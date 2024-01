Un piloto de automovilismo se sumó a la búsqueda de los desaparecidos en Pinamar

El piloto de TC Luciano Ventricelli se sumó a la búsqueda de los desaparecidos en Pinamar

El piloto de automovilismo Luciano Ventricelli participa del operativo de búsqueda de Ramón Román (56) y Gabriel Raimann (38), los amigos que desaparecieron el domingo pasado tras haber ingresado al mar en kayak en Pinamar.

Ventricelli puso a disposición un helicóptero y otra aeronave, y desde ayer sale a recorrer la costa con la esperanza de encontrar a los kayakistas. Fue contactado por el Municipio de Pinamar. “No tenían los elementos y estaban preocupados por ayudar. Así que acá estamos tratando de colaborar”, dijo.

“Ayer hicimos lo que pudimos con la familia. Hoy, un poco más ordenados con las otras aeronaves, se hizo todo mejor. Acabamos de salir con un equipo de gente especializado, con experiencia en búsquedas. Por ahora no hemos visto nada pero al menos tenemos los elementos acordes, lo que nos da esperanza”, amplió este jueves en diálogo con el periodista Cristian Eche, de Eche TV/Crónica.

El piloto de amplia trayectoria en el automovilismo no comprende el porqué todavía no se pudo dar con la embarcación: “En principio, tratamos de ver la canoa. Consideramos que es imposible que desaparezca. Salvo que alguien la haya agarrado, es muy raro. Se hizo un rastrillaje muy intenso, desde Punto Indio hasta pasando Villa Gesell, y de unas 30 o 40 millas adentro hasta la línea de costa, y no vimos nada. No puede ser”.

“Por ahí alguien la pudo haber agarrado. Esperemos que si alguien lo hizo que la devuelva al menos en el mismo lugar”, especuló y aseguró: “Vamos a seguir trabajando hasta encontrarlos”.

Luciano Ventricelli habla de la búsqueda de los desaparecidos en Pinamar

La búsqueda particular de los familiares llegó hasta la zona de la Bahía Samborombón, donde divisaron algo de color naranja. “Detectamos un punto naranja que no sabemos qué es, nos acercamos lo máximo posible pero no pudimos distinguirlo”, dijeron los hijos de Román a Infobae desde el destacamento de Prefectura donde aguardan novedades en compañía del resto de los allegados.

Los hermanos dieron aviso al Comité de Emergencia que está encabezado por la Subsecretaría de Emergencias del gobierno bonaerense junto a la Prefectura Naval, la Armada Argentina y las Municipalidades de Pinamar y del Partido de La Costa.

“Pero todavía no nos dieron novedades”, habían comentado hacia este mediodía.

En la charla con este medio, los jóvenes detallaron el recorrido que hicieron ayer hasta las 20. “La línea verde es por donde pasamos. El área roja es la vista que se tuvo durante todo el recorrido”, explicaron la imagen que se muestra a continuación.

El recorrido que hicieron los familiares de los desaparecidos en Pinamar

En las últimas horas se conoció otra pista que fue aportada por un piloto privado que participa de los rastrillajes: reportó el hallazgo de lo que podría ser una embarcación similar a la que utilizaban los hombres el pasado domingo.

Lucas, hijo de Ramón, confirmó a Infobae que el hallazgo fue a la altura de la ciudad balnearia de San Bernardo. No obstante, aclaró que “puede ser como no, no descartamos nada”.

“Un piloto del aeródromo de Santa Teresita estaba volando en búsqueda y encontró un supuesto kayak. El piloto está convencido de que es un kayak. No es lo mismo una foto que la vista humana en el momento”, explicó Lucas durante el contacto con este medio.

Las imágenes en cuestión muestran lo que sería un kayak de color naranja, idéntico al que utilizaban Ramón y Gabriel el día de su desaparición, y con algunas partes faltantes.

El objeto que fue visto el martes por la tarde por un piloto

Según pudo saber este medio, el avistaje del supuesto kayak ocurrió cerca de las 16 del pasado martes en un área ubicada entre San Bernardo y Costa Azul, justo en dirección al hotel South Beach, ubicado en la primera de las ciudades balnearias, y unos 1.500 metros mar adentro.

Al recibir la notificación del objeto avistado desde el aire, un equipo de Prefectura Naval Argentina (PNA) se dirigió al lugar apuntado pero el resultado “fue negativo”, según precisaron desde la fuerza a este medio.

Pasado el mediodía de este jueves, los familiares se trasladaron hasta el aeródromo de Santa Teresita para continuar con la búsqueda aérea.