Pasó en la TV: el divertido momento de Sergio Massa con un niño, el drama del ex marido de Fátima Florez y el cruce entre Victoria Villaruel y Lali Espósito

Resumen de la TV 25 de Agosto

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, abrió un acto conversando con un nene hincha de Boca y protagonizó un divertido momento. Fue en la ciudad santafecina de Villa Gobernador Gálvez, donde se presentó el Sistema de Alerta Automotor para Rosario. El candidato le preguntó al niño a quién iba a votar en las próximas elecciones. El pequeño lo miró y se quedó en silencio. “Ojo eh”, le advirtió Massa entre risas. Después de unos segundos, el nene dijo: “A Sergio Massa”.

Mientras Argentina está en medio de otra crisis económica, con dudas, inestabilidad del dólar y una fuerte inflación, los vecinos uruguayos aprovechan la diferencia cambiaria a su favor y eligen cada vez más al país para hacer turismo. Según informó el Ministerio de Turismo y Deportes, solo en el primer semestre viajaron 1,88 millones de turistas a ese destino. Se trata de personas que no pernoctan y regresaron en el día.

Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza y compañera de fórmula de Javier Milei, le respondió a Lali Espósito luego de que la artista calificara el resultado de las PASO como “triste y peligroso”.

“La conozco a Lali pero no la escucho, no me gusta mucho esa música”, fue lo primero que dijo la diputada nacional. Luego dijo que la opinión de la cantante no era “desinteresada”. “Lali, vos te llenás la billetera con el Estado. Puedo entender y es respetable tu opinión como ciudadana, pero desde el momento en que vos recibís dinero público por los recitales que das, lógicamente tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera. Seguí haciendo discos, porque de política parece que no tenés mucho para decir”, afirmó.

La artista recibió el apoyo de Amnistía Internacional Argentina. “Lo que molesta es LALIbertad de atreverse a denunciar abiertamente violencias como la de género, el acoso y el odio a la diversidad sexual”, tuiteó la Organización.

En medio de la crisis económica y tras el sorprendente resultado de la Libertad Avanza en las PASO, los gestos políticos entre los aspirantes presidenciales Sergio Massa y Javier Milei, con el objetivo de polarizar la elección y marginar a Patricia Bullrich, hicieron reaccionar a la exministra de Seguridad.

La candidata de Juntos por el Cambio denunció un “acuerdo político” entre ambos postulantes. Para la presidenta del PRO, la actitud de sus contrincantes “más que polarización, parece un abrazo”, dijo.

Los que no paran un segundo son los “hermanitos”. Después de se que filtró la noticia de que Daniela Celis y Thiago Medina van a ser padres de gemelos, el ex Gran Hermano hizo un descargo a través de un streaming. “Le quise contar a mi papá y se enteró por los chismes, ya sabía. Me hubiese gustado que le contemos ella a su familia y yo a la mía. Queríamos hablar tranquilos, no que sea por las redes. Ahora ya está”, se quejó el ex participante del reality.

Otra que dio la nota fue Julieta Poggio. Fue después de que Nacho Castañares reprodujo en su canal de streaming un audio que ella le mandó por WhatsApp en el que le hacía un polémico pedido. “Avisame a la hora que termines y vamos yendo de última, y nos sumamos al stream”, comenzó diciendo la protagonista de la obra Coqueluche. “¿No hay un porrito por ahí para activar?”, lanzó.

Luego de que se confirmó el romance entre Javier Milei y Fátima Florez, la periodista Nancy Duré dio detalles de la situación compleja que atraviesa el ex marido de la imitadora, Norberto Marcos. “Se quedó sin mujer, sin trabajo y sin bienes. Él puso todos los bienes a su nombre. Legalmente no están casados. Pensó que la relación era para toda la vida. Por las leyes naturales de la vida, que no siempre se cumplen, él decía: ‘yo me voy a ir antes’. Entonces los bienes quedaron a nombre de Fátima. Él siente que fue ingenuo, tonto”, explicó Duré en el ciclo Socios del espectáculo (El Trece).

Mientras la ex pareja de Fátima intenta superar la ruptura, las cámaras de A la tarde (América) encontraron al candidato libertario saliendo de la casa de la imitadora. “Son las 12.02 del mediodía, Milei recién salió de visitar a su pareja y había un coche de seguridad esperándolo. Y salió muy efusivo, con mucha pasión, se metió al auto y se fue”, describió el cronista del programa.

En otro orden de noticias, la investigación por el crimen del comerciante, Fernando Pérez Algaba, continúa arrojando pistas. Peritos de la Policía Científica de la DDI, bomberos y brigadas caninas realizaron una inspección en el predio “Renacer” de General Rodríguez, donde se cree que fue asesinado “El Lechuga”, y encontraron un trozo de disco aserrado de moladora. No se descarta que sea la herramienta que utilizaron para descuartizarlo. Los perros también encontraron tres guantes de nitrilo y un clavo con material genético. Todos los elementos serán peritados.

En el programa Ahora Caigo, que conduce por la pantalla de ElTrece, Darío Barassi mostró al aire un cartel que le armó la producción y que se le exhibía detrás de cámara. “Ahora caigo, forro”, decía. “¿En serio, Gigi?”, dijo Barassi mostrando una cartulina blanca e hizo reír a todos.

Lionel Messi se dejó tentar por la actuación y protagonizó el video de “Trofeo”, la nueva canción de Maluma y Yandel. 48 horas después de su lanzamiento en la plataforma de YouTube superó el millón de reproducciones y está séptimo en tendencias de música.

“Un homenaje al más grande Lio Messi”, escribió Maluma en la descripción del adelanto del video que publicó en sus redes sociales. Allí recibió miles de comentarios de fans de Messi, pero también algunos de los seguidores de Cristiano Ronaldo criticando la preferencia por el argentino.

