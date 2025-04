Así fue el último día de Bergoglio en la Argentina: “Nos vemos a la vuelta”

El cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, frente a la catedral metropolitana (Télam)

El 11 de febrero de 2013, a las 11:30 de la mañana de Roma, Benedicto XVI sorprendió al mundo con el anuncio de su renuncia papal en latín. Mientras las palabras del Sumo Pontífice alemán resonaban en la Ciudad Eterna, en Buenos Aires ya eran las 7:30 de la mañana. Jorge Mario Bergoglio, entonces cardenal y arzobispo de la capital argentina, llevaba tres horas despierto. Su día comenzaba en su sencillo departamento en el segundo piso de la Curia, una vivienda modesta de dos habitaciones. En ese mismo momento, en otro rincón del edificio contiguo a la Catedral Metropolitana, con vista sobre Plaza de Mayo, el padre Alejandro Russo, actual rector de la Catedral de Buenos Aires, también se despertaba, impactado por la noticia.

El padre Russo conocía a Bergoglio desde los tiempos en que era provincial de los Jesuitas. La relación entre ellos se estrechó cuando el Cardenal Quarracino lo designó obispo auxiliar de la ciudad y vicario en Flores, en una época en la que el padre Russo se encargaba de la parroquia de Belgrano, donde, curiosamente, Alberto, uno de los hermanos de Bergoglio, iba a misa. Las comidas, las charlas y el trabajo codo a codo en la Curia terminaron por solidificar la amistad y el respeto mutuo.

Habla el Padre Alejandro Russo, Rector de la Catedral de Buenos Aires

En la sacristía de la Catedral, rodeado de cálices de arzobispos, un antiguo aguamanil enviado por el rey Carlos III en el siglo XVIII, y reliquias de santos, el padre Russo recordaba aquellos días en los que el cardenal Bergoglio estaba por dejar Buenos Aires. “Él siempre hacía lo mismo”, señaló al comenzar. La rutina de Bergoglio en Buenos Aires era meticulosa. Se levantaba a las 4:30 de la mañana, comenzaba su jornada con dos horas y media de lectura y meditación, como todo buen jesuita. Después, oficiaba misa si no tenía compromisos importantes y ocupaba su despacho a las 7:00, respondiendo cartas y atendiendo audiencias. A las 11:30 ya almorzaba en el comedor del segundo piso, seguido de una breve siesta. La tarde se completaba con más trabajo en su oficina hasta las 19:00. “Él siempre estaba disponible para atender llamadas, todo lo resolvía rápido”, mencionaba el padre Russo, quien también recordaba que Bergoglio nunca usó computadora, prefiriendo escribir a mano o en una máquina de escribir eléctrica. En una época tuvo un secretario y luego dos mujeres que lo asistían para atender el teléfono, Otilia y Elisa. Pero la agenda, que era de papel, la llevaba él mismo en su viejo portafolios con hebillas.

“Era frugal en la comida”, rememoraba el padre Russo. “Nunca lo vi cebarse mate ni cargar un termo. Eso que en el Vaticano se cebaba mates es un mito. Tomaba café y si le ofrecían, tomaba mate, pero no era un hábito suyo”. Bergoglio se cuidaba mucho en cuanto a su salud, comía verduras y disfrutaba de la cocina piamontesa, pero siempre con moderación. Su humor se dejaba ver en anécdotas como aquella vez que, al ver a su hermano Alberto y al padre Russo en Roma, dijo: “¡Ay, Dios! Están en alerta todas las pizzerías de Roma”.

El cardenal Jorge Bergoglio durante una misa en la Catedral metropolitana de Buenos Aries, 2006

Las cenas eran simples y tempranas. “Él mismo calentaba lo que le dejaban preparado. No tenía problemas con hacer las cosas por sí mismo”, recuerda Russo. A las 9 de la noche se retiraba a su habitación, una estancia austera, con cama, armario y una mesa de luz. No tenía televisor, porque había hecho una promesa a la Virgen del Carmen. Su única excepción a la rutina era escuchar música clásica los sábados por la tarde, cuando sintonizaba Radio Nacional.

En la Curia, Bergoglio disponía de tres oficinas. La más grande la utilizaba solo cuando no había mucha gente. El día en que Benedicto XVI anunció su renuncia, el cardenal Bergoglio se encontraba trabajando en su oficina, en pleno lunes de Carnaval, en un ambiente de absoluta calma, casi como si no ocurriera nada importante. A las 8 de esa mañana, el padre Russo recibió un llamado inesperado en su habitación, dándole la noticia de la renuncia papal. De inmediato, llamó a Bergoglio por teléfono.

“¿Dónde estás?”, preguntó el arzobispo. “En mi cuarto”, le respondió Russo. “Vestite y vení”, le dijo Bergoglio. Al llegar a la oficina, vio que el Papa estaba hablando por teléfono con Roma. En ese momento, le susurró: “El Papa es usted”. Bergoglio lo miró incrédulo: “No, Alejandro, no es posible”. Recuerda el padre Russo: “Lo decía porque él acababa de renunciar a su sede de Buenos Aires, había cumplido 75 años, y pensaba que su tiempo ya había pasado”.

Bergoglio con el padre Russo

Lo que siguió fueron horas de tensión, llamadas de Roma y una conversación que terminó con una reflexión de Russo: “Cuando se elige a un Papa, no se tiene en cuenta nada, porque el Papa es soberano, está fuera de la ley, es el legislador Supremo, el Vicario de Cristo”. Y aunque Bergoglio insistió en que no era el momento para hablar de su posible elección, pronto se hizo evidente que la historia comenzaba a tomar otro rumbo.

Más tarde lo llamó un cardenal desde Roma, que amagó a irse de la ciudad y al que Bergoglio lo hizo quedar. El llamado, terminó con un mensaje del purpurado hacia el Arzobispo: “Rezamos por vos”. “Ahí le puntualicé: ‘ve lo que le digo’, pero no me llevó el apunte y se puso a escribir una carta para el Papa Benedicto en donde le agradecía el gesto de generosidad y el ejemplo que le había dado a la Iglesia”, contaba Russo.

El día del Cónclave estaba cada vez más cerca, Benedicto XVI había establecido al 28 de febrero como la fecha de su dimisión, pero Bergoglio aún no había decidido cuándo viajar a Roma. El padre Russo, que en esa ocasión se convirtió en su consejero en varias decisiones, le sugirió el 25 de febrero como fecha de salida. Pocos días antes de su partida, el Cardenal celebró su último bautismo, a la hija recién nacida de un piloto que había logrado una súbita fama por haber sido arrestado años atrás. Al terminar, Bergoglio se acercó a Russo y le dijo “me voy el 25”.

Su última misa en Buenos Aires tuvo lugar el 23 de febrero, en la Catedral Metropolitana, para un grupo pequeño de sacerdotes. Era un momento privado, un adiós aún no pronunciado. “Me dejó lista la homilía del Jueves Santo para que la pasaran a máquina”, recuerda el padre Russo, quien también señala que, cuando Bergoglio se convirtió en Papa, la homilía fue enviada a la Secretaría de Estado del Vaticano.

Así se despidió Bergoglio de Daniel Del Regno, su diariero

En las últimas horas de su vida como cardenal, Bergoglio se dedicaba a pequeños detalles, como pagarle a su amigo Daniel Del Regno, quien le llevaba todos los días el diario La Nación. suspendiera la entrega de su ejemplar. Del Regno le contó a Infobae: “Cuando me enteré de su viaje, por que él mismo me lo comentó, le dije si le parecía conveniente suspender los diarios, y me respondió que no, estaría de vuelta en una semana. Antes de eso había tenido la gentileza de bautizar a mi hijo, habíamos generado una confianza. Cuando nos enteramos que era Papa fue una alegría. Y traté de llamar a la Curia pero me ganó de mano. Me llamó por teléfono, pero con este caos que tiene la zona no alcancé a escucharlo bien. Creí que era una joda. Y no, era él, despidiéndose y ahora sí suspendiendo los diarios”.

El martes 26 de febrero de 2013, el último día de Bergoglio en Buenos Aires, llegó como cualquier otro. Pero esa vez, Russo se despidió con una última conversación. “Ese día a la mañana subí a saludarlo. Pero fue como despedirse de un cardenal cuando va al Cónclave, como había sucedido todas las otras veces. Él estaba sentado en su escritorio y nos pusimos a arreglar cosas de protocolo, un encuentro de catequistas, el Domingo de Ramos, que se hacía en Flores la tarde del sábado en la puerta de la Basílica. ‘Que monseñor Sucunza presida Ramos y monseñor García la misa de los catequistas si yo no estoy’, dejó establecido. Hice la cuenta y le dije acá no quedaba más remedio que el Papa fuera coronado -un término que no se usa más, ahora se dice el inicio del Ministerio Petrino- el 19 de marzo. ‘Hay que decirle al Papa que lo haga, porque además está bien, es el día de San José, porque si se mezcla con el Domingo de Ramos es medio difícil, es una liturgia enredada, no creo que que se pueda’ dije…Entonces me respondió: ‘¿Pero vos pensás que yo le voy a decir al Papa qué día tiene que coronarse’?”, el Padre Russo sonrió: “‘No, pero yo se lo estoy diciendo al Papa’. Bergoglio se rió, y fingiendo molestia, le respondió: “Bueno, terminala’”.

Bergoglio, ya en Roma con su maletín, se retira de la ultima Congregación de cardenales. Poco después sería Papa

Luego, cuando ya estaban listos para salir, el padre Russo le dijo con tono serio: “Usted se va a acordar de mí cuando digan ‘Bergoglio, 77’, y suene un aplauso”. Se refería al número de votos necesarios para ser elegido Papa en el Cónclave. Después, Bergoglio se despidió de su amigo con una sobriedad inusitada. Un auto rojo lo esperaba para llevarlo a Ezeiza. “Nos vemos a la vuelta”, dijo.

Los pasillos del aeropuerto fueron el último suelo argentino que pisó Bergoglio. Tomó el vuelo del mediodía de Alitalia y marchó a Roma. Ese avión aterrizó en la capital italiana a las tres de la mañana, horario incómodo si los hay para arribar a un destino. Pero el futuro papa Francisco era un hombre de rutinas. Por supuesto, viajó a encontrarse con su destino en clase Económica. Russo dejó sus últimas impresiones: “Me acuerdo que alguien lo llamó y le dijo ‘vaya en primera o en business que yo le pago el boleto’, pero él no quiso. Estábamos en un pasillo y me dijo ‘¿vos querés esa plata para alguna cosa de la Catedral?‘. ‘No’, le respondí. ‘Entonces que vaya a las villas’, me pidió”.

Jorge Mario Bergoglio nunca volvió a su tierra natal.