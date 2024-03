El paso internacional de Jama continúa cerrado desde hace más de una semana y afecta la circulación de camiones y micros

El paso internacional de Jama continúa cerrado y afecta a decena de camiones varados

El temporal que a lo largo de los últimos días se sintió con fuerza en diferentes puntos del país provocó, entre otros destrozos, la caída de un puente que se encuentra sobre la traza de la ruta nacional 52, donde además se registran tramos complejos para el tránsito vehicular. Como consecuencia de ello, desde hace varios días Chile y la provincia de Jujuy se encuentran incomunicados por vía terrestre al estar interrumpida la circulación hacia el Paso de Jama.

La situación afecta a decenas de camiones que permanecen varados. La mayoría provienen de Paraguay, pero también hay chilenos, brasileros, bolivianos y argentinos. “Desde que salimos de la frontera y nos instalamos acá ya han pasado 10 días, nadie nos dice nada, tenemos un cónsul acá que ni se acercó a ver qué necesitábamos. No tenemos baños, no tenemos duchas y no sabemos cuándo podremos partir. Tenemos familias que dependen de nosotros, necesitamos una solución”, manifestó Valeriano, uno de los choferes que pasa los días a la vera de la ruta. El camionero expresó otra preocupación: que vuelva a llover, lo que implica el peligro de más derrumbes.

El fin de semana pasado, el desmoronamiento se produjo en el paraje Ronqui Agosto, a unos 45 kilómetros de Purmamarca, como consecuencia de la crecida de un río. A ello se sumó también el deslizamiento de barro y agua en varios sectores de la ruta.

El temporal en Jujuy provocó la caída de un puente y otros destrozos en la ruta 52

Según trascendió, la Dirección Nacional de Vialidad tardará más de dos semanas en despejar los caminos. Frente a esta situación, el gobierno de Jujuy comenzó a asistir a las personas damnificadas con comida, agua, mercadería, colchones, ropa de abrigo y otros elementos de primera necesidad. Y por otra parte, logró poner operativas dos viejas rutas provinciales por las cuales se puede llegar al límite entre Argentina y la nación trasandina, aunque ninguna es apta para el tránsito pesado.

Además, en este marco, el gobernador jujeño Carlos Sadir les encargó a sus ministros y secretarios que se ejecuten las obras necesarias para rehabilitar el tránsito internacional, disponiendo partidas presupuestarias excepcionales del tesoro provincial con el fin de hallar soluciones inmediatas a los inconvenientes económicos, turísticos y viales que están ocasionando los cortes.

La situación afecta a decenas de camiones de distintas nacionalidades

El corte en la ruta 52 había afectado también a docentes que habían quedado sin poder volver a sus hogares. A raíz de las complicaciones causadas por las inclemencias climáticas, las autoridades del Ministerio de Educación provincial junto a las comunidades educativas decidieron avanzar con clases el fin de semana hasta que mejoraran las condiciones de regreso para los maestros tanto de nivel inicial como primario y secundario. Ese operativo de regreso comenzó ayer mediante diez vehículos.

Los mismos se dividieron de tres maneras; en algunos casos se hizo un viaje desde Susques hasta Purmamarca por rutas alternativas, por la ruta 79, por el lado de San Miguel de los Colorados, y desde Purmamarca en un colectivo de línea hasta San Salvador de Jujuy.

La Dirección Nacional de Vialidad lleva a cabo los trabajos para habilitar el tránsito en la ruta

En otro caso se llegó con colectivos desde Susques hasta la zona afectada; allí se realizó un transbordo de aproximadamente 500 metros a pie por la zona afectada, en el cual el personal del Ministerio acompañó a los docentes hasta otras unidades para continuar viaje directo a San Salvador de Jujuy.

Mientras que el resto, entre los que estaban aquellos docentes que por razones personales o por decisión de no querer hacer ese transbordo, optó por la tercer vía, un poco más larga que fue por Ruta 79 hasta Abra Pampa y desde allí a San Salvador de Jujuy.