Diagnosticaron con meningitis a un alumno de 4to año de una escuela de Salta

La increíble reacción de la mujer que dejaron abandonada en el altar

“Te pido perdón pero no puedo. Hubiera deseado terminar de otra forma, pero forcé tanto las cosas para no defraudarte que llegué a este lugar sin salida. Ojalá puedas perdonarme y ser feliz. Te lo mereces”, le dijo el novio por teléfono y cortó. Ella eligió no llorar