Locura al volante: un automovilista manejó por las vías del tren en pleno barrio porteño

Un hombre condujo por las vías del Tren Sarmiento. (Trenes Argentinos Operaciones)

En las últimas horas se dio a conocer un nuevo caso de imprudencia al volante. Esta vez, un automovilista ingresó a las vías del Tren Sarmiento por el cruce de la calle Fray Cayetano Rodríguez, donde circuló unos 200 metros. El hecho fue registrado el pasado 19 de marzo a la altura de la Estación Flores, alrededor de las 4 de la madrugada.

Según pudieron captar las cámaras de seguridad del ferrocarril, el conductor ingresó al tendido de vías y transitó unas cuadras hasta el paso a nivel General Gervasio José Artigas, reincorporándose a la calzada vehicular. Una vez fuera de los rieles, se dio a la fuga.

En total, el automovilista manejó unos 200 metros por las vías, sin sufrir daños. “La circulación de trenes en la línea Sarmiento es permanente, la irresponsabilidad al volante podría haber causado una tragedia”, indicaron desde Trenes Argentinos.

De acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Transporte de la Nación, el primer tren de la línea Sarmiento sale los domingos de la estación Once a las 6 horas, por lo que a las 4 de la mañana -horario en que ocurrió el hecho- el ferrocarril aún no se encontraba en tránsito.

El conductor salió por el paso a nivel de la calle Artigas.

La irresponsabilidad vial, en aumento

Ante los crecientes casos de imprudencia al volante que implican a menores de edad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial determinó suspender las licencias de conducir de las personas que permitan o indiquen a sus hijos, o a niños, que manejen un vehículo en la vía pública. La medida rige desde febrero y ya tuvo a sus primeros infractores: uno en la ciudad de Córdoba y otro en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.

La iniciativa llega luego de que los agentes de tránsito advirtieran que no se trata de una circunstancia única, sino que parece haberse convertido en una actitud frecuente en numerosos conductores.

“Llegan de forma recurrente videos donde se puede observar a personas adultas dejando que sus hijos tomen el volante en la vía pública. Ocurre en todo el territorio argentino y frente a estos hechos la ANSV acciona suspendiendo la licencia de los adultos responsables y llamando a la reflexión para que no vuelvan a suceder”, indicó el organismo a través de un comunicado.

“Esto no es casual y no son casos aislados. Ya se trata de un problema social: hay un hábito de poner en peligro a los niños al darles el volante. No lo hacen en un campo: lo hacen en calles y autopistas. Somos los adultos quienes tenemos que reflexionar qué estamos haciendo con nuestros hijos. Estas conductas ponen en peligro la vida de los niños y de las personas que se encuentran a su alrededor”, sostuvo por su parte Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV.

Desde la Agencia señalan que los casos de imprudencia al volante son cada vez más habituales.

