiento rural basó su búsqueda en su conocimiento profundo del terreno. Finalmente logró hallar a Vince cobijado bajo una tapera, con claros signos de hipotermia y al límite de sus fuerzas. El frío y la exposición al viento habían generado un deterioro grave en su estado físico.

Minutos después, la ambulancia llegó al lugar, proporcionando los primeros auxilios en terreno abierto. El equipo médico priorizó su estabilización, y solo entonces se organizó el traslado hasta el paraje Chasico, donde una ambulancia del hospital de El Cuy completó el puente sanitario para garantizar una atención hospitalaria adecuada.

Postales blancas: La Patagonia se tiñó con la fuerte caída de nieve

Una vez que estaba recuperado del frío, el peón relató en diálogo con un periodista local cómo fue su travesía por el campo y lo que tuvo que pasar hasta que fue rescatado: “Anduve más de cinco horas caminando, me perdí en la nieve. La nieve más baja me llegaba hasta la mitad de la pierna y la nieve más alta cerca de la rodilla. El frío era insoportable”.

Y explicó: “Hipotermia al 100% me dijo la enfermera, que le quiero agradecer. También a la policía de Mencué y al hospital del Cuy que me trataron muy bien. Por suerte muy buena gente".

En su relato también el gaucho contó que los perros que lo acompañaban en la caminata fueron claves para mantenerlo con vida: “Se mostraron encima y gracias a los perros la pude contar. Me dieron calor, un buen rato que me caí y no me podía levantar. Ahí ellos se acomodaron y me dieron la temperatura, lo que es el animal”.