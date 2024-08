Alberto y Fabiola: del amor que nació en una entrevista en 2013 al zoom que explicó la ruptura 9 años después

Otros tiempos: Fabiola y Alberto juntos. Eran el presidente y la primera dama

“De Alberto me gusta que es un hombre muy simple y sensible”. Eso decía Fabiola Yañez de Alberto Fernández cuando era Primera Dama y su pareja presidente de la Nación. Este martes, el telón se descorrió con la denuncia por violencia de género que sacude al país. Y se vio el detrás de la escena, donde se esconde la verdad. Aunque sea horrible.

Fabiola Yañez nació en Villa Regina, Río Negro, el 14 de julio 1981, hace 43 años. Cuando era chica, sus padres se mudaron a Misiones, donde ella se crio. Más adelante, se mudaron a Rosario y luego a la localidad también santafesina de San Lorenzo. En las pocas entrevistas que brindó, siempre se negó a revelar su historia familiar. Sólo se escuchó la voz de una abuela, Violeta Verdugo de Yañez, que vivía en General Roca, que dijo que siempre sólo se comunicaba con ella por un teléfono fijo.

Alberto Fernandez con Fabiola Yañez en Madrid el 30 de junio de 2017. Todo sonrisas

Tenía apenas 17 años cuando se paró frente a una cámara en Canal 3 de Rosario. El programa se llamaba Junior TV, para chicos. También formó parte de un programa sobre sexualidad llamado Estrictamente Personal, en Canal 6 de esa ciudad. Sin embargo, su verdadera vocación, por entonces, se dividía entre el periodismo y la actuación. En Rosario hizo cursos de locución en el Instituto Superior de Enseñanza Técnica N.º 18. Poco después, cuando se mudó a Buenos Aires, comenzó a estudiar en la Universidad de Palermo, donde se recibió como Licenciada en Periodismo. En paralelo, estudió teatro con Dora Baret y Matías Gandolfo para el Actor’s Studio. Poco a poco comenzó a escalar en la carrera. Trabajó en varios medios de comunicación en Buenos Aires. Página 12, C5N, América TV (donde en 2018 formó parte del panelo de Incorrectas, con Moria Casán) y Radio 10 la tuvieron en sus filas. Y luego fue contratada por el diario La Razón de España y la CNN como corresponsal. Como actriz, protagonizó Romeo y Julieta, bajo la dirección de Daniela Ominetti.

Fue en la Universidad de Palermo, en 2013, cuando conoció a Alberto Fernández. El ex presidente había dado una charla en su facultad, y ella aprovechó para pedirle una entrevista para su tesis. Él accedió y, cuando terminaron, intercambiaron los teléfonos. Ella obtuvo un 10 con el trabajo, y quedaron en verse. Café por medio, el romance comenzó un año después, en 2014, a pesar de los 22 años de diferencia de edad que tienen.

La foto en París del anillo de compromiso y el brindis entre Alberto y Fabiola

La declaración pública de amor la hizo ella en 2016, cuando los dos viajaron a Francia. El plan romántico quedó plasmado en un posteo de ella en Instagram. Eran dos copas de vino blanco y en su dedo anular, un anillo de oro, todo rubricado por una frase en francés: “Engagé dans París, inmansement hereux” (“Comprometida en París, inmensamente feliz”). Pese al anuncio, nunca se casaron. Ni siquiera fijaron fecha para hacerlo. Pareció, más bien, un deseo personal de ella.

Mientras la relación se desarrollaba, Fabiola comenzó a formar parte de comedias teatrales. Su paso más polémico fue en 2018, cuando compartió las tablas con Fabián Gianola en Entretelones. Años más tarde, cuando el actor fue denunciado por acoso, ella se sumó al coro contra él: “Hubo situaciones que traspasaron la línea del compañero y el amigo. Desde el principio yo pude ponerle un frente. Viví situaciones incómodas de una confianza que yo nunca le di. Como compañera soy muy dada pero me empecé a correr por la incomodidad”, le contó a Moria Casán.

Fabiola Yañez y Manuel Wirtz en escena. Fue la última obra en la que actuó

En enero del 2019, fue parte del elenco que estrenó “¡Otra vez papá! Después de los 50…”, que protagonizaba Manuel Wirtz en el Multiteatro. Pero de repente, la vida dio un giro el 15 de mayo de ese año, cuando Alberto Fernández llegó al departamento que compartían en Puerto Madero (el que le prestó Enrique “Pepe” Albistur, señaló el ex presidente) y le dio la noticia de que Cristina Fernández de Kirchner lo había elegido como candidato del Frente de Todos para las elecciones de 2019. Fue un shock: Fabiola dejó de actuar de inmediato. Pero continuó su participación en el programa de radio Común y corriente, en Radio 10, los domingos por la tarde junto a Nora Briozzo y Néstor Dib.

Alberto Fernández ganó las elecciones frente a Mauricio Macri en primera vuelta, con más del 48% de los votos contra el casi 41% que alcanzó su competidor. Luego del 10 de diciembre de 2019, la pareja se mudó a Olivos junto a Dylan, el collie de Alberto. La pandemia los encontró allí. El escándalo en la pareja se desató cuando apareció la foto del cumpleaños de Fabiola el 14 de julio de 2020. Allí, el entorno de la Primera Dama, junto a Alberto Fernández, brindaba con champagne, comía torta y soplaba las velitas mientras el país estaba confinado por decisión presidencial. Para colmo, los invitados poseían falsos permisos de circulación.

La foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en 2020 que causó indignación y un escándalo político

Primero se conocieron los ingresos a Olivos por documentación de la Casa Militar. La foto del festejo, que se divulgó un año después, provocó el primer cimbronazo serio en la pareja. Cuando Alberto Fernández dio explicaciones públicas en un acto, dejó mal parada a su mujer. “Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”, dijo y sumó nuevas críticas por una declaración a todas luces poco caballeresca. La justicia imputó a ambos, pero se negoció un pago de 3 millones de pesos y la causa se cerró. El cumpleaños siguiente, los 40 de Fabiola, las fotos fueron con ella sola junto a un enorme ramo de rosas blancas que le envió Alberto.

Alguna vez, Fabiola le dijo a Moria Casán que ambos hablaban de formar una familia. Después del escándalo, nada mejor que la llegada de un hijo. Lo anticipó Fabiola en un viaje a Misiones en agosto de 2021, cuando enfundada en un ajustado vestido gris, se fotografío tomándose la panza con ambas manos. El hashtag #Fabiolaembarazada se viralizó en las redes sociales.

La foto con que Fabiola Yañez instaló su embarazo. Luego vino la confirmación oficial

El 25 de septiembre de ese año, finalmente, el gobierno hizo oficial el embarazo con un comunicado: “La Primera Dama Fabiola Yañez se encuentra cursando la décima semana de su embarazo. Su estado de salud es bueno y permanece bajo estricto control médico. Desde la unidad médica presidencial se brindará ante la opinión pública la evolución del embarazo”

El bebé nació el lunes 11 de abril de 2022, a la 1.21 de la madrugada en el Sanatorio Otamendi. Fabiola llegó pasada la medianoche con algunas contracciones, y pronto, por cesárea, se dio el alumbramiento. El bebé pesó 3.510 kilogramos. Cuando cursaba la parte final del embarazo, Fabiola contó cómo ella eligió el nombre del niño, Francisco Fernández Yañez, entre los dos que barajaba la pareja. “Es un nombre que siempre me gustó y además cuenta con un significado muy lindo: Procede del latín Francus, que significa ‘hombre libre’. Claro que a ello, además, hay que sumarle que ambos admiramos mucho al Papa Francisco”, le contó a la revista Gente. Después del nacimiento, Alberto Fernández señaló: “El nacimiento de un hijo es un momento único. Yo decía que el momento más feliz era cuando Tani (por Estanislao) había nacido. Hoy fue un segundo momento igual a ese”.

El posteo del nacimiento de Francisco Fernández Yañez

Cuando Alberto Fernández dejó el gobierno el 10 de diciembre de 2023, los rumores de la separación de la pareja ya se habían instalado. Sin embargo, ambos viajaron a España juntos. Allí se habría producido la ruptura. Según contó la periodista Sandra Borghi, que trabaja en un documental sobre el paso de Fabiola Yañez por la vida de Alberto Fernández y la política, éste se enteró por televisión que la grabación ya estaba grabada. La periodista contó además que Fabiola vive en un departamento de dos dormitorios en el centro de Madrid que no es de su propiedad junto a su madre y su hijo; que no tiene auto y sólo sale para hacer las compras y cuando lo requiere Francisco. Sobre el trabajo que encaró junto a Fabiola, Borghi expresó: “Claramente habla de Alberto, del Gobierno y de su rol al lado de él. Son detalles impactantes de lo que ella vivió. Yo vi tramos y es tremendo, tiene mucho para decir y quiere hablar. ¿Por qué no habló hasta ahora? Evidentemente no la dejaron y al tomar distancia se anima a hablar”.

Alberto, Fabiola y Francisco al salir del sanatorio donde nació el niño

Si Fabiola guardaba como primicia para el documental el maltrato físico y emocional de Alberto, la justicia se le adelantó. En la investigación que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini por el escándalo de los Seguros, se analizaron los chats de WhatsApp de María Cantero, secretaria de Alberto Fernández y esposa de Héctor Martínez Sosa, el broker que hizo una fortuna con contratos millonarios aparentemente obtenidos por su cercanía con el poder. Pero entre esas comunicaciones, habrían aparecido fotografías y audios que Fabiola le envió a María Cantero con muestras de maltrato físico del entonces presidente hacia ella.

Al principio, Fabiola había desistido de impulsar una denuncia. Pero este martes 6 de agosto, en horas del mediodía, se comunicó con la secretaria del juez Ercolini y le dijo “No aguanto más, quiero hacer la denuncia”. En la declaración vía Zoom, confirmó los hechos de violencia que aparecen en los chats y subrayó que el ex presidente la estaba “hostigando psicológicamente”. Durante los 40 minutos que duró la conversación, habló de “acoso telefónico” y “terrorismo psicológico”. Luego de hablar con el juez, le dijo a su abogado, Juan Pablo Fioribello, lo que había hecho.

Fabiola Yañez junto a su abogado Juan Pablo Fioribello

En una resolución de seis carillas, el juez Ercolini dictó la prohibición de salir del país para Alberto Fernández e impuso también medidas de “medidas de restricción y protección”. Las primeras son, en concreto, la prohibición para comunicarse con ella. Si quiere saber cómo está su hijo, la llamada deberá ser a la madre de Fabiola. Además, Ercolini señaló que en los chats analizados “surgieron conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de lesiones leves en un contexto de violencia de género”.

El futuro de Alberto Ángel Fernández está lleno de sombras por estas horas. Fabiola se hartó del “hombre sensible” que conoció hace 9 años. Las rosas se marchitaron hace rato.