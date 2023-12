Pasó en la TV: Mirtha Legrand anunció que Javier Milei será su invitado y Chano se quebró durante su recital en River

La jornada del sábado 9 estuvo marcada por la expectativa en torno a la asunción de Javier Milei como presidente. En este marco, el próximo mandatario mantuvo reuniones con los referentes internacionales que llegaron al país a participar de la ceremonia de traspaso de mando.

El libertario se encontró con el rey Felipe VI de España y con Santiago Peña, presidente de Paraguay, quien en un diálogo con la TV Pública expresó estar “muy entusiasmado”. “Tenemos una enorme expectativa de lo que puede ser su gestión, el Mercosur necesita una Argentina que avanza, que progrese. El mundo necesita una Argentina que progrese”, agregó.

Todo está listo para la ceremonia. Se estima que el líder de La Libertad Avanza abandone el Hotel Libertador en el que está alojado a media mañana, cerca de las 10.30, y se dirija rumbo a la jura presidencial y la entrega de atributos.

El rey Felipe VI de España y Javier Milei (EFE/JOSE JIMENEZ)

Luego de su primer discurso y la misa interreligiosa, por la noche, se realizará un cocktail y una gala en el Teatro Colón, en la que se escuchará “Balada para un loco”, de Piazzolla-Ferrer y un fragmento de Madame Butterfly.

En las últimas horas del sábado, se conoció una nueva noticia en torno al presidente electo, puesto que Mirtha Legrand confirmó al aire de El Trece que volverá a tenerlo como invitado el próximo 16 de diciembre. “Fue muy gracioso porque dijo: ‘Díganle a Mirtha que yo voy con la banda’. Yo creí que venía con la banda para la Marcha de San Lorenzo”, reveló entre risas.

Durante el programa de la diva de los almuerzos, los invitados el periodista Nicolás Wiñazki, la conductora Teté Coustarot, la actriz Verónica Llinás y el empresario e inversionista Claudio Zuchovicki hablaron sobre la situación actual y profundizaron sobre el problema de las leliqs. “¿Son buenas? ¿Son malas?”, preguntó Coustarot y provocó las reacciones de los demás miembros de la mesa. “¿Alguien vió alguna vez una leliq?”, retrucó Wiñazki, mientras que Llinás agregó: “Sueño con las leliqs”. Por esto mismo, Zuchovicki procedió a explicarles de qué se trata.

Javier Milei fue el primer invitado del nuevo ciclo de Mirtha Legrand

Con respecto a cómo se encuentra Mirtha, su nieta Juana Viale contó en un diálogo con Implacables (El Nueve), que su abuela se encuentra “bien, hermosa y contenta con su trabajo”. “Yo estoy muy contenta, las mesas de los domingos me están divirtiendo un montón. Me siento muy bien”, dijo en referencia a su programa que sale los domingos al mediodía.

No todo es alegría en el mundo del espectáculo, puesto que Iliana Calabró se quebró en PH Podemos Hablar (Telefé) al referirse a la relación que tiene con su hermana, Marina. “Voy a hacer público esto porque ya no sé de qué manera... Amo profundamente a mi hermana, necesito más presencia de ella y siento que está esquiva a mi familia desde que papá se fue”, largó de un solo aliento y visiblemente conmovida. “Está muy metida (en el trabajo), y estoy muy feliz por este momento profesional fuerte que tiene, y siento que tiene que tomar consciencia que hay una familia que la necesita en presencia. Y que más allá de que trato de poner siempre el cuerpo para un montón de cosas, una a esta altura de la vida necesita estar acompañada por la par”, sumó.

Iliana Calabró se mostró dolida por el distanciamiento que tiene con su hermana, Marina

Otra personalidad que se quebró fue “Chano” Moreno Charpentier, quien se emocionó durante su recital en River. “Si pudiera volver a vivir, no trataría de soñar tan grande, sino que trataría de tener lindos sueños, de ser una buena persona, ser un buen hermano, ser un buen novio y ser buen hijo”, dijo antes de que las lágrimas afloraran. Luego, expresó: “Ustedes saben lo que me pasó, las cosas que me pasaron y tal vez estoy vivo gracias a ustedes, porque rezaron por mí”.