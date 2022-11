Quiénes fueron “los elegidos” que viajaron en el vuelo chárter que trajo a Perón de Europa tras el largo exilio

Algunas de los pasajeros del vuelo que trajo a Perón e Isabelita el 17 de noviembre de 1972: José López Rega, Leonardo Favio, Héctor Cámpora, Carlos Menem, Antonio Cafiero, Chunchuna Villafañe, el padre Carlos Mugica, Marta Lynch, José SanFilippo y el cirujano Raúl Matera.

Fue el vuelo de los elegidos. Y no sólo en sentido metafórico: los eligieron uno por uno. Los encargados de armar el chárter que iría a buscar a Perón a Europa para devolverlo al país después de casi dieciocho años de exilio, armaron listas provisorias que eran enviadas a Madrid. Perón daba desde allá el visto bueno, con pequeñas correcciones y algunas otras no tan pequeñas. También metía mano en aquellas listas inseguras José López Rega, que tachaba a gusto. El historiador y escritor Fermín Chávez, de indiscutible sangre peronista, repitió hasta su muerte que a él lo había “bajado” de las listas el poderoso secretario privado del General.

Hoy, la mayoría de quienes participaron de aquella epopeya están muertos. Quedan algunos de sus testimonios, algunos de sus escritos, el recuerdo de evocativas charlas de café.

Hace ya más de un cuarto de siglo, el colega Pablo Mendelevich descubrió, y dejó constancia, un hecho hasta entonces no registrado: en aquel vuelo chárter que salió de la Argentina con 153 pasajeros y volvió con 155 (Perón e Isabel) también cobijaba a todos los presidentes peronistas que gobernaron entre 1973 y 1999. Viajaron de regreso al país: Héctor J. Cámpora, que gobernó cuarenta y nueve días en 1973; Raúl Lastiri, yerno de López Rega que fue presidente entre julio y octubre de ese año; Juan Perón, que gobernó desde octubre de 1973 hasta su muerte, el 1 de julio de 1974, María Estela Martínez de Perón, “Isabel”, su viuda que era vicepresidente al morir Perón y ejerció la presidencia hasta el golpe militar del 24 de marzo de 1976. También viajaba en ese vuelo Carlos Menem, que gobernó desde 1989 hasta 1999.

Menem era un joven político, poco conocido. Si logró trepar al avión, fue porque quienes armaron las listas incluyeron, antes que a otros, a todos los presidentes del justicialismo del país. Y Menem lo era del PJ de La Rioja.

A cargo de las listas estuvieron Ricardo Anzorena, un ex capitán de navío retirado que había ido a parar a la cárcel en 1956, cuando la sublevación militar y civil peronista contra la revolución libertadora, encabezada por el general Juan José Valle, que terminó con el fusilamiento de civiles y militares, incluido el del propio general Valle. Anzorena contó con el apoyo de Antonio Cafiero, que fue quien reveló las andanzas de López Rega con las listas.

Los organizadores del vuelo de retorno de Perón, en el “Giuseppe Verdi” de Alitalia, también buscaron la participación de figuras del deporte y del espectáculo, todos peronistas, para darle al vuelo un carácter masivo y popular, pero también para desalentar cualquier intento del gobierno militar del general Alejandro Lanusse, de evitar, por cualquier medio, el ansiado retorno. Los rumores juraban que la Armada estaba decidida a abatir el avión en vuelo. Era un disparate, nadie podía dar fe de aquello, pero que las hay, las había.

Al final, el vuelo aterrizó en la Argentina el lluvioso mediodía del 17 de noviembre de 1972 con estos pasajeros.

El expresidente de Argentina Juan Domingo Perón. EFE / UPI/Archivo

JUAN DOMINGO PERÓN. Había sido dos veces presidente, derrocado en 1955 se había exiliado finalmente en España. Durante todo su exilio fue figura determinante de la vida política del país. Negoció con Lanusse su regreso al país, a la política y a su cercenada carrera militar que terminó como teniente general: un camino lleno de zancadillas mutuas. Fue electo presidente por tercera vez en septiembre de 1973. Murió el 1 de julio de 1974

MARÍA ESTELA MARTÍNEZ DE PERÓN. Tercera esposa del general, lo acompañó durante todo su exilio. En 1973 Perón la designó su compañera de fórmula y ejerció la presidencia desde la muerte de Perón hasta su derrocamiento a manos de la junta militar integrada por Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, en marzo de 1976. Estuvo presa cinco años, hasta que los militares le permitieron dejar el país. Tiene 91 años y vive en Madrid.

María Estela Martínez de Perón, junto al líder, en 1972

HÉCTOR CÁMPORA: Fue delegado personal de Perón en 1972. El general lo designó candidato a presidente para las elecciones de marzo de 1973. Fue electo y gobernó sólo 49 días. Un golpe de palacio, impulsado por el propio Perón, lo barrió del poder. Renunció en julio de ese año. El peronismo lo condenó al ostracismo. Cuando el golpe militar se exilió en la embajada de México en Buenos Aires. Murió en ese país en 1980.

Héctor Campora, con la banda presidencial

RAÚL LASTIRI: Yerno de López Rega, asumió la presidencia a la renuncia de Cámpora y después de que en otra maniobra de fulleros, fuera enviado de viaje al exterior quien debió asumir la presidencia, el titular del Senado, Alejandro Díaz Bialet.

Foto del semanario "Gente" a Raúl Lastiri y su esposa

CARLOS MENEM: En 1972 era un político poco conocido. Cuando retornó la democracia en 1973, fue gobernador de su provincia, La Rioja desde 1973 a 1989, con excepción de los años de la dictadura militar, en los que estuvo detenido. Derrotó en las internas peronistas de 1989 a Antonio Cafiero y fue electo presidente ese año y reelecto, previa reforma constitucional, en 1995. Murió en febrero de 2021.

Carlos Saúl Menem junto a Perón

ANTONIO CAFIERO: Había sido ministro de Perón, una de sus jóvenes figuras, en 1949, y hombre de confianza de Eva Perón. A la muerte del general, fue ministro de Economía de Isabel. Gobernó Buenos Aires en 1987, perdió las internas peronistas de 1989 como cabeza del llamado, entonces, Peronismo Renovador. Murió en 2014.

Antonio Cafiero

GUIDO DI TELLA. En 1972 era titular del Fondo Nacional de las Artes. Fue diputado nacional, ministro de Defensa, embajador en Washington y canciller de Menem donde llevó adelante una campaña de acercamiento, con resultados dispares, con los habitantes de Malvinas. Murió en 2001.

Guido Di Tella

JOSÉ LÓPEZ REGA: Secretario privado de Perón. Viajó junto al general en la primera del chárter. Fue designado ministro de Bienestar Social del gobierno de Cámpora, cargo que conservó con Perón, Lastiri e Isabel. Fue una especie de superministro que lideró la banda terrorista de ultraderecha conocida como Triple A. Debió huir del país en 1975, enfrentado al sindicalismo peronista y ya sin el apoyo militar que le había dado cobijo. Fue capturado en Miami en 1986 y extraditado. Murió en prisión en Buenos aires en 1989.

José López Rega

VICTORIA LORENTE: Era secretaria de Perón en su residencia de Puerta de Hierro. Regresó a España y fue profesora universitaria.

LORENZO MIGUEL: Líder sindical de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) También estuvo al frente de las 62 Organizaciones peronistas. En el momento del retorno de Perón era el sindicalista más poderoso del país. Estuvo preso luego del golpe militar de 1976. Murió en 2002.

Lorenzo Miguel

RICARDO ANZORENA: Uno de los organizadores del chárter. Se había retirado de la Armada en 1950 como Capitán de Navío y fue interventor federal de Santa Fe en el último año del segundo gobierno de Juan Perón, entre 1954 y 1955. Fue apresado luego del alzamiento del general Valle, en 1956. Tuvo a su cargo la confección de las listas iniciales de pasajeros del chárter en el que regresaría Perón.

NÉLIDA DE MIGUEL: Figura del peronismo femenino, amiga y asistente de Eva Perón, luchadora por el voto femenino, militante activa en los años de exilio de Perón y de proscripción del peronismo. Murió en 2021 a los 101 años.

Nélida de Miguel

EMILIO MIGNONE: Había trabajado en el gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Domingo Mercante, en 1952. Ligado a la Iglesia Católica, sufrió la “desaparición” de una de sus hijas, secuestro y asesinato, durante la última dictadura militar. Fue un activo dirigente de los Derechos Humanos y presidió el CELS (Centro de Estudio Legales y Sociales”. Fue autor del libro Iglesia y dictadura. Murió en 1998.

Emilio Mignone

LEONARDO FAVIO. Actor y director de cine. Fue también un activo militante peronista. Filmó, entre otras obras, Crónica de un niño solo, Nazareno Cruz y el lobo y Perón, sinfonía de un sentimiento. Tuvo activa participación como locutor en la terrible jornada del 20 de junio de 1973, el día del segundo retorno de Perón al país, que terminó en un enfrentamiento entre grupos de la derecha y la izquierda peronistas. Guardó sobre aquél episodio un empecinado silencio. Murió en 2012.

Leonardo Favio

SERGIO VILLARRUEL: Periodista. Fue enviado especial de Canal 13 para cubrir el retorno de Perón. Murió en 1997.

El periodista Sergio Villarruel

JORGE CONTI: Periodista. Enviado especial de Canal 11 para cubrir el retorno de Perón. Fue funcionario de los gobiernos peronistas entre 1973 y 1976. Se casó con Norma López Rega, viuda de Lastiri e hija del poderoso ministro del tercer peronismo. Fue condenado por asociación ilícita por haber integrado desde cargos formales el grupo terrorista de derecha “Triple A”.

Jorge Conti

VICENTE SOLANO LIMA: Caudillo conservador y dirigente del Partido Conservador Popular. Fue vicepresidente de Héctor Cámpora y renunció con el después de cuarenta y nueve días de gobierno. Murió en 1984.

Vicente Solano Lima

CASILDO HERRERAS: Secretario general del gremio textil, condujo la CGT durante los años de gobierno de Isabel Perón. Se exilió en Uruguay horas antes del golpe militar de marzo de 1976 y, desde el exilio, lanzó su grase histórica: “Yo, me borré”. Se refugió en la embajada mexicana en Uruguay y viajó luego a España, donde vivió siete años. Regresó al país cuando la restauración de la democracia, en diciembre de 1983. Murió en 1997.

Casildo Herreras

CARLOS MUGICA: Sacerdote del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Era hijo de Adolfo Mugica, que había sido canciller del presidente Arturo Frondizi. Desarrolló su trabajo sacerdotal en la Villa 31, de Retiro. Fue asesinado por la Triple A en 1974.

El sacerdote Carlos Mugica

ROGELIO CORIA: Dirigente gremial de la construcción (UOCRA). Fue asesinado por la guerrilla peronista Montoneros en 1974.

Rogelio Coria

PEDRO CÁMPORA: Sobrino de Héctor Cámpora quien sería presidente en 1973. Fue miembro de la Juventud Peronista y senador en 1973 y debió exiliarse después del golpe militar de 1976. Abogado laboralista, en los últimos años trabajó en el ministerio de Trabajo, a cargo de Carlos Tomada, durante la gestión presidencial de Néstor y de Cristina Kirchner. Murió en 2018.

Pedro Cámpora

RICARDO OBREGÓN CANO: Fue, junto al dirigente gremial Atilio López, uno de los líderes del alzamiento popular conocido como “Cordobazo” contra la dictadura del general Juan Carlos Onganía, en 1969. Gobernó su provincia a partir de mayo de 1973. Una rebelión militar y policial, los sublevados lo detuvieron junto al vicegobernador, lo desalojó del poder cuando el presidente Perón ordenó intervenir la provincia. Atilio López fue asesinado por la Triple a en septiembre de 1974. Obregón Cano debió exiliarse en México. Murió en 2016.

Ricardo Obregón Cano

JOSÉ HUMBERTO MARTIARENA: Fue secretario general del movimiento peronista en 1973 y senador nacional. Murió en 1988.

José Humberto Martiarena

ABEL CACHAZÚ: Boxeador. Campeón argentino y sudamericano de los pesos welters en los años 70 y protagonista de noches brillantes de ese deporte en el Luna Park. Murió en 2019.

Abel Cachazú

JUAN CARLOS GENÉ: Actor y director teatral. Uno de los creadores de “Gente de Teatro” y figura del legendario “Clan Stivel” que revolucionó los teleteatros unitarios de televisión en los años 70 con Cosa Juzgada. Fue locutor oficial del retorno de Perón en junio de 1973. Murió en 2012.

Juan Carlos Gené

CHUNCHUNA VILLAFAÑE: Modelo y actriz. En los años 70 colaboró en el trabajo sacerdotal de Carlos Mugica en la Villa 31. Debió exiliarse luego del golpe militar de 1976. Actuó en La historia oficial, de Luis Puenzo, ganadora del Oscar en 1986. Su escena junto a Norma Aleandro es antológica. Tiene 82 años.

Chunchuna Villafañe

JOSÉ FRANCISCO SANFILIPPO: Futbolista, goleador en San Lorenzo y en Boca Juniors. Se retiró del fútbol en 1972. En 1976 se convirtió en técnico y, con suerte variada, dirigió algunos equipos de primera división y de categorías inferiores. Tiene 87 años.

José Francisco Sanfilippo

MILO DE BOGETICH: Coronel croata. Era el custodio de Juan Perón en España y lo fue luego de su viuda. Murió en Paraguay en 1988.

Milo de Bogetich fue identificado gracias a una de las más célebres fotografías de la vuelta de Perón al país el 17 de noviembre de 1972. Allí se lo puede ver detrás del ex presidente y del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, que le sostiene en paraguas

OSCAR ALONSO. Cantante de tangos. Animó varias fiestas para el general Perón durante su exilio en Madrid. Murió en 1980.

Oscar Alonso

JOSÉ MARÍA CASTIÑEIRA DE DIOS: Poeta, escritor, un intelectual del peronismo. Fue secretario de Prensa y Difusión y director de la Biblioteca Nacional. Es el autor de la frase “Volveré y seré millones”, que se le adjudica a Eva Perón. Murió en 2015.

José María Castiñeira De Dios

OSCAR BIDEGAIN. El 25 de mayo de 1973 se convirtió en gobernador de la provincia de Buenos Aires, cercano a la izquierda peronista, debió renunciar luego del sangriento ataque guerrillero del ERP a la guarnición militar de Azul, en septiembre de 1974. Murió en 1994.

Oscar Bidegain

DEOLINDO BITTEL. Fue un peronista destacado en los años 50. Gobernó varias veces su provincia, Chaco y, durante la última dictadura militar fue vicepresidente del PJ. Como vice de Ítalo Luder, integró la fórmula presidencial de 1983, derrotada por la UCR de Raúl Alfonsín.

Deolindo Bittel

JORGE VERNAZZA. Integró el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Cercano al padre Mugica celebró con él una misa en Roma, previa al retorno de Perón en 1972. Murió en 1995.

Jorge Vernazza

ALBERTO ROCAMORA: Diputado en el primer gobierno de Perón (1946-1952 y, luego, ligado a López Rega, fue ministro del Interior de Isabel. Murió en 2004.

Alberto Rocamora

ANTONIO J. BENÍTEZ: Abogado y político vinculado al peronismo. Fue ministro de Justicia de Cámpora y de Perón. También lo fue, de Interior, en el gobierno de Isabel Perón. Pasó dos años en prisión luego del golpe militar de 1976. Murió en 1992.

Antonio J. Benitez

JORGE GIANOLA: Secretario general del movimiento justicialista, colaboró con Isabel Perón cuando, en 1965, fue enviada por Perón a la Argentina a raíz unas decisivas elecciones en Mendoza. Murió en 1973.

PEDRO BONANI: Abogado y contador, había sido ministro de Hacienda en el segundo gobierno de Juan Perón. Isabel lo convocó, en los duros tiempos que siguieron al “Rodrigazo” como ministro de Economía. Murió en 1986.

LUDOVICO CAVIA: Fue secretario parlamentario de la Cámara de Diputados entre 1973 y 1976.

SANTIAGO MELE: Dirigente del peronismo histórico, había participado de la agitación obrera del 17 de octubre de 1945. Integró la Mesa Directiva del Ateneo de Bancarios Argentinos de Estudios Económicos y Sociales. Participó del frustrado retorno de Perón en 1964. Murió en 1973.

SATURNINO FUNES: Dirigente peronista. En los años 90 se vinculó al Frepaso.

LUIS LONGHI: Fue apoderado del PJ y camarista del fuero laboral en los años 90.

ABELARDO ARCE: Dirigente del gremio de lecheros.

ERNESTO FATIGATTI. General de División. Se opuso a la Revolución Libertadora y en 1973 Perón le devolvió su condición de militar. Fue interventor en YPF y renunció por desavenencias con la política del entonces titular de Economía, José Ver Gelbard. Presidió la Comisión Nacional Permanente de Homenaje al Teniente General Perón. Murió en 2001, a los 93 años.

ARTURO PONS BEDOYA: Comodoro retirado. Tuvo a su cargo las gestiones para contratar el avión chárter de Alitalia en el que regresó Perón. Murió en 2004.

RAÚL MATERA. Médico, prestigioso cardiocirujano y muy cercano a Perón. Presidió el PJ. Murió en 1994.

Raúl Matera

JOSÉ RODRÍGUEZ: Era dirigente de SMATA, el gremio de los trabajadores del automotor que presidió durante 36 años. En 1973 integró el Consejo Directivo de la CGT que encabezaba José Rucci hasta su asesinato, en septiembre de ese año. Murió en 2009.

RODOLFO ORTEGA PEÑA: Abogado, integraba las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias). Fue defensor de presos políticos durante la dictadura de la Revolución Argentina. Dirigió la revista “Militancia”. Fue asesinado por la Triple A en 1974.

Rodolfo Ortega Peña

MARTA LYNCH. Escritora, autora de La señora Ordoñez y de La alfombra roja, entre otras obras. Había sido secretaria de Arturo Frondizi, su nombre real era Marta Lía Frigerio, y se sintió atraída, o cercana, al peronismo de los años 70. Durante la dictadura tuvo diálogo con algunos jefes militares. Pidió, en vano, por la aparición de su par, Haroldo Conti. Se suicidó en 1985.

Marta Lynch

NORMA LÓPEZ REGA: Hija del secretario privado de Perón y esposa de Raúl Lastiri. Fue primera dama durante el breve lapso en el que su marido fue presidente de la Nación, entre julio y octubre de 1973. Tiene 78 años.

Norma López Rega

HUGO DEL CARRIL: Actor, cantante, director de cine. Es la voz de “La marcha peronista”, fue testigo del nacimiento como actriz de Eva Perón, padeció cárcel durante la Revolución Libertadora y se exilió en México. Murió en 1989.

Hugo Del Carril

EDUARDO LUIS DUHALDE: Abogado y periodista. Asesor, acaso también miembro, de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarios) Junto a Rodolfo Ortega Peña dirigió la revista “Militancia” Con el kirchnerismo, fue secretario de Derechos Humanos. Murió en 2012.

Eduardo Luis Duhalde, el segundo a la izquierda de Perón

JORGE TAIANA: Médico personal de Perón, fue uno de los firmantes del certificado de defunción de Eva Perón. Fue ministro de Educación de su tercer gobierno y vigiló la precaria salud del General desde su regreso definitivo al país en 1973. Murió en 2001.

Jorge Taiana

NILDA GARRE: Vinculada al peronismo, estuvo casada con Juan Manuel Abal Medina, secretario del movimiento justicialista. En 1973 fue la diputada más joven de la historia argentina: 28 años. En los años 90 se alejó del PJ e integró el Frepaso. Con los Kirchner fue ministro de Seguridad. Tiene 78 años.

Nilda Garré

ADALBERTO WIMER: Joven dirigente de Luz y Fuerza. Fue secretario de Prensa de la CGT. Murió en 1981.

Adalberto Wimer

MIGUEL BELLIZI: Médico, cardiocirujano. Fue el primero en practicar en la Argentina un trasplante de corazón. Murió en 1991.

Miguel Bellizi

ALFREDO GÓMEZ MORALES: Había sido ministro de Perón en sus primeros gobiernos. Luego lo fue de Isabel. Murió en 1990.

Alfredo Gómez Morales

JUANA LARRAURI: Cantante de tangos, dirigente histórica del peronismo femenino. Grabó una versión de la marcha partidaria “Evita Capitana”. Fue dos veces senadora. Murió en 1990.

Juana Larrauri

LEOPOLDO FRENKEL: Dirigente de la Juventud Peronista. Encabezó el Consejo de Planificación del justicialismo. Perón lo puso en contacto con el ex teniente Julián Licastro, que estaba al frente del Comando Tecnológico Peronista. Junto a un sector de la JP se integró a Montoneros. Fue el intendente más joven de Buenos Aires, por dos meses, entre junio y agosto de 1973.

BENITO LLAMBI: Diplomático peronista, fue cónsul y embajador en Suecia, Suiza, Irán y Tailandia durante los primeros gobiernos de Perón. Contribuyó a reorganizar al peronismo durante los años de proscripción. Fue ministro del Interior en el tercer gobierno del general. Murió en 1997.

Benito Llambi

MARÍA ESTHER DE SOBRINO: Fue dirigente del peronismo femenino, al que llegó a través de los legendarios “Campeonatos Evita”, designada por Eva Perón como delegada por Tierra del Fuego. Sobrino, que había nacido en Ushuaia, murió en esa ciudad en 2011.

También viajaron en aquel vuelo chárter, entre muchos otros, el automovilista Jorge Descote, los dirigentes gremiales Otto Calacce, Maximiano Castillo y Néstor Carrasco, el economista Eduardo Setti, Bruno Porta, que era el peluquero de Isabel Perón, Valentín Irigoyen un ex militar dirigente del peronismo histórico, el teniente coronel retirado Horacio Farmache, Silvana Roth, actriz y cantante, dirigente del peronismo femenino, Rodolfo Desperbasques, José Muñoz Aspiri, escritor y autor de los guiones radiales interpretaos por Eva Perón en sus inicios como actriz, Aníbal Demarco, que sería luego ministro de Acción Social de Isabel Perón, Alberto Fonrouge, del partido Conservador Popular, aliado en 1972 al peronismo, Manuel de Anchorena, estanciero y político que sería designado embajador en Gran Bretaña en 1974, Florencio Carranza, del gremio mercantil, Jesús Porto, que pertenecía al Encuentro Nacional de los Argentinos (ENA) en 1972, Horacio Pietraglia, de la JP, Ángel Federico Robledo, ministro de varias carteras entre 1973 y 1976, luego asesor de los presidentes Alfonsín y Menem, José María Rosa, historiador que sería embajador en Paraguay en 1973, Miguel Revestido, que ocuparía cargos de importancia en los ministerios de Economía de Cámpora y de Lastiri, Eloy Camus, ex gobernador de San Juan y secretario del Consejo Nacional del PJ, Elías Adre, que sería gobernador de San Luis, Guillermo Amarilla, de la JP, asesinado por la última dictadura militar, Amado Juri, que fue gobernador de Tucumán, Rodolfo Vittar, de la JP, Julio Romero, ex gobernador de Salta, Carlos Snopeck gobernador de Jujuy en 1973 y en 1983, Jorge Cepernic, que gobernaría Santa Cruz en 1973, Celestino Marini, del PJ santafesino, Pedro Maratea, actor y Roberto Pettinato, que había sido director de Institutos Penales en los primeros gobiernos de Perón.

Seguir leyendo: