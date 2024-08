La intransigencia gremial complica los vuelos de Aerolíneas Argentinas en Córdoba y Mendoza

El Aeropuerto de Mendoza, uno de los afectados por las medidas de fuerza (Télam)

Este martes, los gremios aeronáuticos realizarán una nueva protesta con asambleas informativas en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella de la ciudad de Córdoba y en la terminal aérea de El Plumerillo, en Mendoza. La medida de fuerza, que comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 13, genera serie de demoras y reprogramaciones en distintos vuelos y hay un fuerte malestar entre los usuarios.

El reclamo por mejoras salariales por parte de Aerolíneas Argentinas e Intercargo forma parte de un plan de lucha que los sindicatos APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), APA (Asociación del Personal Aeronáutico) y UPSA (Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales) han llevado adelante en varios aeropuertos del país en diferentes días.

Según se informó, las asambleas afectarán mañana la operatoria en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a partir de las 21 y, el viernes próximo, entre las 6 y las 9, en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. “En el caso de los vuelos afectados durante el día de mañana (por hoy) entre las 10 y las 13 por las asambleas en las terminales de Córdoba y Mendoza, se modificarán los horarios de un total de diez vuelos sin ninguna cancelación”, precisó la compañía en un comunicado.

Más temprano, la grilla de las partidas de los vuelos en el aeropuerto de Córdoba

La semana pasada, el lunes, la jornada de protestas en Aeroparque finalizó con 28 vuelos cancelados o retrasados y alrededor de 6.500 pasajeros afectados. El jueves en Ezeiza, la afectación fue menor. “La empresa Aerolíneas Argentinas anunció que reprogramará vuelos afectados por las asambleas de los gremios APLA (pilotos) y AAA (tripulantes), que consideró como ‘paros encubiertos’”, informó este medio.

Aerolíneas Argentinas, en un comunicado, explicó su posición: “La empresa considera que estas medidas constituyen un paro encubierto, situación que ya fue denunciada ante la Secretaría de Trabajo, y que derivó en descuentos salariales para más de 200 empleados.” La aerolínea asegura que sus acciones tienen como objetivo “preservar a sus pasajeros y minimizar el impacto de estas medidas de fuerza en sus planes de viaje”.

El panorama con el que se encontraban los usuarios esta mañana al llegar al aeropuerto de Mendoza

La postura del Gobierno y el comunicado de AA

La Secretaría de Transporte asentó una postura contundente en su comunicado: “En lo que representa otro mecanismo de paro extorsivo, tanto Aerolíneas Argentinas como Intercargo descontarán del sueldo las horas y/o jornadas no trabajadas”. Este mensaje subraya que “el que no trabaja, no cobra” y que no se permitirá el ejercicio abusivo del derecho a realizar asambleas. Según la Secretaría de Transporte, “en muchos casos se transforman en paros encubiertos.”

En el caso de los vuelos afectados durante las asambleas de este martes, Aerolíneas Argentinas detalló que “para el día miércoles, los vuelos con destino a Miami y Cancún serán adelantados, mientras que el vuelo a Madrid será demorado para evitar las asambleas programadas para las 21:00 horas, con el fin de garantizar que todos los vuelos de esa jornada puedan efectuarse.

Una de las asambleas de la semana pasada en Ezeiza

La protesta de los sindicatos que reclaman una recomposición salarial se acentúa tras haber agotado las instancias de conciliación obligatoria decretada por la Secretaría de Trabajo. En años recientes, se ha visto un aumento en este tipo de acciones, lo que ha provocado un “grave perjuicio económico y en términos de imagen corporativa a Aerolíneas Argentinas,” según puntualizó la compañía aérea en su último informe.

Para las nuevas medidas que afectarán los vuelos del viernes, entre las 6 y las 9, en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, Aerolíneas Argentinas comunicó que “las modificaciones se realizarán durante los próximos días. Todos estos cambios horarios se informarán vía mail a los pasajeros, por lo que se les solicita estar atentos a su correo electrónico”. Esta previsión trata de minimizar el impacto en los pasajeros, aunque se prevé que continúen las alteraciones en los itinerarios.

En Ezeiza se repetirá esta semana una asamblea nocturna a las 21 horas

Finalmente, la firma estatal destacó: “Aerolíneas Argentinas realizará su máximo esfuerzo para preservar los itinerarios originales con las menores modificaciones posibles. Lamentamos profundamente cualquier inconveniente que estas medidas de fuerza unilaterales puedan producir en los planes de viaje de nuestros pasajeros”.