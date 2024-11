Un hincha brasileño vino a ver la final de la Libertadores y se quejó por los precios en Argentina: cuánto pagó por una merienda

"Es insostenible", dijo el fanático de Botafogo por el costo de una porción de torta y un café en CABA

A días de la final de la Copa Libertadores, que se disputará el próximo sábado en el estadio de River Plate entre Atlético Mineiro y Botafogo, cientos de hinchas brasileños ya comenzaron a llegar a Buenos Aires para vivir la previa al gran partido. Y en este contexto, muchos de ellos se mostraron indignados por los altos precios de la ciudad porteña.

En las redes sociales hubo una queja puntual que causó revuelo y se viralizó. Se trata del video de un fanático del club de Río de Janeiro, quien viajó con antelación a Argentina para asistir al encuentro deportivo y compartió su enojo por lo costoso que está siendo su estadía en CABA.

Ante la consulta de varios de sus seguidores acerca de cómo estaba el tipo de cambio, el joven de Botafogo no dudó en hacer un descargo y contar su propia experiencia al sentarse en una cafetería de la ciudad y hacer un pedido sencillo que le costó 20 dólares.

El pedido que hizo el brasileño en una cafetería

“Mucha gente preguntando como están los precios aquí en Argentina. Aquí un cheesecake, un pedazo de cheesecake, y un café en un lugar que no es un lugar top, sino bien, bonito... piensen cuánto me salió”, le pidió a sus seguidores mientras mostraba una foto de lo que le sirvieron.

Tras dar unos segundos, el influencer insistió: “Piensen, ¿cuánto fue eso? Piensa un poco y piensa cuánto sería un valor normal de pagar por eso. Piensa, piensa”, dijo, ya dejando entrever su enojo.

Finalmente lo reveló: “Un pedazo de cheescake y un café. ¿Sabes cuánto fue? Estamos hablando de 114 reales. 114 reales. Ok. Un pedazo de cake. Un café”.

Al cambio actual, el pedido que hizo equivale a cerca de 22 mil pesos argentinos o 20 dólares. En este sentido, si bien el hincha dijo que su estado de ánimo no cambiará a partir de los buenos resultados deportivos que viene logrando su equipo, sí se mostró enojado por lo caro que le está saliendo su viaje a Argentina. “Por suerte, mi equipo venció ayer al Palmeiras y está en la final de la Libertadores, así que no puedo preocuparme por nada. Pero esto me tiene un poco conmocionado La puta que lo parió”, remató al final del video.

La merienda en Argentina le costó al hincha más de 110 reales

La explicación del impacto en los precios que sienten los brasileños en Argentina tienen que ver con dos factores. El primero es que la apreciación del peso argentino encareció en dólares el costo de vida en el país.

Esto se suma a la aceleración de la devaluación en Brasil, que esta semana hizo que la moneda estadounidense rompa la barrera de los 6 reales. En lo que va de 2024, el real se devaluó un 19,2% o, lo que es lo mismo, el dólar se encareció un 23,7%.

Un informe reciente sintetizó que el país vecino es actualmente el más barato de la región en precios finales de alimentos. “No debe sorprender, dado que se trata de un productor y exportador líder. A su vez, también es importante destacar que el real brasileño acumula una depreciación frente al dólar que se aproxima al 20% en 2024, un movimiento de la moneda que no ha sido acompañado por la inflación y, por tanto, abarata los componentes de no transables (servicios) que tienen incorporados los precios finales de todos los productos, incluidos los alimentos”, señala el estudio realizado por Tobías Lucero.

La final de la Copa Libertadores entre Atlético Mineiro y Botafogo

Los planteles de Atlético Mineiro y Botafogo aterrizaron este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y ya se concentran para disputar a la final de la Copa Libertadores 2024 este sábado en el Estadio Monumental.

La Copa Libertadores en Buenos Aires

Las autoridades de la Conmebol confirmaron al Antonio Vespucio Liberti como escenario para el encuentro que consagrará al nuevo campeón de América desde antes de conocerse el resultado final de la semi que enfrentó al dueño de casa, River Plate, frente a Atlético Mineiro de Brasil.

El campeón de la Libertadores recibirá 23 millones de dólares, mientras que el subcampeón embolsará USD 7 millones.