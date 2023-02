El drama de un padre argentino: quebró la aerolínea en la que viajaban y quedaron varados en un aeropuerto de Colombia

Una familia quedó varada en un aeropuerto de Colombia tras la quiebra de Viva Air

Una familia permanece varada desde hace más de 16 horas en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, en la ciudad colombiana de Medellín, después de que este lunes por la noche la aerolínea Viva Air anunciara sorpresivamente la suspensión de todas sus operaciones. “Nadie sale a dar la cara, estamos absolutamente varados. Somos fantasmas”, contó a Infobae José María Rosa, el argentino que pide respuestas urgentes para volver al país.

Ya pasó casi un día desde que José María junto a sus hijos, de 4 y 6 años, duermen en el piso del aeropuerto. Fue ayer -mientras se preparaban para embarcar- cuando se enteraron de que la compañía que los devolvería a la Argentina había decidido interrumpir todos sus vuelos debido a una serie de problemas financieros. “Supimos de la suspensión del vuelo acá mismo, nos enteramos que había quebrado. No lo querían reconocer. ‘No podemos hablar de eso’, nos decían”, señaló.

Rosa había comprado los pasajes en diciembre. El primer vuelo que tomó fue desde Miami, donde previamente había volado para ir a buscar a los dos menores -de nacionalidad polaca y estadounidense respectivamente- y traerlos de vuelta para que pudieran comenzar las clases en Argentina. “Desde Miami a Medellín todo funcionaba correctamente. Hicimos el primer vuelo por Viva. Descendimos del avión y nos forzaron a pasar por Migraciones, a sabiendas que ya estaban quebrados. Fue todo un plan en el cual Migraciones fue cómplice. Nos dijeron que nos iban a asignar otro vuelo, pero era todo falso”, dijo.

Te puede interesar: Viva Air “se esfumó”: suspendió sus operaciones y dejó todos sus aviones en tierra

Así fue que, en medio de la desesperación y en búsqueda de soluciones, el hombre decidió documentar el mal momento por el que pasó en su cuenta de Tik Tok, donde exhibió el trato que recibió por parte de un empleado público y el sentimiento de desamparo que vive desde hace casi un día. “El funcionario de Migraciones se ofendió porque los estaba tratando de corruptos. Yo lo que quise fue iniciar una investigación de por qué nos dijeron que nos iban a dar otro pasaje. Yo tengo los chicos acá, tirados en el piso durmiendo y con frío en el aeropuerto. No me quisieron tomar la denuncia”, sostuvo en diálogo con este medio.

José María busca la forma de volver al país junto a sus dos hijos.

“Nos hicieron firmar los papeles para devolvernos la plata para el pasaje, que quién sabe cuándo nos lo van a devolver. Me he enojado mucho con el personal de la empresa, aclarándoles que no era contra ellos, pero son representantes de Viva. Me solidaricé con ellos por tener que poner la cara en esta situación. Estamos muy cansados, no damos más”, relató en uno de los videos que publicó tras enterarse de la inesperada noticia.

Asimismo, José María aseguró que tampoco recibió respuestas por parte del gobierno argentino: “Hoy nadie se comunicó de Cancillería”.

El comunicado de la empresa

Este lunes 27 de febrero por la noche, la compañía de aviones low cost, Viva Air, anunció “la suspensión de sus operaciones con efecto inmediato”, tras la decisión de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) de reconocer “la intervención de terceros interesados en el proceso de integración Avianca-Viva”.

“Luego de más de siete meses de demoras por parte de la entidad, Viva ha presentado numerosas evidencias al Gobierno colombiano para demostrar que se encuentra en una situación financiera crítica, asegurando que la única forma en que puede continuar volando es que la Aeronáutica Civil permita que esta haga parte de un grupo de aerolíneas más fuerte y bien capitalizado. En cambio, su decisión de hoy pone en entredicho el futuro del servicio aéreo de Bajo Costo en Colombia y pone en peligro los empleos de más de 5.000 colombianos, quienes directa e indirectamente dependen de Viva”, señala el comunicado de la firma.

Horas más tarde, un grupo de pasajeros de Viva decidieron iniciar una protesta en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, bloqueando el ingreso al área internacional. Ante esta situación, desde la términal aérea pidieron “un llamado a la calma y a la solución concertada y no a las medidas de hecho que afectan a otros”.

Así comunicaba la empresa la suspensión de todas sus operaciones.

El conflicto en Medellín también se replica en otros destinos de Colombia a los que viajaba la empresa, como Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, y en las ciudades americanas de Lima, Miami, Orlando, Cancún, México, Buenos Aires y São Paulo.

Seguir leyendo: