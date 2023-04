El testimonio de una vecina que vivía en la casa derrumbada y pudo salir de milagro

En el lugar trabajaron 35 ambulancias

Consternada y en shock, tratando de asimilar lo sucedido. En sus ojos puede verse una mezcla de miedo y preocupación por lo que acaba de pasar. “Ahora estamos en la calle, nos quedamos sin nada”, expresa una de las sobrevivientes del derrumbe de una casa en Floresta en la que murieron dos personas.

Minutos antes de la medianoche, una vivienda de dos pisos colapsó en la zona de Avenida Rivadavia y Lacarra. Inmediatamente, personal del SAME, bomberos y defensa civil se hizo presente para asistir a las personas afectadas. Una de ellas fue Sonia, quien explicó cómo fue el momento en que todo se vino abajo y cómo hizo para salir: “No sabemos, de un momento a otro sonó como si hubiera reventado algo y despues se vino a bajo. Yo vivía arriba, yo estaba más adelante, la parte de atrás se cayó para abajo. Está todo bien de adelante, nomás se vino para abajo el patio, como era vacío ahí se cayó”.

Según destacaron las autoridades, los fallecidos fueron una niña de 12 años y un hombre de 35. En paralelo, los profesionales buscaron asistir a quienes permanecían debajo de los escombros. Fue así que lograron rescatar a dos menores de edad que fueron trasladados a hospitales y se encontraban fuera de peligro.

Derrumbe de vivienda. Bomberos de la Ciudad rescata personas atrapadas

Te puede interesar: Derrumbe en una casa de Floresta: murió una nena de 12 años, un hombre y hay varias personas atrapadas

En ese sentido, la mujer sobreviviente contó que había varios niños en la vivienda y que muchos de ellos fueron asistidos desde los techos. A su vez, también hizo referencia a que el edificio no recibía refacciones desde hace años: “Yo vivía acá desde 2009, alquilaba. Seguimos siendo las mismas personas, otros se mudaban y otros venían a vivir. No se hizo ninguna construcción, nada, todo tranquilo”.

Horas después de la tragedia, y con una sensación de alivio, la mujer relató cómo fue el instante en que todo se vino abajo y cómo logró escapar. “La luz se fue y en la oscuridad salí. Yo salí porque vi el hoyo que había y me tuve que salir rápido ya, y en la oscuridad agarré la toalla y salí. Somos mi pareja y yo. Las vecinas de adelante todos salimos, las personas de atrás se fueron para abajo. No sabemos quiénes faltan porque no dicen nombres y nada”, contó Sonia en diálogo con TodoNoticias.

Ahora, con más calma, la sobreviviente pensaba en todo lo que perdió, desde su mercadería –su ingreso económico que le permite vivir–, hasta su medicación: “Nos quedamos sin nada. Yo tomo para la tiroides, para la presión alta y también para el colesterol. Toda mi medicación se quedó en la mesa, como yo había tomado un poquito antes y mañana tenía turno en el hospital, todo eso se quedó ahí. Yo trabajo en la calle, vendo, mi mercadería está ahí, ahora me quede sin nada, qué voy a salir a vender. Y ahora encima que toda la mercadería, con esto del dólar, está subiendo. Dónde voy a conseguir ahora, quisiera sacar mi mercadería así sigo vendiendo siquiera para poder juntar y alquilarme en otro lado. Prácticamente me quedé sin nada. Quisiera sacar mi mercadería, trabajando voy a tratar de conseguir”.

Decenas de ambulancias se encuentran en el lugar. Personal policial y bomberos trabajan para rescatar a las personas que quedaron en el interior de la vivienda

Te puede interesar: Las fotos y los videos de los bomberos que trabajan para rescatar a las personas atrapadas en el derrumbe de Floresta

Una vez que los heridos fueron trasladados, las autoridades brindaron contención al resto de los vecinos y pusieron énfasis en reunir a aquellas familias que se habían separado en el derrumbe.

Hasta el momento fueron rescatados ocho heridos que se derivaron a los hospitales Piñero y Álvarez, entre los que se encuentran dos menores de edad (uno de ellos un bebé) que están fuera de peligro. “Estamos esperando las tareas de rescate y asistencia a la víctima”, anunció Alberto Crescenti, titular del SAME.

Seguir leyendo: