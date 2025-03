El mensaje del Gobierno por el 8M: publicó un video que habla de “cultura woke” y aseguró que bajaron los “homicidios de mujeres” un 20%

El mensaje del Gobierno por el Día de la Mujer

A través de la cuenta de Casa Rosada en redes sociales, el Gobierno nacional publicó un video por el Día Internacional de la Mujer con críticas a la “ideología de género”, la “cultura woke” y las decisiones políticas de la administración anterior respecto de la creación del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

En ese contexto, advirtió que durante su gestión, en 2024, cayeron 20% los femicidios aunque el texto, narrado por la voz de una mujer, omite esa figura penal y se refiere a “homicidios de mujeres”.

“Durante los últimos años en la República Argentina, los distintos gobiernos de turno impulsaron que para cuidar a las mujeres había que crear enormes estructuras burocráticas en el gobierno con presupuestos millonarios, todo ello financiado con el trabajo y duro esfuerzo de los argentinos de bien y violentando la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución Nacional", comienza la narración del video con una voz en off.

A lo largo de toda la publicación, que dura cerca de dos minutos, se mezclan imágenes de las ex ministras de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta y Ayelén Mazzina, con funcionarias del actual gobierno de Javier Milei, como su hermana Karina, Sandra Pettovello y Patricia Bullrich.

Según la versión oficial expuesta en la publicación, “entre 2020 y 2023 el Estado despilfarró miles y miles de millones de pesos en políticas con la llamada perspectiva de género” y aseguró que “superó el gasto en Defensa o Seguridad en ese año y fue diez veces superior al presupuesto del Poder Judicial”.

Mientras los distintos colectivos de mujeres se organizan para marchar en la tarde de este sábado en todo el país (en Buenos Aires será a partir de las 15, desde Plaza de Mayo al Congreso), la narrativa del gobierno de Javier Milei señala que en las gestiones anteriores “se dedicaron a hacer políticas simbólicas sin nada concreto que ayude realmente a minimizar la violencia contra las mujeres” y que “los delitos contra las mujeres aumentaron en vez de bajar y se llegó a registrar un récord de homicidios de mujeres”.

El posteo de Casa Rosada en la red social X

En cambio, asegura, “en 2024, con la llegada del presidente Milei, se cerró el Ministerio de la Mujer y se eliminaron todas las áreas de género de los demás ministerios, el gasto en políticas de género para las mujeres se redujo pero en vez de seguir subiendo, la violencia bajó”.

Para sostener esa versión, el video indica que “según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, los homicidios de mujeres cayeron un 20% en 2024, rompiendo una tendencia de años". Y lo explicó con la muletilla de Bullrich: “Esto es porque el Estado nacional ahora adopta una política del que las hace, las paga castigando a los homicidas”.

Sin embargo, las organizaciones feministas contradicen la cifra oficial y remarcan que, lejos de haber bajado, los femicidios aumentaron. Entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2023, la Casa del Encuentro registró 243 femicidios en todo el país y, en el mismo período de 2024, contabilizó 275, lo que significa un aumento del 13,2 por ciento.

En tanto que el Observatorio contra la Violencia Patriarcal Lucía Pérez registró 308 femicidios hasta noviembre de 2024. Y la organización “Ahora que sí nos ven” llevaba registrados 289 femicidios para fines de 2024 y Mumalá contó un femicidio cada 37 horas.

“Como política de Estado se combatieron a todos los delincuentes y las mujeres fueron las más beneficiadas. Porque la verdadera política para combatir este flagelo no consiste en utilizar el dinero de los argentinos de bien para lucrar con las víctimas, ni tampoco en utilizar al Estado para promover la ideología woke. De ahora en más, el Estado garantizará la igualdad ante la ley y no hará lugar a los privilegios que pregona la ideología de género”, cierra el video del gobierno publicado este sábado.

A mediados de noviembre de 2024, Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una Resolución de la Asamblea General sobre la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. El documento se debatió en plena Asamblea General y fue aprobado por 170 países, 13 se abstuvieron, mientras que el Gobierno ordenó que la delegación argentina se oponga. Aunque, un mes después el país modificó su voto y apoyó la resolución.