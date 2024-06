Micaela Dubra en ”Y sí, soy Mamá”: “Puedo seguir mostrando mi cuerpo y trabajando con él siendo mamá”

La bailarina y modelo contó cómo vivió su embarazo y el nacimiento de Sophie

Micaela Dubra es polifacética. La joven es actriz, bailarina, modelo y diseñadora de indumentaria (tiene marca propia de trajes de baño). Desde febrero de este año, es además madre de Sophie, una bebé que tuvo con su pareja Agustín Vila.

Si en 2017, la vida de Dubra cambió para siempre cuando Marcelo Tinelli la seleccionó para ser parte del staff del Bailando 2017. Este año, con la llegada de Sophie, se dio otro cimbronazo de los positivos en el camino de Micaela. La joven diálogo con infobae para la sección “Y sí, soy mamá” y contó cómo fueron sus días embarazada y la emoción de la llegada al mundo de su hija.

“Empezamos a buscar y fue muy rápido. Fue raro para los dos, porque como es nuestra primera hija, era todo nuevo –resalta Micaela-. Mi embarazo fue hermoso. No me sentí descompuesta, no me sentí mal. Hice vida normal, mi experiencia fue tan buena que no tengo nada malo para decir”. Dubra, además, agrega que “el embarazo en cierta parte como que te empodera un poco y la verdad es que me sentía así”.

Micaela Dubra con su pareja Agustín Vila en el momento del nacimiento de Sophie

La vida embarazada

Respecto a sus rutinas físicas, Micaela explica: “Entrené durante todo mi embarazo como lo hacía antes. Igual siempre consulté a mi médico. La gente me decía ‘quedate en tu casa tranquila’ y yo tipo ‘¿por qué? Si tengo mucha energía?’”.

Los comienzos del embarazo fueron, quizás, los momentos más difíciles para Dubra. “Los primeros cuatro meses fueron chocantes. Entrenaba, pero los progresos eran invisibles –explica Micaela-. Mi cuerpo se acostumbró al embarazo. Con el tiempo, se me hizo cotidiano tener la panza y sentirla”.

También se refiere al siguiente paso que muchas mujeres sufren el impacto: el posparto. “El cuerpo es increíble. Forma una vida adentro tuyo y de repente vuelve todo a su lugar. Obviamente pasaron tres meses y mi cuerpo está diferente, pero no me molesta porque la miro a ella y ya ni pienso en cómo estoy físicamente”, sostiene Micaela.

“La recuperación fue muy rápida. Yo desde el primer momento que salí de la cesárea caminaba para todos lados. Creo que el entrenamiento que tuve durante todo el embarazo, lo activa que estuve, ayudó un montón”, cuenta Micaela Dubra en Infobae

¿Qué sucede tras el fin del embarazo?

Micaela sumó a Sophie a su vida social. “La relación de mis amigos para conmigo no siento que cambió. Lo que si pasa es que yo le doy la prioridad a la nena”, explica la Dubra.

“Creo que es súper necesario permitirte de a poquito ir retomando tus actividades", afirma Micaela

“Voy a comer a un lugar y mis amigos me preguntan si voy con Sophie. Están todos muy fascinados –resalta la actriz-. No tengo drama en que la agarren mis amigos. La beba va de brazo en brazo y me encanta ese amor que recibe”.

En tanto, la joven cuenta que una de sus amigas fue la que más la acompañó durante esta etapa. “Se afianzó mucho mi relación con Josefina Caffarena, que justo ya había sido mamá antes. Está buenísimo esto de tener a una amiga que hace poco pasó por la experiencia, porque nos consultamos todo y compartimos muchas inquietudes”, cuenta.

En la entrevista, Micaela también se refiere a cómo imaginaba la vida de madre antes de que nazca Sophie

También cuenta cómo imaginaba la vida de madre antes de que nazca Sophie. “Cuando estaba embarazada hablábamos con mi novio y decíamos ‘vamos a tener que dejar de hacer tal cosa, de salir, van a ser muchos cambios, ¿cómo vamos a hacer? Va a cambiar toda nuestra vida’. Y sí, te cambia, pero sí te podés organizar y tenés gente que te acompaña, yo creo que podés hacer las mismas cosas”, resalta Micaela.

El dilema de la lactancia

“Creo que es súper necesario permitirte de a poquito ir retomando tus actividades. Me dio culpa cuando me empecé a quedar sin mi leche materna. Cuando me iba o subía alguna foto en Instagram en otro lugar, la gente sin saber me preguntaba si no le daba más la teta. Me quedé sin leche. Ya está, y algo le tengo que dar de comer, así que le voy a dar fórmula.”, admite.

Micaela tiene que enfrentar su exposición en las redes sociales y lo hace con total sinceridad y fortaleza. “Había subido un posteo en el gimnasio. Tenía puesto un top deportivo y calzas, un anónimo me puso ‘solo sube esta foto para mostrarse flaca’. Nací con esta contextura física. Muestro mi cuerpo porque soy una persona que siempre lo hizo. Siento que puedo seguir trabajando con mi cuerpo tras el embarazo”, sostiene.

Además, la joven se pregunta: “´¿Por qué no puedo mostrarme como me veo si me gusta?´”.

Dubra resalta una frase de su mamá que aún le resuena en la mente. “Me había dicho ‘relájate porque vas a conocer realmente al amor de tu vida y en ese momento no te va a importar más nada de nada’. Y realmente fue así. No te imaginás una vida sin ella. Desde el segundo en que la miré fue ‘¿cómo puede ser que te ame más que nada en el mundo si recién te conozco?´”.

También resalta la importancia de seguir conectada con lo que hacía antes de ser mamá. “Durante mi embarazo pude seguir entrenando y también mi recuperación al día de hoy fue muy rápida. Pude volver a trabajar rápido, volví a hacer campañas. Me sigo sintiendo sexy. Me encanta producirme, pintarme, maquillarme, verme bien con la ropa. Es algo que me interesa, me gusta y trabajo de eso”, resume.