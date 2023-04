Qué dijo la mujer a la que se le cayó un árbol encima en Rosario tras conocerse el video del accidente

Un árbol golpeó a una mujer en la cabeza en Rosario. (@RosarioNuestro)

Un impactante hecho ocurrió el martes por la tarde en la ciudad de santafesina de Rosario, donde una mujer que caminaba por la vereda fue aplastada por el tronco de un árbol que cayó sobre su cabeza luego de desprenderse del suelo. El episodio se registró sobre las calles Catamarca y Moreno, en pleno centro, alrededor de las 12:30 del mediodía.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona permiten ver el momento exacto en el que un árbol seco de seis metros de altura se desprende de sus raíces e impacta sobre la mujer, identificada como Analía Romero, de 39 años, que pasaba por allí.

Por el golpe, Romero quedó tirada en el piso y sufrió heridas en el cráneo, según informó el sitio local Rosario 3. Los primeros en auxiliar a la víctima fueron tres personas que transitaban por el lugar, quienes se comunicaron con las autoridades y reportaron el hecho al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

Minutos más tarde, una ambulancia arribó a la calle Moreno al 300 y trasladó a la víctima a la guardia del Hospital Carrasco, donde permaneció algunas horas en observación. Luego, fue enviada al hospital Italiano donde quedó internada, fuera de peligro, de acuerdo al último parte médico.

“Estoy con un momento emocional de altibajos, veo el video y no lo puedo creer. Pensé que me moría, escuché el ruido cuando iba por la calle, pensé que era una rama. Cuando giré la cabeza, no lo era. Intenté correr hasta donde pude, sentí el golpe en seco en la cabeza y pensé que me había matado”, contó Analia en diálogo con medios locales.

“Me quedé quieta y vi al muchacho que estaba a treinta metros y le pedí ayuda, después vinieron dos mujeres a quienes me encantaría conocer, dos ángeles que me agarraron la mano, una de un lado y otra del otro. Les decía ‘no me dejen cerrar los ojos’, porque fue muy fuerte el golpe atrás de la nuca”, agregó la mujer, quien afirmó que estuvo consciente en todo momento.

La mujer quedó tirada en la vereda y sufrió heridas en la cabeza.

Según relató Romero, el árbol que cayó tenía seis denuncias ante la Municipalidad “con fotos de cómo estaban las raíces”, debido a su estado de deterioro y al inminente riesgo de desplome, según le contaron los vecinos de la cuadra después del accidente. “Gente muy amable le entregó las denuncias a mi marido”, dijo.

“Pensé que me podía haber costado la vida. Miraba al cielo y le pedía al señor que todavía no, que no me lleve. Fue tan fuerte el golpe que se me nublaba la vista y pensaba lo peor. Pensé que estaba muerta”, señaló.

El mismo día, en horas de la mañana, un ejemplar de plátano se desprendió de sus raíces y cayó arriba de un vehículo utilitario en plena marcha en las calles Suipacha y San Juan, en el barrio Lourdes. A bordo del auto se trasladaban dos hombres que trabajaban realizando repartos.

Afortunadamente, el conductor detectó la caída del tronco, logró acelerar y de esta manera evitó que no los golpeara encima. Si bien uno de los hombres logró salir del vehículo por sus propios medios, el otro quedó atrapado y debió ser asistido por personal de Bomberos.

