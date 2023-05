Filman a un gato comiendo jamón dentro de una heladera y clausuraron una fiambrería

Filmaron a un gato comiendo un jamón dentro de la vidriera de una fiambrería en Mar del Plata (Video: 0223)

En los últimos días, inspectores de la Municipalidad de General Pueyrredón determinaron la clausura de un supermercado de Mar del Plata tras detectar una importante falta de higiene. El cierre del local se produjo el pasado fin de semana, luego de la viralización de un video en el que se observa a un gato en el interior de la heladera de la fiambrería, comiendo uno de los jamones que le vendían a los clientes.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la calle Puan al 1700, en el barrio Punta Mogotes. Según informó el sitio 0223, el local fue clausurado agentes municipales que encontraron una serie de irregularidades.

Durante la inspección, los auditores advirtieron una falta de higiene generalizada y la acumulación de charcos de agua debajo de la heladera de fiambres, que contenía quesos, maníes, papas fritas, y alimento balanceado sin permiso municipal.

Además, hallaron que la fiambrería no contaba con protección del lado interno de su mostrador, explicaron fuentes de la comuna al citado medio.

En tanto, en el salón principal del autoservicio, donde se ubican las cajas y el sector de vinos, se detectó un cableado a la vista, que representaba un riesgo para el personal.

La inspección del local se dio a raíz de la difusión de un video grabado por uno de los clientes, quien captó el momento exacto en el que un gato ingresa al mostrador de la fiambrería y, subido arriba de uno de los embutidos, comienza a morder uno de los extremos de los jamones exhibidos para la venta al público.

Actualmente, el local cuenta con autorización municipal y está inscripto en el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas de la provincia de Buenos Aires, el cual tiene una validez anual. Sin embargo, debió ser clausurado ya que no logró cumplir con una serie de requisitos de limpieza y seguridad.

Clausuran un bar en Ituzaingó

La semana pasada, el municipio bonaerense de Ituzaingó decidió clausurar un local comercial que, bajo la fachada de un comercio gastronómico, funcionaba como punto de encuentro para parejas que decidían participar de intercambios sexuales grupales.

Tras una investigación a cargo de la Inspección General del Municipio, se realizó un operativo el pasado lunes 8 de mayo durante la noche. Al ingresar al local, situado en la calle Presidente Perón al 9600, hallaron a 90 personas teniendo relaciones sexuales. El local, además, estaba acondicionado para esa actividad: había distintos box´s con cartelería que indicaba “tríos” o “parejas”, equipados con camas, sillones y colchones.

El responsable del operativo fue el secretario de gobierno, Juan Manuel Álvarez Luna, quien contó que la decisión de realizar la intervención la tomó el intendente, Alberto Daniel Descalzo. Según explicó, el Código de Planeamiento Urbano pensó esa zona para bares, restoranes y lugares de esparcimientos. “De ninguna manera para esta actividad”, dijo Álvarez Luna, en declaraciones al programa Primer Plano.

El funcionario dejó claro que son las autoridades municipales las que rechazan el funcionamiento de un local que promueva la realización de encuentros sexuales masivos. No obstante, el procedimiento no derivó en denuncias judiciales dado que no se encontró en el sitio a ningún menor de edad ni a personas mayores que manifiesten haber estado allí en contra de su voluntad.

“Un punto de encuentro de intercambio de parejas, de solos y solas, es algo que no está permitido en el distrito. La decisión política es que no funcione”, reiteró el funcionario municipal.

