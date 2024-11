Fin de semana con calor y temperaturas de verano: cómo es el pronóstico del tiempo para Buenos Aires y el interior

(SMN)

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este fin de semana será mayormente soleado y con temperaturas en ascenso. Con un aire cálido que predominará en gran parte del país, se esperan marcas por encima de los 30° desde las provincias del norte hasta la región norte de la Patagonia.

En la Ciudad de Buenos Aires y sus localidades aledañas, el SMN anticipa anticipa para este sábado valores térmicos entre 20° y 28°, con un cielo algo nublado durante todo el día y sin posibilidad de lluvias.

El domingo las marcas continuarán subiendo, con una mínima de 22 grados y una máxima de 32. Tras algunas nubes durante el día, por la noche se prevén tormentas aisladas. Las precipitaciones se mantendrán al inicio de la próxima semana.

El panorama a partir del lunes en AMBA se caracterizará por las precipitaciones y la nubosidad en los cielos (Maximiliano Luna)

El pronóstico extendido

El panorama a partir del lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se caracterizará por las precipitaciones y la nubosidad en los cielos. El primer día de la semana anticipa una mínima de 22 grados y una máxima de 28, con chaparrones durante toda la jornada. El martes continuarán las lluvias a partir de la tarde y las marcas mínimas y máximas se mantendrán igual.

A medida que avanza la semana, las condiciones meteorológicas se mantendrán nubladas. El miércoles, las temperaturas estarán entre 20° y 27°. Para el jueves, se prevé un ligero descenso térmico, con valores que oscilarán entre 20° y 26°, aunque el cielo continuará cubierto. Finalmente, el viernes, las temperaturas mínimas experimentarán una baja, llegando a los 18°, mientras que las máximas se mantendrán en torno a los niveles del día anterior.

(SMN)

Alertas por tormentas y vientos

Este sábado rigen cinco advertencias de nivel amarillo por distintos fenómenos. En el caso de Tierra del Fuego y el sureste de Santa Cruz, las provincias están advertidas por fuertes vientos, por lo que se recomienda evitar realizar actividades al aire libre, asegurar aquellos elementos que puedan volarse, mantenerse informado por las autoridades y preparar un bolso con linterna, radio, documentos y teléfono.

En tanto, Mendoza, La Pampa y Jujuy esperan tormentas intensas. Las sugerencias del SMN para este tipo de eventos son: no sacar la basura ni permanecer en el exterior, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer cerca de cuerpos de agua (playas, ríos, lagunas, piletas), estar atento a la caída de granizo y tener lista la mochila de emergencias.

Para noviembre, diciembre y enero esperan temperaturas “normales o superiores a la normal” en la franja central del país, la región norte y mayores posibilidades hacia el este de Buenos Aires (NA)

Meses secos y de calor agobiante

El pronóstico climático trimestral elaborado por el SMN para noviembre-diciembre 2024 y enero 2025, indica las probabilidades de precipitación y temperatura para todo el país. El SMN utiliza las categorías Superior a la Normal (SN), Normal (N), e Inferior a la normal (IN) como valor de referencia para estimar las previsiones meteorológicas.

“El informe muestra que gran parte del país tendrá temperaturas superiores a las normales, con mayor probabilidad de que eso ocurra en el centro y centro este del país”, dijo a Infobae Cindy Fernández, comunicadora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN),

En tanto, ante la consulta de este medio, Alpio Costa, meteorólogo e investigador en el Instituto Antártico Argentino (IAA/DNA), señaló que “es altamente probable que encaremos un final de primavera e inicio de verano seco y caluroso”.

Se esperan temperaturas “normales o superiores a la normal” en la franja central del país, la región norte y mayores posibilidades hacia el este de Buenos Aires. En el este y sur de la Patagonia se estiman valores habituales de temperatura para esta época del año. En cuanto a las jornadas cálidas que pueden avecinarse, la franja central del país, que incluye CABA, la provincia de Buenos Aires y la Costa Atlántica, presenta posibilidades de temperaturas superiores a la normal (SN).

“Todo el centro y este de la provincia de Buenos Aires, incluyendo el área metropolitana y la Costa Atlántica, está en una zona donde las probabilidades de déficit de lluvias y temperaturas por encima de lo normal es bastante alta, supera inclusive el 50%”, detalló Costa.

El informe del SMN estima que es probable que las lluvias sean escasas, es decir “inferior a la normal” en el este de la provincia de Buenos Aires y hacia el oeste y sur de la Patagonia. Es probable que las precipitaciones sean normales o “inferior a la normal” en el sur del Litoral, Córdoba, este de San Luis, oeste de Buenos Aires, La Pampa y este de Patagonia.