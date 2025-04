La historia de César Martínez, preso por robar bancos: “Delinquí toda mi vida, la cárcel no te reinserta”

La historia de César en Infobae en Vivo

César Martínez es un hombre marcado por su historia. Con más de 30 años de vida en prisión, el sistema penitenciario ha sido su hogar, su condena, pero también, según sus palabras, su oportunidad para reflexionar sobre las decisiones equivocadas que tomó. Un informe de Infobae en Vivo mostró cómo a los 58 años, tiene una oportunidad que nunca imaginó: salir de la cárcel con un trabajo que le permite empezar una nueva etapa en su vida.

“Delinquí toda mi vida y en total llevo más de más de 30 años en la cárcel”, dice César a quien todavía le quedan 20 meses para cumplir con su última condena. Estuvo detenido por diversos delitos, vinculados a robo en bancos y camiones blindados.

El camino hacia la cárcel

César creció en un hogar de clase baja, y dice que en su casa, el trabajo era un valor importante. “Mi mamá era docente, mi papá era analfabeto, criado en el campo. Él trabajó de los 7 años, así que la cultura del trabajo la teníamos bien establecida en mi casa”, recuerda con nostalgia. Sin embargo, a los 11 o 12 años, la vida de César cambió drásticamente. Su padre perdió el empleo, y la familia atravesó tiempos difíciles.

Actualmente en un régimen de salidas laborales, César trabaja de lunes a viernes en la cooperativa Kbrones en Barracas

“Tenía una beca, pero no la pude desarrollar porque también tuve que salir a buscar el mango, para ayudar a la familia. Con bronca, con dolor por lo que le había pasado a mi papá, por la situación económica que estábamos pasando. Y agarré por el mal camino”, reconoce.

Este dolor y la frustración por las circunstancias lo llevaron a tomar decisiones erradas. El camino hacia el delito no fue algo inmediato, sino una serie de hechos que se fueron encadenando en su vida. “Cuando ingresás en una cárcel tenés que pelear por tu vida”, afirma César sobre el entorno carcelario donde la supervivencia es una constante lucha.

“La cárcel misma te va llevando a endurecerte”, dice, refiriéndose a cómo el ambiente de violencia y desconfianza dentro de las prisiones lo transformó.

“Conozco todas las cárceles. El sistema carcelario es un sistema que está totalmente obsoleto. La reinserción viene a partir de la voluntad que tenga uno de cambiar. No reinserta la cárcel”, asegura. En su experiencia, las cárceles no están diseñadas para rehabilitar a los reclusos, sino para castigarlos. “Uno puede tener la voluntad del cambio, pero si después vos no tenés las herramientas para ese cambio, se te hace muy cuesta arriba”, explica.

La oportunidad de cambiar: el trabajo en una cooperativa

César Martínez, recluso desde hace 30 años, relata cómo su empleo en una cooperativa marca el inicio de una nueva etapa en su vida

A pesar de las adversidades, César encontró una oportunidad gracias a su vinculación con la cooperativa Kbrones, que ofrece una salida laboral a los reclusos con el objetivo de facilitar su reintegración a la sociedad. “¿Cómo conseguí esas herramientas para la reinserción? Gracias a que conocí a Julio Fuke, el presidente de la Cooperativa Kbrones, que me permitió trabajar”, explica César con gratitud. Actualmente, él trabaja en el showroom de Barracas de la cooperativa y es encargado de las

César tiene un sueño a largo plazo para cuando cumpla sus condena: “Quiero formar mi propia pyme, mi propia cooperativa. Delinquí toda mi vida y que hoy tenga la oportunidad de poder tener mi propio proyecto, me parece a mí que es más que importante”, asegura. Su sueño es poder ofrecer una salida similar a otros que están privados de su libertad, ayudándolos a tener una oportunidad real de reintegrarse en la sociedad.

¿Es posible la reinserción real después de la cárcel?

En Infobae en Vivo de 9 a 12, María Migliore, politóloga y ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, presentó un análisis sobre las cárceles en Argentina y su funcionamiento.

Para Migliore, el sistema carcelario actual no está cumpliendo con su propósito fundamental: la rehabilitación de los reclusos. Según su visión, las cárceles actúan más como espacios de castigo y exclusión que como centros de reinserción social.

En diálogo con Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Migliore dio detalles de las estadísticas del sistema penitenciario argentino: más de 140.000 personas privadas de su libertad en 338 cárceles, con un alto porcentaje de jóvenes y personas con baja escolaridad.

Según la politóloga, estos datos reflejan un problema estructural más amplio y complejo, relacionado con la pobreza, la falta de educación y las altas tasas de deserción escolar en sectores vulnerables, lo que contribuye a la alta incidencia de delitos como robos y hurtos.

El sistema penitenciario argentino alberga a más de 140,000 personas

Otro punto crítico es la baja participación de los internos en programas educativos. Menos de la mitad de los reclusos acceden a alguna formación, lo que demuestra la escasa inversión en programas que puedan ofrecer una salida a largo plazo para aquellos que cumplen condena.

“Si realmente queremos rehabilitar a las personas que han cometido delitos, tenemos que cambiar la forma en que entendemos la cárcel”, resumió Migliore. Desde esa perspectiva, el sistema penitenciario debería ir más allá de un enfoque punitivo y empezar a incorporar estrategias de reinserción laboral y educativa.

Ejemplos como los Espartanos y la cooperativa Kbrones son algunos de los modelos exitosos en los que los reclusos reciben formación y trabajo, lo que les permite reincorporarse al mundo laboral de manera efectiva. Estos programas han logrado tasas de reincidencia inferiores al 5%, un dato que Migliore considera clave para repensar la forma en que se gestionan las cárceles en Argentina.

El informe completo de la historia de César y la vida en las cárceles

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet .

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol .

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube@infobae.