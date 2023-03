Con usuarios subidos a una moto y a casi 100 km/h: así es Tron, la nueva montaña rusa de Disney World

La atracción abrirá al público a principios de abril

Walt Disney World sumará en las próximas semanas una nueva experiencia imperdible para los amantes de la emoción y aventura. Se trata de la montaña rusa Tron Lightcycle/Run, la más rápida del parque de diversiones de Orlando. Está localizada en Magic Kingdom y abrirá al público el próximo 4 de abril. Pero antes del estreno fue presentada en un prelanzamiento del que participó Infobae.

La atracción combina velocidad, música y efectos visuales dentro de un pabellón de más de 30 metros de altura sobre la superficie que se distingue en su interior por las oscuridad de las paredes y las líneas de color azul y naranja fluorescentes extendidas por cada rincón. Este escenario simula el ambiente digitalizado de la película de ciencia ficción Tron (1982, de ) y su secuela de 2010, que cuenta la historia de un diseñador de videojuegos que se sumerge en el software de una computadora. A partir de la inspiración en este mundo digital, a los visitantes de Tron los suben a bordo de unas motocicletas llamadas LightCycle y, siendo aliados del equipo Azul, compiten contra los “naranjas” para ser los primeros en atravesar ocho portales de energía.

La posición en la que los usuarios realizan el recorrido es, justamente, una de las características diferenciales respecto de cualquier otra montaña rusa de Disney. “Vas en una motocicleta y no sentado. Es una nueva versión de la idea que tenemos de una montaña rusa”, destacaron en diálogo con este medio los imagineering Andrés Ovalles y Leonard López, dos de los integrantes del equipo de creativos que están detrás de cada novedad en los parques.

Tron Lightcycle/Run abrirá al público el 4 de abril (DISNEY)

Completar todo el recorrido de Tron, desde el ingreso al pabellón hasta finalizar el trayecto a pura velocidad, lleva unos cuatro minutos sin hacer fila. El espectáculo comienza con un acceso de corte futurista que conduce a las motocicletas. Los participantes pasan por una habitación de “escaneo” y luego descienden un piso hasta llegar a los “trenes”. Estas formaciones (son siete las que funcionan) tienen capacidad para recibir 14 usuarios en cada viaje.

Lo que sigue a continuación son casi dos minutos a puro vértigo y adrenalina sobre una pista de más de 910 metros de extensión: Tron alcanza los 96 kilómetros por hora en su máxima aceleración y, a diferencia de otras montañas rusas, casi no tiene detenciones en su recorrido.

Quienes ya probaron la atracción hacen algunas recomendaciones: una es prestar atención a los audios que salen de los parlantes de cada LightCycle y a la iluminación sincronizada con la carrera, que aluden a la narrativa de la película. Otra es subirse de noche, ya que un tramo del trayecto es al aire libre y la experiencia se incrementa cuando el sol cae y el techo cambia de tonalidad, pasando del blanco al azul eléctrico.

Los visitantes de Tron los suben a bordo de unas motocicletas llamadas LightCycle (DISNEY)

El flamante atractivo se sitúa en Tomorrowland, al lado de Space Mountain. Para su edificación se utilizaron alrededor de 3.800 piezas de acero. El proyecto empezó hace cinco años y replicó a otra montaña rusa de este estilo, que está ubicada en el parque de Disney de Shangai y se estrenó en 2016.

“Una atracción como esta lleva más de cinco años hasta su concreción. Nace de una idea: qué es lo que queremos que ustedes sientan, vean y qué experiencia queremos que se lleven después de subirse. Y a partir de ahí se empieza a hacer un diseño electrónico, de ingeniería, sigue la construcción y por último las pruebas de seguridad”, detallaron los imagineering y agregaron sobre su labor: “Contar nuevas historias implica para nosotros crear tecnología. En este caso, no podía ser una montaña rusa normal, en la que los usuarios fueran sentados. Si vamos a dar la historia de Tron, la experiencia tiene que ser subirte a una motocicleta. Entonces hubo que diseñar los carros. Nuestro trabajo es pura imaginación”.

Andrés Ovalles y Leonard López

La montaña rusa estará abierta a todo el público que sobrepase el 1,21 metro de estatura. Quienes por cuestiones físicas estén imposibilitados de participar como si anduvieran en moto igualmente podrán hacerlo: en la parte trasera de los trenes hay un espacio de dos asientos convencionales. Además, uno de los detalles de cada LightCycle es que tiene pequeños compartimientos en los que los usuarios pueden guardar sus teléfonos celulares, lentes y otras pertenencias de similar tamaño. Para cosas más grandes, hay 760 lockers disponibles previo al ingreso a la pista.

Tron alcanza los 96 kilómetros por hora en su máxima aceleración (DISNEY)

Tron, además, está vinculada al sistema Disney PhotoPass, que le brinda a los usuarios fotos instantáneas y un video con efectos especiales del recorrido. “En Disney World sólo tenemos dos otras atracciones en las que grabamos este tipo de videos: Seven Dwarfs Mine Train y The Twilight Zone Tower of Terror”, señaló Gabe Medina, responsable del programa. En 2024 se sumará otra: Tiana’s Bayou Adventure.

