Casi dos millones de uruguayos visitaron Argentina en el primer semestre y gastaron más del triple que en 2022

La uruguaya Diana Rocco va a su auto con el carrito lleno después de realizar sus compras en un supermercado de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina, 30 de junio de 2023. Rocco, de la ciudad uruguaya de Palmitas, dijo que prefiere hacer las compras en Gualeguaychú porque su sueldo de guardia de seguridad apenas cubre sus gastos en Uruguay. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

(Desde Montevideo, Uruguay) Durante el primer semestre de 2023, 1,9 millones de turistas uruguayos viajaron a Argentina y gastaron US$ 597 millones, según datos que el Ministerio de Turismo (Mintur) de Uruguay difundió días atrás. La cifra de visitantes casi triplica los valores de 2022, cuando en el mismo período 509.000 turistas cruzaron la frontera y gastaron US$ 184 millones.

La diferencia cambiaria entre los dos países hace que Argentina sea atractiva en sus costos para el turismo uruguayo. Estos viajes son la principal explicación de que el turismo uruguayo se haya dinamizado y crezca en comparación a los trimestres anteriores.

“Al igual que en los trimestres anteriores, ese dinamismo del turismo emisivo se explica esencialmente por las salidas hacia Argentina, que se están viendo alentadas por el abaratamiento extraordinario que ha tenido el país vecino”, dijo la economista Florencia Carriquiry, de la consultora uruguaya Exante, en el programa En Perspectiva, de Radiomundo.

Los fines de semana largos o de vacaciones suelen haber largas colas de autos en la frontera entre Argentina y Uruguay. (Policía Caminera de Uruguay)

Los viajes que los uruguayos hicieron hacia Argentina implica un crecimiento de casi 180% frente al mismo período de 2019, indicó.

Sin embargo, el gasto promedio de cada viaje bajó “significativamente” respecto a la prepandemia, un descenso que se explica por el aumento en la cantidad de salidas y en la concentración que tienen en la región, especialmente en Argentina.

Entre enero y junio, los turistas uruguayos gastaron unos US$ 950 millones en viajes al exterior –un 33% más que en el mismo semestre de 2019–, una cifra récord histórico para el país. Más del 60% del total, se gastó en Argentina.

Los viajes de los uruguayos a Brasil, en tanto, también se incrementaron, pero en mucho menor magnitud comparados al crecimiento que tuvieron las salidas hacia Argentina. El aumento fue de un 67% respecto al primer semestre de 2019. Por el contrario, los viajes al resto del mundo (más allá de los dos países vecinos) aún están un 20% por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Los turistas en Uruguay

El saldo neto del turismo uruguayo está teniendo un “deterioro muy fuerte”, dijo Carriquiry. Si bien la cantidad de turistas que recibe el país se está recuperando comparado a los tres años anteriores, la mejora es “más lenta” y está “todavía lejos” de los máximos históricos del turismo receptivo.

Un ingreso “extraordinario” de turistas que llegan a Uruguay está dado por los uruguayos que residen en el exterior (y que son considerado visitantes para el Mintur).

Uruguay recibió en el semestre 1,6 millones de turistas, una cifra alta en la comparación histórica, pero menor a los picos registrados en 2017 y 2018, calculó Exante. En eso años, durante los primeros seis meses del año viajaron a Uruguay 2 millones de visitantes extranjeros.

En el período abril-junio, la llegada de argentinos fue de menos de 275.000, que si bien es un número mayor al de 2022, es inferior a los valores prepandemia.

Una empleada cuenta los pesos argentinos con los que la uruguaya Carolaine Sololuce pagó unos pantalones en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina, a pocos kilómetros de la frontera con Uruguay. Sololuce compró los pantalones por 9.000 pesos argentinos, 18 dólares en el mercado negro. En Fray Bentos, Uruguay, le hubieran costado el equivalente de 48 dólares. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Durante lo que va del año, la cantidad de argentinos que llegó a Uruguay fue de 991.395, que gastaron US$ 531 millones, según cálculos de Infobae a partir de cifras del Mintur.

En total, en el primer semestre, los turistas que llegaron a Uruguay gastaron unos US$ 1.018 millones, una cifra “muy superior” al mismo período del año pasado, pero todavía inferior a los niveles prepandemia, dijo Carriquiry en su columna radial.

El gasto de los uruguayos en el exterior, en tanto, fue de US$ 950 millones, lo que le dejó un saldo neto “apenas positivo” al país, menor a US$ 70 millones. “Ese saldo positivo recoge el superávit acumulado en la temporada, porque en el segundo trimestre el saldo negativo en más de US$ 200 millones.

Exante estima que, mientras la situación cambiaria se mantenga a niveles “desfavorables” para Uruguay, el turismo emisivo se va a mantener firme en lo que resta del año y durante 2024, aunque probablemente disminuya en los últimos dos trimestres.

