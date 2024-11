El Gobierno anticipó que podría echar más empleados de Intercargo y ratificó sus planes para Aerolíneas: “Se privatiza o se cierra”

Franco Mogetta, secretario de Transporte

El Gobierno está decidido a ir a fondo en el conflicto con los gremios aeronáuticos, según evidenció con sus declaraciones el secretario de Transporte, Franco Mogetta. En la previa de la reunión que se realizará esta tarde entre autoridades de Aerolíneas Argentinas y representantes de los sindicatos, el funcionario anticipó que están investigando quiénes fueron los empleados de Intercargo que ayer volvieron a realizar medidas de fuerza y provocaron demoras en el descenso de pasajeros de los aviones para eyectarlos de la empresa.

Para entender el conflicto hay que retrotraerse al miércoles, cuando trabajadores de la empresa de rampas Intercargo realizaron un paro sorpresivo -al que denominaron “asamblea”- y dejaron durante horas a los pasajeros secuestrados en los aviones que aterrizaban en Aeroparque y Ezeiza. Por la medida de fuerza, muchas compañías aéreas no podían acceder al servicio de escaleras que les permite a los viajantes subir y bajar de las aeronaves.

Como respuesta a esta medida salvaje, que provocó que 19 personas sean trasladadas de urgencia a centros de salud por las dificultades que les provocó estar encerradas por horas en aviones sin aire acondicionado (el sistema de refrigeración sólo funciona con las máquinas en vuelo), el Gobierno anunció ayer el despido de 15 trabajadores de Intercargo. Decidió además desregular el servicio de rampas, lo que obligará a Intercargo a competir con otras compañías. La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) reaccionó con nuevas protestas y otra vez retuvo a pasajeros en los aviones.

Este viernes, Mogetta anticipó que ahora irán por la privatización de Intercargo. “Estamos en el proceso de privatización, es una de las empresas que ha quedado en el listado y en cuanto sea posible de acuerdo a las propuestas que tengamos lo vamos a llevar a cabo”, dijo en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Aerolíneas Argentinas se privatiza o se cierra

Autoridades de Aerolíneas Argentinas y tres gremios aeronáuticos del ala dura reanudarán esta tarde el diálogo para tratar de llegar a un acuerdo salarial que pueda disipar la conflictividad. Los planes del Gobierno para el futuro de la compañía son claros.

“Vamos a ir por la privatización y si no se da la privatización, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará. Pero Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene el Estado, que durante el kirchnerismo le ha costado 8 mil millones de dólares al Estado”, informó Mogetta.

En el encuentro de esta tarde, los gremios tendrán la posibilidad de presentar un plan de trabajo y la compañía analizará si esa idea es viable. “En el caso que no lo sea, se hará un procedimiento preventivo de crisis, que es la medida que tenemos que tomar por la responsabilidad que nos cabe con las personas que ya han sacado pasajes y deben viajar en los próximos meses”, detalló el responsable de Transporte.

Actualmente, Aerolíneas Argentinas cuenta con 20 aviones Embraer propios que heredó en la fusión con Austral. El resto de las aeronaves son alquiladas a través del sistema de leasing.