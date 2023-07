Pasó en la TV: incidentes con hinchas de Independiente, el pedido de Graciela Borges a Tomás Dente y el aniversario de Crónica

Resumen de la TV 29 de julio

Mientras que las ráfagas de viento históricas que se registraron en Chubut causaron destrozos en la ciudad, los hinchas de Independiente derribaron las vallas de seguridad para manifestarse en contra de la dirigencia por la mala situación que atraviesa el club. En el mundo del espectáculo, Coki Ramírez contó detalles desconocidos sobre la visita y el show que le ofreció al papa Francisco, Graciela Borges podría transformarse en la responsable de una reconciliación entre Tomás y Fernando Dente, y Cecilia Roth descartó cualquier posibilidad de trabajar con Juan Darthés, quien estaría listo para regresar al país. Además, se sumó el festejo de Crónica por su aniversario número 60, en donde recordaron las tapas que dejaron una huella en la cultura popular argentina.

La jornada del 29 de julio estuvo un tanto agitada en Chubut, luego de que la alerta naranja por vientos fuertes que había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) generara que algunos techos se volaran y se registraran varios destrozos, así como también una gran cantidad de árboles caídos.

“Estamos acostumbrados al viento fuerte y constante, e incluso también a fuertes ráfagas, pero el fenómeno actual es inusual para la zona”, señalaron desde la institución al mencionar que los ventarrones corrieron hasta 157 kilómetros por hora. Por este motivo, las autoridades provinciales barajaron la posibilidad de suspender las elecciones del domingo, si la situación continúa siendo peligrosa al nivel de impedir proteger y cuidar a los votantes. De igual forma, cerca del final de la jornada el Tribunal Electoral de Chubut garantizó que se realizarán los comicios con normalidad.

Otro lugar en el que el ambiente se puso tenso fue en el estadio Libertadores de América-Enrique Bochini, luego de que varios hinchas de Independiente repudiaran a la dirigencia del club por el difícil momento que atraviesa la institución que no solamente no terminó de pagar una deuda millonaria, sino que cada vez se asoma a la línea de descenso.

Los hinchas de Independiente derribaron las vallas de seguridad y las fuerzas de seguridad controlaron la situación con balas de goma

Después de que el Rojo perdiera por 2 a 0 contra Boca Juniors, la Policía que oficiaba de seguridad en las inmediaciones dispersó a la multitud de fanáticos enardecidos con balas de goma. A pesar de las medidas de fuerza adoptadas, no se reportaron detenidos ni heridos por el enfrentamiento.

En el mundo de la televisión por aire también se vivió una situación incómoda o, por lo menos, lo fue para Tomás Dente que recibió un inesperado audio telefónico de la reconocida actriz Graciela Borges tras anunciar que el ciclo televisivo “La tarde del Nueve” que compartía con Pia Slapka por la pantalla de El Nueve llegará a su final este domingo 30 de julio. Aunque la estrella del cine argentino lo felicitó por su labor como conductor, también lo sorprendió al pedirle que se reconciliara con su hermano, quien recientemente reconoció en una entrevista con República Z que decidieron tomar “caminos distintos” y cortar la relación desde que él tenía 17 años. “Yo le deseo lo mejor y siento como mucho amor por él”, aseguró.

“Qué lindo está el programa. Me gusta, muy divertido y variado para los sábados que nos acompañan tanto. Estate feliz y, por favor, amigáte con tu hermano Fer, son dos talentosos divinos”, elogió la histórica celebridad, por lo que el periodista contestó: “Si me lo pide la gran Graciela Borges, me amigo con Fernando Dente”.

Por su parte, Fernando no volvió a referirse a los motivos detrás del distanciamiento con su hermano, pero sí consiguió que Coki Ramírez contara una engorrosa situación que le tocó vivir antes de presentarse y cantar para el papa Francisco en la Ciudad del Vaticano durante una entrevista en el programa “Noche al Dente”, por América TV. “¡No me digas que te contaron! ¡No puedo creerlo! ¡No seas malo!”, reaccionó la cantante al descubrir que el conductor quería que diera detalles sobre el malestar estomacal que sufrió.

A pesar de que los conductores eligieron ser figuras en el mundo del espectáculo, llevan más de diez años distanciados por un motivo que se negaron a revelar

“Se me aflojó el vientre”, confesó al recordar: “Me decían: ‘Te vamos a avisar, te vamos a avisar’. Era un streaming que se trasmitía a todo el mundo y yo tenía que cantar el tema que compuse, que se llamaba Un cielo aquí”. Sin embargo, cuando estaba en plena descompostura la futura participante del Bailando 2023 contó que le avisaron que el pontífice ya estaba listo. “Me hacía caca...¡Se me aflojó todo!”, confesó al agregar: “Yo pensé que había inodoros de oro, pero no. Era un baño lindo pero nada más”.

Por otro lado, Cecilia Roth repudió la aparente decisión de Juan Darthés de regresar al país para volver a actuar en las telenovelas tras haber sido consultada por un móvil de “Implacables”, por El Nueve, sobre si estaría dispuesta a compartir la pantalla con el actor que fue acusado de abusar de Thelma Fardín.

“La verdad que no trabajaría con él. Siento que no es una cancelación, hay un delito que está prácticamente probado”, apuntó la actriz para después solidarizarse con la ex integrante del elenco de “Patito Feo”.

La actriz brindó su apoyo desde el primer momento a Thelma Fardín, ya que estuvo en la primera fila del Colectivo de Actrices Argentinas cuando presentó su denuncia contra Darthés (Julieta Ferrario)

Finalmente, la fiesta de este fin de semana tuvo como anfitrión a Crónica TV luego de que el medio celebrara su aniversario número 60 con un recuento de las tapas más icónicas que publicaron a través de su versión gráfica. Entre los momentos que marcaron la historia del periodismo, los representantes de la empresa revelaron que la portada del romance entre Susana Giménez y Carlos Monzón fue la más vendida de todas.

Entre las noticias más impactantes se sumaron el accidente que le arrebató la vida a la cantante tropical Gilda, la muerte del empresario Alfredo Yabrán -reconocido por ser el autor intelectual del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas-, el suicido de Favaloro, el decreto de la cuarentena al inicio de la pandemia por COVID-19 y la coronación de la selección argentina como campeona del Mundial de Qatar 2022.

