Majo Piedra Buena en “Y sí, soy mamá”: “Buscaba herramientas para poder dejar de gritar”

Majo Piedra Buena es consultora de sueño infantil y coach para padres. En su cuenta de Instagram sus videos plantean soluciones para problemas complejos. Desde “cómo reaccionamos al berrinche” hasta “Mis hijos a las 5 AM, pensando en arrancar el día”. Majo, además, es madre de dos varones, Rafa y Vicente, de 6 y 3 años. En diálogo con la sección “Y sí, soy mamá” de Infobae, la influencer contó cómo vive la maternidad y sus inicios como consultora de sueño infantil.

“Todo arrancó cuando nació Rafa, mi primer hijo. A las pocas semanas, empecé a darme cuenta que no estaba durmiendo bien -recuerda Majo-. Ahora lo entiendo, que el bebé dormía como un recién nacido. Me afectaba tener que levantarme tanto, así que empecé a buscar información y me metí en este mundo. Y después descubrí que me costaba volver a la oficina y que me podía formar. Podía estudiar, hacer esto y decidí cambiar el rumbo de mi carrera”.

Majo explica qué es lo primero que descubrió sobre el sueño de los bebés. “Las ventanas de sueño me cambiaron la vida. Entender lo que son. Se trata del tiempo máximo que tolera despierto un bebé según su edad. Por ejemplo, que un bebé de tres meses no debería pasar más de hora y media despierto”, explica. En tanto, la joven aconseja las rutinas para estructurar el sueño de los recién nacidos. “Está comprobado. A los chicos les sirve que haya una estructura a seguir. Eso les da seguridad a ellos y a los padres. El ritmo circadiano nos marca el ritmo del cuerpo y hacemos todos los días más o menos lo mismo, a la misma hora”, sostiene.

Majo Piedra Buena con sus hijos Rafa y Vicente

Majo se confiesa respecto a sus deseos de ser mamá, antes de que llegaran Rafa y Vicente. “Todo el mundo cree que fui Susanita, el personaje de Mafalda, porque me casé a los 23 años. Sí, sabía que mi marido quería ser padre. Él nació para ser padre. Yo nunca me lo había planteado antes -admite Majo-. Y él me empezó a contagiar un poco las ganas. Después tuve una situación en la cual pensé que no iba a poder ser mamá por un análisis raro. Fui al control ginecológico y dieron mal los análisis de sangre. Al final había sido un error del laboratorio”.

Otra de las cuestiones que respondió Majo fue el tema de los límites. “Pasa lo mismo que con las estructuras, cuando vos le marcás un límite claro, tienen un espectro de acción claro. Los chicos saben hasta dónde ir, en una plaza por ejemplo - explica Piedra Buena -. Entonces, límites claros, firmes y amorosos. Es como el gran eslogan de la disciplina positiva. Y yo lo que siempre le digo a los padres con los que trabajo es que es muy importante que uno chequee cuál es el resto, qué tanta energía tiene para sostener esa orden. Porque muchas veces creemos que por ejemplo la consigna es no ver tele, pero después hay que sostenerlo”.

“La clave es entender que los adultos somos los que marcamos el ritmo. Es muy incómodo a veces, porque los chicos se angustian, se frustran o se enojan. Eso nos tiende a generar incomodidad, la idea de que tu hijo se enoje con vos. Entonces después querés resolverlo. Lo bueno a entender acá es que si vos tenés calma, tenés ese sentimiento para compartir con tus hijos. Cuando los chicos están en modo berrinche y vos para ayudarlos te ponés de la misma forma, va a explotar todo”.

Piedra Buena da algunos tips para enfrentar los temidos berrinches de los bebés (Candela Teicheira)

Majo da da algunos tips para enfrentar los temidos berrinches de los bebés. “Lo más difícil es no reaccionar, porque generalmente nos ponemos igual que el chico. Respirar hondo es lo más efectivo en la mayoría de los casos. Inflar la panza y largar el aire despacio. Esto te va a ayudar a regular el sistema nervioso y estar más tranquila”.

La consultora también cuenta cómo fue su infancia con muchos hermanos y en qué la afectó en su crianza. “Sentía que tenía que gritar para ser vista, para ser escuchada, para que me tomen en cuenta. Claro, era muy chiquita y había mucha gente alrededor. Por eso es que también me metí en este mundo y me formé como coach para padres, también buscando yo herramientas para poder dejar de gritar”.

En cuanto a buscar consejos, Piedra Buena remarca lo siguiente. “Cuando uno va a buscar ayuda con la crianza de sus hijos, necesita estar convencido de que quiere recibirla, porque vos vas a tener que seguir una estructura que te plantea un coach de sueño, por ejemplo, necesiás estar firme para seguirla. Sabes que por determinado tiempo vos tenés que llevarlo a dormir a tal hora. Para los padres suele ser muy esclavo. Pero siempre hay luz al final del túnel. Siempre”.