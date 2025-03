La conmovedora historia de la Miss Argentina y Miss Mundo que deslumbró a Carlo Ponti y murió atropellada por un colectivo en Recoleta

Norma Cappagli conquistó el título mundial de Miss Mundo

En una estrella de color amarillo sujeta en una columna de iluminación en el cruce de Callao y avenida Las Heras puede leerse “Norma 81 años, en memoria de una víctima de tránsito”. La de ella es una de las tantas muertes que lamentamos y ocurren a diario en nuestras calles. Por eso la Asociación Civil Madres del Dolor, fiel al compromiso del reclamo de justicia colocó el 21 de marzo de 2021, hace ya cuatro años, dicha placa visibilizando su caso como reclamo de justicia e inmortalizando la tragedia que le tocó vivir.

Norma Gladys Cappagli tenía 81 años cuando la tarde del jueves 17 de diciembre de 2020 dejó a su amada gata por un momento en su departamento de Recoleta para caminar como era su rutina, y luego, como buena amante de los animales, ofrecerle comida a algunos perros de la calle que solía visitar en la esquina de Suipacha y Libertador. Pero cuando transitaba por Callao y quiso cruzar Las Heras, el interno 30 de la línea 110 la arrolló pese a que el semáforo le concedía el paso. Lo que siguió fue caos y horror. Fue llevada de inmediato al Hospital Fernández y luchó en coma inducido y estado desesperante hasta el 22 de diciembre que falleció.

Norma Cappagli murió atropellada por un colectivo en Recoleta

Miss Argentina y Miss Mundo

Su particular y sorprenderte historia narra que en 1960 Norma había sido consagrada la mujer más bella del planeta. Más precisamente el 8 de noviembre de 1960 cuando la coronaron Miss Mundo en el Lyceum Ballroom de Londres entre 38 concursantes, con un jurado integrado por algunos notables como el artista Oliver Messel, el Rajah Gansekaro de Ceilán, Lady Asafu-Ad-Jaye, esposa de un alto jerarca de ghanés, el reconocido periodista Stafford Somerfield y el piloto inglés de Fórmula 1, Stirling Moss, quien esa misma noche le propuso que fuera su pareja en el cine. Lo mismo le ocurrió con Carlo Ponti, productor de cine italiano y esposo de Sophia Loren, al que sí le aceptó hacer uno que otro casting, pero como no le interesaba la actuación, no la sentía, por eso no buscaba convertirse en actriz. Más tarde se hizo íntima amiga de Mina Anna Maria Mazzini, más conocida por su nombre artístico Mina, cantante, actriz y productora musical italo-suiza.

La noticia sobre su victoria en el certamen mundial, publicado por el diario La Nación

Antes, a sus 21 años, el 24 de octubre, la habían elegido Miss Argentina en el teatro Lasalle de la ciudad de Buenos Aires entre veinte participantes. Oriunda de Parque Patricios, estudiaba para contadora cuando conoció a María Fernanda Cartier, actriz, cantante, animadora, vedette y modelo argentina nacida en Italia que trabajó en los concursos Miss Argentina y Miss Universo y fue presentadora de los históricos desfiles de Jean Cartier, su marido. El encuentro con la conductora fue casual en una peluquería. Fue ella quien le propuso ser modelo y no paró nunca más. A los pocos días, una amiga le pidió que la acompañara a un concurso de belleza y la terminaron eligiendo a ella.

Norma fue noticia en el mundo entero

Recibida en autobomba y por el presidente Frondizi

Luego de ser consagrada Miss Mundo en Londres la recibieron en el Aeropuerto de Ezeiza con una autobomba y saludada por el público en una recorrida histórica por la ciudad que culminó con la recepción que le hizo especialmente el presidente de la Nación Arturo Frondizi. Al poco tiempo se radicó en Italia para trabajar y se casó con un empresario italiano, siempre cuidadosa de su vida privada que no trascendió, más allá de algún que otro detalle.

Enseguida se convirtió en una de las modelos de alta costura más requeridas en Europa por diseñadores de primera línea como Gianni Versace, Valentino, Roberto Capucci y Christian Dior. Y regresó para desfilar en Londres, París, Milán, Nueva York y hasta Tokio representando a Italia –donde residía- en las grandes pasarelas. Hizo una carrera extraordinaria.

Norma Cappagli se coronaba en Inglaterra como la más hermosa del planeta

En el living de Susana

En la Argentina la última aparición que hizo en televisión fue en el programa de Susana Giménez, quien le rindió un sentido homenaje por haberse consagrado Miss Argentina y Miss Mundo, y ambas disfrutaron de una hermosa y profunda charla, en la que Norma le confió que nunca le importó la fama ni que la reconocieran por su belleza, porque lo importante radicaba para ella en lo que las personas hacen por el otro y no en su aspecto físico.

Tras obtener los títulos vivió en Italia como modelo para diseñadores de alta costura

Su sobrina, Carla Cappagli contó a Infobae que vivía muy feliz en la Argentina y con muchos proyectos más allá de sus 81 años. “Es que además de haber sido modelo de alta costura, trabajó para la moda italiana hasta en revistas, además era una excelente gerenciadora de restaurantes”, detalló Carla y agregó: “En 2019 me habían contactado de Londres varias misses porque querían que viajara para celebrar el 60 aniversario de su consagración, pero el siniestro vial truncó sus planes. Ya había gestionado los pasajes, se terminó haciendo en Puerto Rico. Además, tenía proyectos de viajar a Italia y encontrarse con familia y amigos. Era una mujer muy activa y comprometida con los animales que cuidaba. Pero por una negligencia del chofer que la atropelló no la tenemos. La extraño demasiado porque era mi referente, teníamos charlas maravillosas”, describe su sobrina con profunda emoción.

Su sobrina Carla Cappagli, en una entrevista con Infobae, recordó a Norma

La condena que indignó a la familia

El 9 de agosto de 2024, la justicia resolvió condenar al chofer del colectivo, Samuel Ezequiel Kemper “a la pena de dos años y seis meses de prisión, cuya ejecución se deja en suspenso, inhabilitación especial para conducir vehículos con motor por ocho años, y al pago de las costas del proceso, por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio, causado por la conducción imprudente de un vehículo con motor (arts. 20, 29, inc. 3, 40, 41, 45 y 84 bis del Código Penal; 403, 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación”. Y además ordenó que por el término de la condena, cumpla las siguientes obligaciones: a) fijar residencia; b) someterse al control de la Delegación del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires que corresponda a su domicilio; y c) realizar el curso de educación vial dictado por la Agencia de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte de la Nación.

La estrella que recuerda a Norma en Recoleta, en el lugar en que fue atropellada

La defensa de Kemper apeló la sentencia ante la indignación de la familia de Norma, quien sufre por lo exiguo de la pena. Carla, en representación de todos, expresó esos sentimientos: “Fue impactante escuchar el fallo, para sus hermanos, para mi papá, mis tías, todo muy, muy triste, se descompusieron al escucharlo en la sala. La condena nos volvió a provocar otro dolor muy grande. No puedo creer que la vida de mi tía valió eso. Estamos indignados. En contraposición el chofer tuvo un hijo hace un año. Pero nosotros no la tenemos más a Norma para disfrutarla. Y su ausencia la sentimos cada día más. El dolor no merma, va en aumento, te lo puedo asegurar”.