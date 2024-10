Rigen alertas por tormentas, vientos y lluvias en 10 provincias: cómo estará el tiempo en el AMBA

Luego de un día de tormentas, se esperan mejoras a partir del jueves en la Ciudad de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que 10 provincias del centro del país estarán bajo alertas amarilla y naranja por tormentas el miércoles 23 de octubre. De acuerdo con el pronóstico emitido por el organismo, las regiones que podrían sufrir mayores consecuencias incluirían a la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el conurbano bonaerense y el resto de la provincia de Buenos Aires -a excepción de la zona sur-.

Los fenómenos también alcanzarían al noreste de La Pampa, el sector este de San Luis, el sur y noroeste de Córdoba, el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos. “En la zona de nivel de alerta naranja las precipitaciones van a ser mucho más abundantes, se esperan lluvias totales a lo largo de todo el evento”, anunció la vocera del SMN, Cindy Fernández, al indicar que las precipitaciones podrían dejar un saldo de agua acumulada que podría variar entre los 50 y los 100 mm. Y apuntó: “No se descarta que de manera puntual estos 100 mm puedan ser superados”.

En el mismo sentido, la meteoróloga advirtió por la intensidad que podrían alcanzar los fenómenos climáticos en estas áreas, debido a que se espera que las tormentas sean severas y que estén acompañadas por ráfagas intensas que podrían superar los 80 km/h. Asimismo, indicaron que podría haber actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, por lo que recomendaron evitar las actividades al aire libre.

Las zonas que se verán afectadas por las alertas meteorológicas (SMN)

De la misma manera, las tormentas se harán presentes en el sureste bonaerense, el norte de Entre Ríos, el sur de Corrientes, el resto de la provincia de Santa Fe, el noreste de Córdoba, el sur de Santiago del Estero, el sur de La Rioja, el noroeste de San Luis, el sur de Mendoza, el noroeste de La Pampa y parte del norte de Salta, en donde estará vigente la alerta amarilla por tormentas. Por esta razón, se estipula que se producirá actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que llegarían a un máximo de 70 km/h.

En tanto, la alerta naranja por tormentas rige para el norte de La Pampa; centro y norte de provincia de Buenos Aires; sur de Entre Ríos y Santa Fe; sureste de San Luis; y oeste de Córdoba. En el caso de las provincias que se verían afectadas por las alertas amarillas por vientos, estas son la zona cordillerana de Catamarca, de La Rioja y el sector oeste de San Juan que, particularmente, sufrirá la llegada del viento zonda, cuya velocidad oscilaría entre 40 y 50 km/h, con ráfagas máximas de 75 km/h, y con posible reducción de la visibilidad.

Ante la fuerza que podrían tener las ráfagas, las autoridades solicitaron asegurar los elementos de exterior que podrían ser volados por el viento, mantenerse alejado de los árboles y postes de luz, y cerrar las viviendas de la forma más hermética posible.

Un tornado en la provincia de Córdoba

Por otro lado, un tornado fue detectado en la localidad de Marcos Juárez, Córdoba, en medio de la alerta amarilla por tormentas que se encontraba vigente durante la jornada del martes. El fenómeno fue grabado y difundido por las redes sociales, en donde se vio cómo la cola del tornado se aproximaba al suelo de la zona del Aeroclub de Marcos Juárez, es decir, a unos 5 kilómetros de distancia del centro, según informó La Voz.

Aparentemente, se habría tratado de un tornado de tipo no supercelular, lo que indicaría que se habría originado en medio de la tormenta y no presentaría rotación sobre sí. El fenómeno no suele producir daños, por lo que tampoco se denunciaron destrucciones.

Cuándo mejorará el clima tras la llegada de las tormentas

Mientras que los vientos y tormentas se mantendrían vigentes hasta la medianoche del miércoles, el SMN advirtió que muchas zonas continuarán bajo alertas amarillas por tormentas durante lo que reste del jueves. Pese a que se espera que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presente una mejoría, varias provincias del centro y el noreste del país se mantendrán en vilo por el desarrollo de las fuertes lluvias.

Según la última actualización del pronóstico, la totalidad de Entre Ríos, el sur y centro de Corrientes, el norte y centro de Santa Fe, el norte y centro de Córdoba y el sureste de Santiago del Estero continuarán con los cielos nublados y lluviosos. No obstante, el clima podría mejorar a partir del viernes en estas regiones.