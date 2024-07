Conduce una ONG que consigue empleo a los sin techo y advierte: “La gente se acerca a pedir comida, no trabajo”

La Fundación Multipolar hizo una alianza con unas 20 empresas que se comprometieron con la causa

Desde hace 13 años, Malena Famá está al frente de la Fundación Multipolar, una ONG compuesta por un equipo transdisciplinario que se ocupa de que personas en situación de calle salgan adelante y consigan un trabajo.

A diferencia de los enfoques predominantes centrados en la asistencia, Malena propone empoderar a los adultos más vulnerables sin hogar para que reconecten con sus aspiraciones y capitalicen su potencial para alejarlos del abandono que los llevó a vivir en situaciones extremas a la intemperie.

Más allá de su noble iniciativa, Malena se enfrenta a un contexto muy difícil que contrasta con su misión. “En este momento, con la crisis socioeconómica que hay en la Argentina -profundización de lo que viene sucediendo desde hace muchos años-, las personas se acercan a la Fundación en busca de comida en lugar de ayuda para conseguir trabajo”, advirtió.

La directora de Multipolar alerta: “El panorama cambió por completo porque antes una persona venía con la esperanza de salir adelante y hoy en día viene pidiendo para comer y nosotros nunca tuvimos comedor”. La ONG -que tiene una sede en CABA y abrirá otra en San Martín- estima que unas 15.000 personas vive en la calle solo en la Ciudad de Buenos Aires. La situación de las personas sin techo se agravó en estos días de muy bajas temperaturas en Argentina.

En este contexto, pasó de gestionar puestos de trabajo a tener que conseguir también platos de comida, haciendo de intermediaria con otras organizaciones que brindan ese tipo de asistencia. “Esto lo estoy viendo desde principios de año y no es un comentario partidario. Argentina viene mal desde hace tiempo, pero por lo menos antes la gente comía y eso le daba una esperanza de salir adelante. Ahora me dicen que si no tienen para comer, menos van a poder pensar en un empleo. Es muy triste”, explicó.

La Fundación Multipolar está radicada en la Ciudad de Buenos Aires y el 1 de agosto abrirá otra sede en el partido bonaerense de San Martín

El equipo interdisciplinario que lidera Malena está enfocado en fomentar una red colaborativa de organizaciones que atienden diversas etapas del camino de recuperación. Este ecosistema colaborativo implica movilizar empresas, administraciones locales, entidades sociales, sindicatos, cooperativas, medios de comunicación e individuos.

“Por ejemplo, a las organizaciones que se encargan de repartir comida o abrigos en la calle les digo que si alguien pregunta por algún puesto trabajo lo contacte con Multipolar. Trabajar en equipo es importante porque gracias a eso, ellos pueden sobrevivir en la calle y pensar en cómo generar ingresos para salir de esta situación”, remarcó Malena.

La Fundación hizo una alianza con unas 20 empresas que se comprometieron con la causa. Para aplicar a los empleos disponibles, los interesados deben someterse a un proceso de acompañamiento que dura cinco semanas. “Necesitamos evaluar si pueden sostener una actividad durante cinco semanas para saber si van a poder cumplir con un trabajo”, especificó Malena.

Actualmente, Multipolar maneja 12 grupos de 30 personas por año, lo que equivale a unas 360 personas. “Para nosotros el éxito no está en que esas 360 personas consigan un trabajo en relación de dependencia, sino que también puedan desarrollar un oficio para generar ingresos por su cuenta”, enfatizó. Para la directora de Multipolar, este curso permite que los aspirantes mejoren su calidad de vida y su autoestima.

En Multipolar, muchas de las personas en situación de calle que tienen un oficio, reciben las herramientas necesarias para volver a trabajar

“Hay gente que tiene un oficio, pero que no lo ejerce hace mucho. A ellos les brindamos las herramientas que necesitan y los ayudamos a matricularse”, dijo en alusión a plomeros, electricistas o gasistas que terminaron en situación de calle.

En tanto, aquellos que no califican para un trabajo en relación de dependencia y tampoco cuentan con un oficio, reciben un entrenamiento especial para que puedan trabajar confeccionando regalos empresariales o desempeñarse como “asistentes” en eventos corporativos.

“Nosotros les pedimos a los empresarios que no contraten por lástima, que contraten si creen que esa persona le puede generar valor extra a la empresa. Nosotros solo somos el nexo. Ellos tienen que aplicar para el empleo y ganarse el puesto”, remarcó Malena al destacar que entre un 30% y 40% de las personas que se acercan a la ONG consigue trabajo en relación de dependencia.

De la corrupción a los sin techo

La justicia secuestra, incauta y decomisa muchísimos bienes todo el tiempo, pero en buena parte de los casos terminan destruyéndose, perdiendo valor y utilidad. Desde propiedades y vehículos hasta dinero, todos ellos son confiscados en los procesos penales que son llevados adelante por el Poder Judicial.

Se estima que los activos que tiene hoy la justicia argentina en sus manos están valuados como mínimo en 100.000 millones de pesos. En su gran mayoría, se están deteriorando y perdiendo no sólo valor económico (con el perjuicio patrimonial que eso supone para el Estado), sino también simbólico. Incluso, esto le genera un gran gasto al Estado, ya que debe disponer de recursos materiales y humanos para custodiarlos.

Como no existen criterios objetivos para determinar cómo deben utilizarse esos bienes ni tampoco hay inventarios fehacientes para determinar cuántos siguen en manos del Estado, lo cual a su vez obstaculiza su utilización, se propuso en el Congreso un proyecto de ley para que los bienes del crimen organizado vuelvan a la sociedad.

Con un apoyo mayoritario de diversos bloques parlamentarios, se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto Ley de Administración y Reutilización Social de Bienes Cautelados y Decomisados, elaborado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra la Fundación Multipolar.

El proyecto “Bien Restituido” es una iniciativa financiada por la delegación de la Unión Europea en Argentina e implementada por Libera (Italia), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Multipolar y el Círculo Giuridico di Argentina, que busca que activos que fueron instrumento, producto y provecho de actividades delictivas complejas puedan ser reutilizados con fines sociales.

Malena Famá, presidenta de la Fundación Multipolar

“Necesitamos que cuando persona o una banda sea detenida por un caso de narcotráfico o trata, por ejemplo, todo lo que la justicia confisque pueda ser destinado a centros de rehabilitación, centros deportivos o centros culturales”, precisó Malena. La ley vigente señala que los bienes pueden ser decomisados luego de que una sentencia condenatoria se convierta en definitiva.

Según datos relevados por el proyecto Bien Restituido, desde 2014 a la fecha fueron secuestrados o decomisados más de 5000 bienes entre autos, barcos, aviones, campos, departamentos y casas. Tan solo los vehículos tienen un valor de más de 4.900.000.000 de pesos, pero al no contar con un registro unificado y actualizado, ese monto solamente representaría 1/7 del total de los vehículos secuestrados y decomisados en causas federales.

“El proyecto propone transparentar la cantidad y la gestión de los activos recuperados al crimen organizado y desarrollar programas estatales o gestionados por organizaciones sociales con los recursos recuperados” concluyó la directora de Multipolar.