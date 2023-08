El tiktoker viral que emociona en las redes: “Tenemos que desconcentrar el poder, todos podemos ayudar al otro”

Hernán Danolfo

“¿A qué le tenés miedo?”, “Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿a quién llamarías?”, pregunta Hernán a cualquier persona que se cruza por alguna peatonal porteña y que se anima a responder frente al celular que sostiene Agustina, su compañera. Pocos lo esquiva. Los que contestan no sólo se detienen de verdad a pensar las respuestas sino que se emocionan.

“Es increíble lo que se genera con una pregunta simple”, se asombre el hombre de 50 años desde hace 25 venció sus adicciones a las drogas, que vivió y durmió en la calle y que lo cuenta para animar a quienes hoy atraviesan ese túnel que ven oscuro y sin salida.

Luego de la pandemia de coronavirus, comenzó a subir contenido a las redes y cosechar miles de seguidores, pero hace unas semanas llegó más allá de las aplicaciones cuando difundió la historia de Isidoro, el traductor de inglés de 75 años al que un ACV lo dejó imposibilitado de trabajar y que vivía en la calle. Luego de hacerlo viral encontró un lugar donde dormir por las noches.

Historias como esas abundan en sus redes porque busca conectar con las personas y ayudarlas. “Esto es una cadena de favores, pero de verdad, genuina”, le asegura a Infobae.

Hernán Danolfo reparte "Abrazos gratis" en la calle y emociona

La conmovedora historia de un hombre viral

Hernán vive en Villa Madero con su compañera Agustina y la hija menor de los dos, Carola, ceramista, de 19 años. Juana, la enfermera de 23, vive con su pareja. Ella fue el motivo por el que el artesano y vendedor ambulante hizo un clic y cambió su vida.

“Supe que Agus estaba embarazada estando drogado. Consumía mucho y estaba sentado frente a una tele que, como ya no había programación de aire, el canal se veía todo llovido... Recuerdo esa imagen y que me dijo que no quería seguir con el embarazo su yo no me ponía las pilas, largaba las drogas y me recuperaba. Y lo hice”, resume.

La pareja se conoció hace 25 años y pasaron por situaciones más que difíciles. “Arrancamos durmiendo en el piso, sobre un colchón lleno de pulgas. Yo me re drogaba con cocaína, ella tenía un familiar que vendía y yo era su cliente. Cuando intenté salir de eso estuve dos veces internado en granjas de rehabilitación y no lo logré del todo. Cuando salimos de ahí ella queda embarazada, estábamos alquilando una pieza en Pompeya. Yo pensaba que si iba a ser papá se suponía que me tenía que curar, pero bueno... Pasaron tres meses y yo me seguía re derogando. Ahí es cuando me dice eso, de no seguir adelante, y que no quería estar más conmigo”, resume.

Hernán y Agustina Danolfo

Antes, había estado tres años separados y Hernán no quería volver a pasar sus días sin ella. “No había redes sociales, ni celulares, ni WhatsApp, nada... Fueron tres años sin saber de ella y yo la amaba. Volver a pensar en estar sin ella fue horrible. Cuando me dijo eso me puse a llorar. A partir de ahí volví a buscar ayuda hasta que logré salir”, dice.

Fue tanto lo que sufrió, pero que logró dejar atrás que quiso, de alguna manera, retribuirle a la vida ayudando a otras personas que estaban en esa conocida situación.

“Juntos entendimos que nuestra vida tenía un sentido. Personalmente, siempre me interesó estar al lado de las personas que eran dejadas de lado. En la escuela, por ejemplo, defendía al que todos cargaban. Creo que siempre tuve un lado social y ayudaba al que veía desamparado. También siempre fui muy curioso, hacía muchas preguntas, caminaba por la calle y juntaba cosas del piso. Esas cosas. Hasta que en un momento, nos metimos a ayudar donde necesitaban voluntarios, comenzamos a dar en las escuelas sobre prevención en adicciones y seguimos como voluntarios en lugares de necesidad, fuimos a ayudar durante los incendios en El Bolsón y la suerte nos hizo conocer a unos chicos colombianos que hacían acciones solidarias en los Estados Unidos y nos invitaron a pasar allá siete meses; fuimos parte de una fundación, alimentamos a jóvenes en situación de calle con la comida que tiraban los Walmart... Esa comida era como para una mesa de la clase media acá...”, recuerda.

El proyecto Ser Humano

Haber estado tanto tiempo adentro de si mismo, hizo que Hernán se convirtiera en un buen observador cuando comenzó a a volver al mundo lejos de las drogas. No desde la desconfianza sino de ver a los ojos y entender una mirada.

Hernán Danolfo pregunta: ¿A qué le tenés miedo? (@hernan_danolfo)

“Comencé a notar que la gente tiene necesidad de hablar. Justamente, nosotros que venimos de las adicciones sabemos que la adicción es lo no se habló, lo que no se habla y vemos que la gente tiene una necesidad de hablar tremenda, pero es evidente por la situación actual, la pandemia y muchas cosas que pasaron se guarda silencio, pero eso te mata. A mi me escriben personas contando lo que le genera mi contenido y es muy fuerte. Hoy alguien me escribió: ¡Gracias porque me hiciste llorar!... ¿Te das cuenta? ¡Es tremendo eso!”, resalta.

Gracias a sus videos, en los que explora los sentimientos profundos —porque no da tiempo a pensar en las respuestas— logra hasta lo impensado por él y por quien lo ve.

“Hubo personas que se reconcilian con familiares que hace años que no ven y los llaman por teléfono; otros con quienes están peleados; otras personas me dicen: ‘Gracias porque empecé a decir te amo’... Yo digo: ‘¿eh?... Otros cuentan que empezaron a comprender a sus hijos y así... Esto es todos los días y es como es como una recarga de energía y eso es lo que buscamos con Agus desde el Proyecto ser humano, que tiene que ver con volver a lo humano. Tal vez con las tecnologías, con la era del Calentamiento Global se esté enfriamiento del corazón... Parece que de a poco los sentimientos se van matando y que cuesta llorar... porque hay quien me agradece poder llorar. Me parece fuertísimo, profundo porque nosotros somos sólo dos artesanos que vivimos viajando en una Kangoo que se hace cama y viajando por toda Argentina buscando historias”, cuenta.

@hernan_danolfo y @agustinadanolfo están a cargo del Proyecto Ser Humano

Despertar esas emociones es para Hernán un enorme responsabilidad. “Sentimos una responsabilidad enorme por todo lo que se genera en las redes y por mostrar esas historias que se logran sin hacer nada de otro mundo, pero parece que el escuchar te transforma como una especie de héroe. Eso sí me pone un poco mal porque yo soy un tipo como cualquier otro y no soy lo que muestran las redes, como todos. No estoy todo el día feliz, mostrando amor y paciencia... ¡Tengo mis días! Hay días en que no puedo levantarme de la cama, que estoy hasta las 3 de la tarde acostado y sufro de migrañas”, revela el creador de @proyecto_serhumano que también sube contenido en las cuentas @hernan_danolfo y @agustinadanolfo, donde se describe como “cada día más humanos”.

“Si no veían hace 25 años, no estábamos destinados a tener un final feliz. Nada estaba a nuestro favor, pero salimos adelante, salimos de las adicciones, criamos a nuestras hijas y ayudamos a las personas con un plato de comida caliente o ropa, para los que están en la calle, y se genera todo esto. Pero esto cualquiera lo puede hacer. Tenemos que aprender que hay que desconcentrar el poder de dar ayuda y dejar de pensar que solo una persona es capaza de hacerlo: todos podemos ayudar al otro. Sólo hay que verlo, mirar donde está”, finaliza.

