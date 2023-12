El fenómeno de El Zorro: ¿por qué sigue vigente y los fanáticos ven una y otra vez los mismos capítulos?

Guy Williams en El Zorro

En noviembre de 2019, ElTrece había decidido que había llegado la hora de sacar del aire al El Zorro, después de 16 años ininterrumpidos al aire. Sin embargo, sus fanáticos argentinos mostraron su disconformidad tanto en las redes sociales como en la plataforma change.org, donde presentaron una petición titulada “No saquen al Zorro”. Lo cierto es que, a los pocos meses y teniendo en cuenta que la serie de Walt Disney protagonizada por Guy Williams siempre mantuvo muy buenos niveles de audiencia, las autoridades de la emisora decidieron reponerlo los fines de semana.

Desde el año pasado, en tanto, el enmascarado volvió a ocupar un lugar en la grilla diaria del canal de Constitución, donde se lo puede ver a partir de las 12:30. Y la realidad es, que por lo general, termina promediando más de 5 puntos de rating. Lo curioso, sin embargo, es que la serie cuenta tan solo con dos temporadas, grabadas entre 1957 y 1959, y una tercera en la que se realizaron cuatro episodios especiales. Y, por lo tanto, solo son 82 capítulos los que relatan las aventuras de Don Diego de la Vega y su alter ego en su lucha contra el mal, de los cuales algunos nunca llegaron a estrenarse en la televisión Argentina. ¿Por qué sus seguidores no se cansan de verlos una y otra vez?

“Yo siempre trato de hacerme el espacio para poder verlo. Con El Zorro tengo una relación desde chiquito, para mí es como volver a la infancia. Así que, si no lo puedo ver a la hora en que se emite, lo rebobino en una aplicación y lo veo más tarde. Y eso que tengo todos los episodios guardados en DVD. Pero lo sigo viendo por más que pasen siempre los mismos capítulos porque hasta me desafío a mí mismo para ver si me sé los diálogos de memoria. Así que voy repitiendo lo que dicen Don Diego, el padre, el sargento García, el cabo Reyes, Monasterio o el personaje que esté ese día. Mi esposa y mis hijos me dicen: ‘¿Otra vez?’ Pero a mí me fascina”, cuenta Diego Pérez.

El actor, que actualmente se luce en la obra Toc Toc en Multiteatro y conduce Desperezate en el Canal de la Ciudad, es el referente famoso de una gran cantidad de fanáticos de la serie que a través de distintos grupos de Facebook se animan a probar sus conocimientos tanto sobre El Zorro como de su protagonista. “Hay un montón de páginas tanto de Guy Williams como de la serie a las que yo sigo. Y todos los días van poniendo consignas, como por ejemplo: ‘¿Cómo se llamaba el lancero que entró con una botella...?’ o ‘¿Se acuerdan de este final...?’ ¡Y todo el mundo contesta!”, explica.

Diego Pérez es uno de los máximos fanáticos de El Zorro

Y luego, como si quisiera reforzar sus argumentos, agrega: “Como es una ficción de época, cuando ves los capítulos no te parecen tan viejos. Porque ya se sabe que está situada en el 1800, así que no hace falta tecnología ni que las armas sean sofisticadas. El Zorro está solo con su espada. Y eso hace que parezca que la grabación es actual, por más que hable de algo que pasó en otro tiempo. Pero además, es increíble él y el humor que tiene. Es una serie que está muy bien escrita y muy bien actuada. De hecho, las peleas son hermosas y épicas”.

Lo cierto es que Pérez no está solo en esta cruzada. “Hay una cuenta de Instagram que se llama El Zorro la leyenda continúa. El que la maneja es el que logró la mejor caracterización de El Zorro y hace shows en las plazas. Y él también comparte información tanto sobre curiosidades de la serie, sus personajes o los actores que participaron de ella”, explica haciendo referencia a Diego Giannotti. E Infobae se comunicó con él.

“Los primeros recuerdos que tengo de cuando era chico son de cuando me sentaba a mirar la serie con mi mamá tomando la merienda. Encima, como me llamo como el personaje, quería que mis amigos me dijeran Don Diego. Y siempre soñé con ser él. De hecho, en la adolescencia comencé a estudiar esgrima deportiva, pensando que algún día iba a poder llegar a Guy. Después, empecé a hacer fiestas de disfraces con el único objetivo de vestirme con el antifaz y la capa y aparecer por el techo de la casa”, cuenta el hombre que luego estudió ingeniería y al día de hoy vive de su profesión.

Pero dicen que las pasiones nunca se abandonan. Y por eso, desde hace años Giannotti decidió ponerse el traje de su ídolo para comenzar a hacer shows a la gorra. “No me quería ir de este mundo sin intentar divertir a la gente con esto que tango me gusta. Así que, cuando empecé a sentir mucho estrés laboral en mi trabajo por tantos viajes, y estando casado ya con dos nenas, me animé a hacer lo que siempre quise. Y si bien sigo ejerciendo como ingeniero industrial haciendo auditorías, también me doy el gusto de ser El Zorro. Tengo una doble vida como Diego de la Vega”, explica.

Diego Giannotti, el imitador de El Zorro

El hombre cuenta que, en cada una de sus presentaciones, se encuentra con muchos seguidores de la serie tan fanáticos como él. E intenta explicar, también, por qué cada uno de ellos decide pegarse frente al televisor cada vez que se vuelve a emitir uno de sus capítulos. “Todos coincidimos en que anhelamos, cada vez más, tener 11 años y sentarnos a ver El Zorro”, dice.

Y agrega: “A la gente esta serie la remonta a una época feliz de su infancia. Además, es una ficción que está muy bien hecha por Disney, que no escatimó en recursos. Hasta creó el pueblo en la parte trasera de los estudios, con edificios de verdad que aprovechaban para guardar la utilería. Y combina muy bien lo que es la acción con la comedia, con un poco de suspenso y la búsqueda de justicia tanto para un ranchero con plata como para un peón”.

Finalmente, Giannotti reconoce que es uno más de los que se sabe los diálogos de El Zorro de memoria: “De hecho, tengo en mis redes, sobre todo en Tik Tok, muchos videos con curiosidades de la serie y el detrás de escena. Y, como además soy amigo de Araceli Lisazo, la mujer que fue novia de Williams, me gusta compartir algunos secretos con los fanáticos. Porque, como Guy vivió y falleció en la Argentina, me encuentro con mucha gente que lo conocía y me cuenta lo buena persona que era”.

En diálogo con este medio, en tanto, la mujer que logró enamorar al actor de Hollywood y que actualmente reside en San Luis donde la apodan “La Zorra”, aseguró: “La bonhomía de la serie en sí, que además es un producto de Disney que en esa época era lo más grande que había, es lo que atrapa al público y genera este fenómeno que lleva varias generaciones. Porque el niño se fue acostumbrando a ver al padre o al abuelo viendo a El Zorro al mediodía, lo que hizo que esta rutina se transformara en una tradición que sigue hasta hoy, año 2023”.

De todas formas, Araceli también destaca que el hecho de que Willians fuera “maravillosamente guapo y un espadachín estupendo que cabalgaba como ninguno”, fue determinante para lograr semejante nivel de fidelidad. “Este fenómeno de cinco generaciones que hace que El Zorro siga siendo el número uno, yo lo vi al lado de Guy todo el tiempo que estuve con él y trabajamos juntos en el país. Y después lo viví con Fernando Lúpiz, cuando él estuvo haciendo su obra en el circo”, concluyó Lisazo.

Guy Williams junto a Araceli Lizazo

El actor argentino al que la mujer hace referencia y que actualmente se luce en Cyrano, en el Teatro San Martín, era amigo personal de Guy y, de alguna manera, fue quien tomó su legado tras su muerte ocurrida el el 30 de abril de 1989 en Buenos Aires. “En el año 2003, a mí me llamó la gente de Disney diciendo que se había terminado El Zorro en Telefe y nadie lo había comprado. Así que, como yo conocía a Adrián Suar, un día lo fui a ver a las 8:15 de la mañana. Lo esperé y, cuando vino, le propuse que lo comprara para ElTrece y le dije que yo quería hacer los copetes. Él quedó en pensarlo pero, cuando nos despedimos y empezó a subir la escalera, se frenó, se dio vuelta y me dijo: ‘Fernando, lo voy a comprar’, relata Lúpiz.

Con algo de desencanto, el actor se enteró luego de que Disney no aceptaba que hubiera copetes en la trasmisión, sino que los capítulos tenían que ser emitidos de manera directa. “Así fue como me quedé afuera. Pero después me llamaron para hacer El club de El Zorro, que era una idea mía que tenía en carpeta desde hacía tiempo. Y fue un programa que estuvo al aire dos años con dos nominaciones a los premios Martín Fierro”, cuenta.

Y reflexiona: “¿Por qué todos quieren ver siempre a El Zorro? Los psicólogos me dijeron que los chicos suelen ver muchas veces algo para después tener la certeza de saber qué es lo que ocurre. Pasa por una seguridad propia. Inclusive, le dicen al amiguito: ‘El caballo va a saltar pero no se va a caer al precipicio porque es muy bueno’. Ahora, ¿por qué lo siguen viendo los grandes? Porque es un clásico creado en blanco y negro, que ni Guy ni Walt querían colorear. Y es tan simple, que todos los personajes son fáciles de identificar: el malo tiene cara de malo y el bueno tiene cara de bueno. Así que eso pega en la familia, porque termina siendo como un bálsamo y se sabe que cualquier problema va a tener solución”.

Finalmente, como un fanático más de la serie y siendo el heredero de los objetos que pertenecieran a Williams y que hoy expone en un museo itinerante, Lúpiz, explica: “El Zorro no vuela ni tiene superpoderes. Tiene mucha inteligencia. Y a todos nos dan ganas de ver cada capítulo, porque durante media hora nos hace olvidar de todo lo malo que nos rodea. Acá y en todas partes del mundo”.