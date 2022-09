Walt Disney World festeja sus 50 años con la celebración más mágica del mundo

El "Disney Festival of Fantasy Parade" en Magic Kingdom, el desfile regresó al parque en marzo de 2022, después de una ausencia de casi dos años (cortesía Disney / David Roark)

El 1 de octubre de 1971, Walt Disney World Resort abrió, oficialmente, por primera vez sus puertas a los visitantes. Cinco décadas después, el complejo temático ubicado en Orlando, Florida, es el parque de diversiones más grande del mundo, con 12.000 hectáreas, y recibe miles de turistas cada día.

Para celebrar con los niños y, por supuesto, con los adultos que crecieron con los personajes de la factoría Disney, para su 50° aniversario el complejo inició “La Celebración más Mágica del Mundo” que se extiende por todo el universo de Walt Disney World y sus parques temáticos Magic Kindom, Epcot, Animal Kingdom y Hollywood Studios.

El espíritu festivo alcanza a una espectacular variedad de nuevas atracciones, espectáculos nocturnos y shows musicales. Los festejos se iniciaron en octubre de 2021, y se extenderán por 18 meses, hasta marzo de 2023.

Desde junio, Mirabel de la exitosa película “Encanto” es parte de la Cabalgata de amigos de Disney Adventure en Magic Kingdom (cortesía Disney)

Entre las atracciones más destacadas, se encuentran los dos nuevos espectáculos nocturnos, Hamonious que se puede disfrutar en Epcot y Disney Enchantment, en Magic Kingdom. Además, Epcot, el parque dedicado a la ciencia, estrenó Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, la montaña rusa más larga de cualquier parque temático de Disney completamente cerrada y una de las montañas rusas cerradas más largas del mundo.

Entre las calles de los parques, los visitantes podrán encontrarse y sacarse fotos con las nuevas esculturas doradas de “Disney Fab 50 Character Collection” , que se extienden por los cuatro parques temáticos de Walt Disney World en honor al 50° aniversario. En total son 50 personajes, incluidos Miguel y Dante de la película “Coco” en EPCOT; BB-8 y R2-D2 de Star Wars en Disney’s Hollywood Studios; Simba, Timón y Pumba de “El Rey León” en el parque Animal Kingdom; y Mickey Mouse y Minnie Mouse - dedicados a los miembros del elenco de Walt Disney World - en el parque Magic Kingdom.

Epcot

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind es la montaña rusa más larga de cualquier parque temático de Disney completamente cerrada (cortesía: Disney)

Para la celebración del 50° aniversario, la gran apuesta del parque dedicado a la ciencia, la tecnología y la aventura espacial, es Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, la nueva montaña rusa cerrada para toda la familia que lleva a los visitantes a una persecución intergaláctica a través del tiempo y el espacio con los héroes de Xandar.

Es la montaña rusa más larga de cualquier parque temático de Disney completamente cerrada y una de las montañas rusas cerradas más largas del mundo. La atracción cubre más de 22,000 metros cuadrados.

Ubicado en el recientemente renombrado vecindario World Discovery del parque, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind es el primer pabellón de exhibición de “Otro Mundo” en Epcot. Los xandarianos viajaron desde su mundo natal en la Galaxia de Andrómeda a la Tierra, o Terra, como ellos lo llaman, para crear el pabellón Wonders of Xandar, invitando a los visitantes de Epcot a aprender más sobre su gente y sus tecnologías avanzadas.

El Remmy´s Ratatouille aventure es una atracción dedicada a la bulliciosa cocina del famoso restaurante de Gusteau (foto Disney:- Kent Phillips)

Otra de las nuevas atracciones de Epcot, es el ampliado Pabellón de Francia y donde se erige el Remy’s Ratatouille Adventure , que invita a los visitantes al sabroso mundo de la película de Disney y Pixar ganadora del Premio Oscar, Ratatouille. En esta atracción familiar, los visitantes sienten como si se encogieran al tamaño del Chef Remy y corren a través del famoso restaurante de Gusteau.

Otro estreno por los festejos es el espectáculo nocturno Harmonious, uno de los espectáculos nocturnos más grandes jamás creados para un parque de Disney. Este nuevo espectáculo reúne al mundo en World Showcase Lagoon. Es un gran y poderoso tributo al poder unificador de la historia y la canción, que abarca la nueva magia técnica que incorpora pirotecnia, fuentes móviles coreografiadas, iluminación y paneles LED.

Harmonious presenta nuevas interpretaciones de canciones clásicas de Disney en más de una docena de idiomas, interpretadas por un grupo diverso de 240 artistas de todo el mundo, incluidos Luis Fonsi, Joy, Danny Gokey y el Coro Juvenil Ndlovu.

“Harmonious” es uno de los espectáculos nocturnos más grandes jamás creados para un parque temático de Disney (cortesía: Disney -David Roark)

En la expansión del pabellón Mission: Space en Epcot, el nuevo restaurante Space 220 es una experiencia culinaria que ofrece el panorama de una estación espacial, que incluye vistas diurnas y nocturnas de la Tierra a una distancia de 220 millas de altura sobre la superficie del planeta. Los visitantes abordan un ascensor espacial para un viaje simulado a la Estación Espacial Centauri, donde pueden experimentar una “cena de altura”.

Magic Kingdom

Brillando como el protagonista central, el Castillo de Cenicienta en el parque Magic Kingdom, da la bienvenida a los turistas a la celebración con banderines de oro, brillantes adornos dorados, un escudo del 50° aniversario y otros realces inspirados en el arte de la leyenda de Disney, Mary Blair.

“Disney Enchantment” en Magic Kingdom incorpora por primera vez una proyección inmersiva sobre el Castillo de Cenicienta (cortesía: David Roark, photographer)

Una de las grandes novedades es el espectáculo nocturno Disney Enchantment que lleva a los visitantes a un viaje de impresionantes fuegos artificiales, música poderosa, y, por primera vez, efectos de proyección inmersivos que se extienden desde el Castillo de Cenicienta hasta la Main Street de Magic Kingdom.

La banda sonora de la atracción se inicia con la emotiva canción original, “You Are the Magic” , escrita e interpretada por el ganador múltiple del premio Grammy, Philip Lawrence, quien comenzó su carrera musical como miembro del elenco de Disney actuando en espectáculos de Walt Disney World.

Animal Kingdom

El espectáculo combina música, títeres y espectáculos inspirados en el clásico de la película El rey León (cortesía: Disney - Ryan Wendler)

La nueva atracción de Animal Kingdom, “Disney Kite Tails”, es un nuevo entretenimiento diurno dentro del Discovery River Amphitheater. Como en un espectáculo de circo pero al estilo de las grandes producciones de Broadway, es un recuento emocionante de la película El rey León y sumerge a la audiencia en el teatro y las canciones clásicas.

Los artistas vuelan y bailan, mientras que en el agua elaboradas cometas tridimensionales - algunas que se extienden hasta 9 metros de largo - representan a los personajes animales de Disney, incluidos Simba, Zazu, Baloo y King Louie.

Walt Disney Resort

Los dos hoteles Disney Resort originales de este destino vacacional, fueron rediseñados para el 50° aniversario. Todas las habitaciones de la icónica torre con forma de A en Disney’s Contemporary Resort fueron completamente renovadas, mezclando un elegante toque del monorraíl que evoca Tomorrowland con algunos de los personajes favoritos de las películas de “Los Increíbles” de Pixar Animation Studios.

Los resort de Disney World también se renovaron para las celebraciones del 50° aniversario (Garth Vaughan, photographer)

Además, las habitaciones fueron renovadas también en el Disney’s Polynesian Village Resort con una paleta de colores inspirada en el Océano Pacífico y sus islas. Su nuevo aspecto fresco se basa en los detalles, texturas y patrones que se encuentran en la película “Moana”.

