Frío sin tregua en el AMBA: cuándo mejorarán las condiciones climáticas

El clima en el AMBA mejoraría a partir del próximo domingo, aunque todavía se registrarán bajas temperaturas. (Télam)

Tras un inicio de semana marcado por un fenómeno típico de Sudestada, con precipitaciones leves pero constantes y bajas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y alrededores, muchos son los que se preguntan cuándo mejorará el tiempo. Y el escenario, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se tornaría más agradable a partir del próximo domingo.

De acuerdo al pronóstico extendido del SMN, durante la tarde de este jueves ya desaparecerían las precipitaciones en la región. Sin embargo, la temperatura máxima rondará los 12° centígrados.

En cambio, para este viernes el organismo pronostica una mínima de 5° y una máxima de 11° en la Ciudad de Buenos Aires, pero en el radar ya no aparecen lluvias en el horizonte. Incluso se observarían los primeros rayos de sol después de varias jornadas grises en territorio porteño.

Pronóstico extendido del SMN.

El sábado se experimentará un leve ascenso de temperatura, con una mínima de 8° y una máxima de 14°. Esas condiciones serán el prólogo para que, finalmente, el domingo mejore el tiempo -aunque aún con la presencia de temperaturas invernales típicas de esta época del año-.

Desde el domingo (mínima de 6° C y máxima de 13° C) y hasta el miércoles de la semana que viene inclusive, se verá un marcado descenso de la nubosidad en toda la región del AMBA, con días más soleados y agradables para realizar y disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, las temperaturas mínimas volverán a ser muy bajas para lunes y martes: 3° C y 4° C, respectivamente.

Para el miércoles, en tanto, se espera una mínima de 8° C y una máxima de 14° C en la región metropolitana.

Según el informe realizado para esta semana, en la cual se desarrollan los fenómenos de ciclogénesis y Sudestada, Meteored ya pronosticaba a inicio de semana una crecida del río de la Plata sobre los puertos del AMBA para la tarde de ayer, misma situación que se desarrollaría durante este jueves. Sin embargo, el meteorólogo Christian Garavaglia aclara que no sería tan pronunciada como en otras ocasiones, previéndose pleamares de poco más de 2 metros.

Estas condiciones previstas para esta semana en la Ciudad coinciden con lo que pronosticó el SMN en su último informe trimestral, donde advertía sobre un invierno con temperaturas y precipitaciones superiores a las habituales.

Según destacó Cindy Fernández, difusora del SMN, “se espera que este invierno en todo el centro del país haya temperaturas superiores a las normales para dicha estación”, aunque aclaró: “No quiere decir que vaya a ser caluroso” y agregó que “va a hacer frío, pero se espera que sea un invierno bastante benévolo con respecto a otros”.

En cuanto a los motivos de este fenómeno, Fernández detalló: “Por supuesto que va a haber ingresos de aire frío, como el que se espera para esta semana, pero lo que se prevé es que durante el invierno predomine una circulación de la atmósfera que no favorezca el ingreso de aire frío de manera recurrente”.

Sobre el incremento de lluvias estimado para el periodo invernal, Fernández le confirmó a este medio que se espera que tenga lluvias superiores a las normales. “Pero siempre comparado con las lluvias típicas del invierno, que es una de las estaciones que tiene menor cantidad de precipitaciones”, aclaró.

