8M: los femicidios cayeron 8,4% en 2024, según cifras oficiales

Según la Defensoría del Pueblo de la Nación, hubo 295 femicidios en 2024. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

“Los homicidios de mujeres cayeron un 20% en 2024”, asegura el spot que el Gobierno publicó a través de las redes sociales de Casa Rosada y que compara la información del año pasado con la del anterior. Fue en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en la previa de las marchas por el 8M, que exigieron el fin de la violencia de género a lo largo y a lo ancho de la Argentina. El dato, intencionalmente o no, es erróneo: los femicidios cayeron 8,4% en 2024 si se los compara con el año anterior.

Es tan cierto que se redujeron -lo que siempre es una buena noticia- como que cayeron menos de la mitad de lo que el Gobierno publicitó a través de sus redes sociales. El spot cita cifras difundidas por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. En el caso del 2023, asegura que en todo el año fueron 322 femicidios, es decir, asesinatos de mujeres mediados por la violencia de género. Respecto de 2024, el spot muestra una captura de cifras difundidas por ese observatorio en las vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esas cifras contemplan los femicidios ocurridos desde el 1º de enero de 2024 hasta el 15 de noviembre de ese año.

El spot, entonces, compara los 365 días del 2023 con 319 días del 2024. No se trata de períodos comparables a la hora de establecer una variación interanual. El Gobierno tomó una cifra parcial y la comparó con una cifra anual. Respecto del corte tomado para 2024, al año le faltaban los 47 días que quedaban hasta su final y, sobre todo, le faltaban 43 femicidios. Es que el informe de la Defensoría que se publicó una vez que terminó el 2024 confirmó que se produjeron un total de 295 femicidios a lo largo de todo el año, y no los 252 que el spot muestra en el gráfico en el que compara con años anteriores.

El mensaje del Gobierno por el Día de la Mujer

La caída entre los 322 femicidios de 2023 y los 295 que se produjeron durante 2024 representa, entonces, una reducción del 8,4% interanual. No del 20%, como sostiene el spot de Casa Rosada, que no habla de femicidios sino de “homicidios de mujeres”, una figura que desconoce que en el asesinato medió la violencia de género. Esos 43 femicidios que el video no contempla -esas 43 mujeres asesinadas- ocurrieron en 47 días: uno cada 26 horas.

El video difundido por Casa Rosada durante el 8 de marzo destaca decisiones de gestión como el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y diversos recortes presupuestarios en distintas políticas de género. Y asegura que la caída de femicidios durante 2024, el primer año de la gestión de Javier Milei, rompe “una tendencia de años”. Es cierto: los femicidios de 2024 (295 en todo el año) fueron menos que los de 2023 (322 en todo el año). También esto es cierto: los 295 asesinatos fueron más que los 242 de todo 2022, más que los 289 de todo 2021, la misma cantidad que los 295 que hubo en 2020, más que los 280 de 2019, más que los 281 que hubo en 2018 y más que los 292 de 2017, primer año en que están disponibles los informes del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

2024, el año en que la Casa Rosada aseguró que los “homicidios de mujeres” cayeron 20%, bajaron en realidad 8,4%. Y fue uno de los tres años con más femicidios de 2017 a esta parte.