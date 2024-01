Proponen crear la “Fiesta de la Medialuna” en Mar del Plata: los detalles y quién está detrás del proyecto

Proponen crear la "Fiesta de la medialuna marplatense"

En medio de la temporada de verano, un Concejal de General Pueyrredón presentó un proyecto de ordenanza para crear la “Fiesta de la Medialuna” de Mar del Plata. Días más tarde, el responsable de la iniciativa compartió un video en sus redes sociales, en el que argumentaba su propuesta.

“El mito popular indica que las mejores medialunas son las marplatenses. Con la ‘Fiesta de la Medialuna’ vamos a demostrar que esto es verdad. Vamos a poder homenajear a uno de los productos más tradicionales de nuestra ciudad, lo cual va a permitir potenciar el turismo, la cultura gastronómica local y sobre todo generar laburo. ¿Te sumás?”, pregunta el funcionario al final del clip.

Se trata de Julián Bussetti (Vamos Juntos) que, con 28 años, es el Concejal más joven de Mar del Plata. Su carrera política comenzó cuando tenía 20 años, luego de graduarse como Licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Mar del Plata. “Arranqué con una página de baches que yo mismo creé: se llamaba ‘Tu Bache MDQ’. Cansado de que nadie me diera respuestas, publiqué la foto de un pozo que agarraba siempre y que estaba a una cuadra de mi casa. A raíz de eso lo arreglaron y, también, los baches de otros vecinos que, de repente, me enviaban sus fotos”, contó a Infobae acerca de sus primeros pasos en la política.

Tiempo después, Bussetti obtuvo su primer cargo como funcionario público y, entre 2019 y 2023, se desempeñó como Director de Gobierno Abierto del Municipio de General Pueyrredón. Allí, explicó, se ocupaba de dos áreas: transparencia y participación ciudadana. Tras cuatro años de cargo, el 7 de diciembre pasado, asumió como Concejal, puesto que ocupará hasta 2027.

Acerca de la repercusión que tuvo la iniciativa de la “Fiesta de la Medialuna”, el funcionario destacó que fue muy bien recibida; aunque también se colaron algunas críticas. “Podemos trabajar proyectos más solemnes, pero también hay que interesarse por estas cuestiones. Tenemos que escapar de la trampa de que vivimos en crisis y que temas como este deben esperar. En Santa Elena, por ejemplo, la Fiesta de la Empanada Costera fue un éxito. Hay que potenciar los productos que nos destacan. En este caso, la medialuna marplatense es muy valorada tanto por turistas como por locales”, explicó Bussetti a este medio.

Julián Bussetti asumió su cargo como Concejal el pasado 7 de diciembre de 2023

En cuanto a la implementación, el Concejal aclaró que la propuesta “se puede solventar con los privados”. “No implicaría un gasto público ni tampoco desatender las prioridades de la ciudad. Se trata de mostrar la cultura gastronómica, potenciar a las más de 250 panaderías y confiterías de Mar del Plata, así como al sector cafetero que está en auge. La medialuna es una excusa que puede nuclear a todo este rubro”, detalló.

En el proyecto, el primero de autoría exclusiva de Bussetti, se le solicita al Poder Ejecutivo (PE) que se ocupe de la organización, promoción, difusión y realización del evento. Al respecto, el Concejal aclaró: “No creo que yo sea el indicado para encabezarlo; por eso lo dejé en manos del PE y de las panaderías”.

Y agregó: “Si me preguntás qué me imagino, se me viene a la cabeza un festival que se desarrolle durante toda una jornada, donde haya food trucks -que ahora están reglamentados-, bandas musicales, y donde la gente pueda llevar su mate. Las medialunas deberían ser más pequeñas y estar a un precio diferenciado. También se me ocurre que podría haber alguna competencia y que el vecino sea el protagonista”.

Un clásico de La Feliz

Probar las medialunas marplatenses es un ritual casi obligado de los que visitan La Feliz. En temporada de verano es común ver largas filas para degustar las aclamadas preparaciones recién horneadas. Sean dulces, rellenas o saladas, este año no es la excepción. Entre las marcas más conocidas, se destacan SAO, La Fonte D’Oro y las de la confitería Boston.

Las medialunas de SAO, un clásico de Mar del Plata (Foto/Christian Heit)

Con más de 70 años de trayectoria, SAO es considerada “la escuela de la medialuna marplatense”. “Nosotros nacimos en 1952 de la mano de Don Ángel. Fuimos los pioneros. La iniciativa del Concejal Bussetti nos parece maravillosa y la celebramos porque ayuda a la difusión de nuestro producto”, dijo a Infobae, el encargado de Marketing de la firma, Juan Grassi.

Actualmente, SAO dispone de 14 locales en toda la ciudad y, en diciembre de 2023, inauguraron uno nuevo en Pinamar, sobre la avenida Bunge. “Nos sorprendió la buena aceptación que tuvo. Está siendo todo un éxito”, agregó Grassi. Además, contó que la marca ya tiene un local con fábrica en la localidad bonaerense de San Isidro y que, próximamente, abrirán uno en Capital Federal.

“Nuestras medialunas son 100% de manteca, lo cual les da un sabor único. Se trata de un producto artesanal para el que seguimos usando la receta de los creadores”, agregó. ¿Precios? La docena se consigue por $5.000 y la media por $2.800. La unidad cuesta $450.

Esta semana, la marca reinauguró su local de la calle Olavarría en pleno centro de La Feliz (Foto/Christian Heit)

El proyecto completo