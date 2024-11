Murió su papá y no pudo despedirlo por el paro salvaje en los aeropuertos: “El sindicalismo perdió la sensibilidad”

Entrevista a Mariano Spinelli, quien no pudo despedir a su padre fallecido por el paro de Intercargo (Radio Mitre)

“Hoy murió mi viejo y como los de Intercargo se les ocurrió hacer un paro sorpresa, me cancelaron el vuelo para poder ir a despedirlo. Así que ahora estoy en la terminal por comerme un hermoso viaje de 15 horas por bondi. Después no se enojen si gana Milei. Manga de inútiles”.

El crudo mensaje -en la red X- es de Mariano Spinelli, un informático de 40 años que vive en Mendoza, y que publicó en la tarde del miércoles 6 la triste noticia de la muerte de su padre. “Esa mañana mi hermano me comunica que había fallecido”, reveló al aire en Radio Mitre. Luego, se refirió al paro salvaje del personal de Intercargo en los aeropuertos.

Spinelli debía tomar un vuelo de urgencia desde la ciudad cuyana para trasladarse lo antes posible a La Plata y llegar a despedir a su padre. Por la medida de fuerza, su vuelo fue cancelado y tuvo que optar por un plan b: “Conseguir un colectivo para esa misma noche. Llegué recién para el mediodía del otro día (por ayer, jueves) a La Plata”.

“¿Llegaste a despedir a tu papá?”, le consultó el periodista Eduardo Feinmann, conductor del programa Alguien tiene que decirlo, a lo que Spinelli contestó: “No, no llegué, del hospital ya me habían recomendado que no lo viera porque ya había pasado mucho tiempo”, dijo angustiado. Y respondió con la voz quebrada: “Así que bueno, lo despediré a mi forma de otra manera y transitaremos estos momentos en familia como corresponde”, sostuvo.

“En uno de los peores días de tu vida que uno está muy sensible, pasar por un momento así fue algo bastante feo. Pero bueno, también la pasó mucho más feo la gente que quedó encerrada en los aviones”, sostuvo el entrevistado al aire.

Al ser consultado sobre el conflicto gremial, Spinelli afirmó: “La verdad que cuando uno escucha que hay un problema sindical de empleados, trata de sensibilizarse con ellos, pero en este caso nunca había visto una violencia de este tenor de parte del sindicalismo en nuestro país; dejar encerradas a 1500 personas en aviones, ya casi secuestrado, tengo casi 40 años y no había visto nunca algo así”.

Ante la indignación del periodista con relación a los líderes sindicales, el hombre sostuvo: “Desde hace tiempo creo que el sindicalismo argentino ha perdido esa sensibilidad con la gente cuando realiza los paros“. Y agregó que se trata de un problema más generalizado. “Hoy fue Intercargo, pero mañana son los metrodelegados en Buenos Aires o camioneros; me parece que más que nunca este país necesita una reforma sindical urgente”, redondeó.

Cronología de un nuevo paro salvaje

La brutal medida de fuerza comenzó el miércoles luego de una sorpresiva asamblea gremial de los trabajadores de Intercargo que provocó complicaciones en Aeroparque y en el aeropuerto de Ezeiza, lo que se sumó a los más de mil pasajeros afectados por demoras y cancelaciones en varios vuelos de Aerolíneas Argentinas.

La protesta realizada por la empresa responsable del servicio de rampa, tuvo inicio cerca de las 11 de la mañana en el aeropuerto metropolitano y se extendió a la otra terminal internacional. La protesta se debió al despido de un trabajador en el Aeroparque Jorge Newbery. En Partidas no se despachaban las valijas y en Arribos bajaban pasajeros pero los equipajes quedaban en los aviones. En el caso de Aeroparque, la interrupción del servicio se extendió hasta cerca de las 17, lo que provocó múltiples complicaciones a los viajeros.

El jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo, informó la desvinculación de 15 empleados de la empresa estatal por privar ilegítimamente de la libertad a pasajeros durante la medida de fuerza gremial, lo que agravó aún más el conflicto y derivó en el anuncio de la desregulación del servicio de rampa como así también en un eventual cierre o privatización de Aerolíneas Argentinas.