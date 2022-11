“Hacete amigo de Casa Garrahan”, el pedido de Serrat para ayudar a las familias que residen allí

Joan Manuel Serrat inició una nueva campaña para ayudar a la Casa Garrahan

La historia de amor del cantautor catalán Joan Manuel Serrat y la Casa Garrahan inició hace quince años y se afianza con el tiempo. Por eso, una vez más, expresó su apoyo al trabajo altruista que ahí se desempeña y remarcó su solidaridad con los niños, niñas y adolescentes que por estar bajo tratamiento médico a más de 100 kilómetros de sus viviendas se alojan junto a sus familiares y encuentran “un hogar, lejos del hogar”, tal es el lema de la institución.

Esta vez, el pedido del autor de La puerta de Alcalá apunta a pedir colaboraciones para las nuevas obras de ampliación de la casa, donde construirán siete habitaciones para la tercera planta, lo que además requiere de la compra de un ascensor, valuado en más de U$S 50.000.

“En mis últimos viajes a la Argentina he tenido una gran relación con la gente de Casa Garrahan; los he conocido y los he visto trabajar. Esta Casa aloja niñas, niños y adolescentes de todo el país que están a la espera de recibir tratamientos, de ser operados en diferentes hospitales pediátricos a los cuales serán derivados y mientras tanto, allí reciben alojamiento, alimentación y entretenimiento y sobre todo reciben altas dosis de amor que tanta falta les hace a sus cuerpos maltrechos”, dijo a través de un video.

Uno de los carteles de agradecimiento que recibió Serrat en las últimas vistas a la Casa Garrahan (Nicolás Stulberg)

”Actualmente, Casa Garrahan pretende ampliar sus instalaciones, para ello, hemos puesto en marcha una campaña titulada, ‘Hacete amigo de Casa Garrahan’ y una línea para donaciones que es donaciones.fundaciongarrahan.org/serrat”, pidió.

Las nuevas habitaciones serán para los niños o niñas y lleguen con sus acompañante, contará con un baño privado y se sumarán a las 43 que ya funcionan en la Casa, que en la que actualmente residen 25 menores y sus madres o padres. El espacio común cuenta con tres amplias cocinas, un lavadero, la sala de estar, el patio y salas de juegos, de computación y de lectura.

La excepcional obra inició el 25 de marzo de 1997 y nació con el objetivo de prestar especial atención a las necesidades sociales y emocionales de los pacientes, generalmente oncológicos que se atienden en los hospitales pediátricos Elizalde, Garrahan o Gutiérrez y permanecen, de manera gratuita, mientras cumplen sus tratamientos médicos ambulatorios o mientras esperan los diagnósticos de complejas enfermedades que no requieren internación.

La historia entre Serrat y Casa Garrahan

En 2015, el creador de Esos locos bajitos, ofreció un recital a beneficio del Hospital Garrahan y esa ocasión fue parte de la gira que lo trajo a la Argentina para celebrar sus 50 años en los escenarios y la presentación de su “Antología desordenada”.

Joan Manuel Serrat en la Casa Garrahan (Nicolás Stulberg)

“Muchas veces me han preguntado por qué tengo esta relación con la gente del Garrahan y he explicado que ocurría por sensibilidad, por conexión con las madres que acuden con sus hijos, por el trabajo bien hecho, pero lo hago en defensa propia. Esta es mi razón, yo estoy aquí en defensa propia porque todo lo que hace esta gente me interesa mucho”, se había sincerado antes de cantar ante los médicos, enfermeros y pacientes.

También habló de su gesto solidario para con la Casa: “Es realmente estupendo poder colaborar en esta vida con cosas en las que uno cree y tiene fe. Este tipo de actos permiten que la gente sea capaz de encontrar argumentos para reunirse y dedicar un rato de su tiempo y una parte de sus posesiones terrenales a cosas que son importantes”.

En 2018, protagonizó una Gala Benéfica a favor de la Casa que sirvió para recaudar fondos y difundir la importancia de la investigación de nuevos protocolos para el tratamiento del cáncer infantil, una tarea que se realiza en conjunto a través de un convenio entre los hospitales Garrahan y Sant Joan de Déu, de Barcelona, y que Serrat apadrina.

En aquella oportunidad, Serrat destacó ante el público la importancia que tiene la investigación para el tratamiento y la cura del cáncer, enfermedad de la que fue tres víctima a lo largo de su vida: “Me parece fundamental. Yo soy resultado de la certeza en la aplicación de tratamientos oncológicos”, reflexionó haciendo referencia al cáncer de en sus pulmones, uno en cada uno, y de vejiga.

Joan Manuel Serrat es recibido por Beatriz Resnik, en una de sus visitas a la Casa Garrahan (Nicolás Stulberg)

“Este espacio, esta luz, es realmente maravilloso ver cómo el esfuerzo de las personas puede llegar a concretarse. Cuando todo se coloca en la dirección correcta, los resultados son espléndidos. Y eso es francamente emocionante”, reconoció sobre la obra.

“La historia de amistad con Joan Manuel es la parte más linda. Hace unos 15 años le escribimos una carta desde la institución con ayuda de la periodista Ana Paunero, que ya falleció, que pedía ‘ayuda para los locos bajitos’, y tuvo una acogida tan maravillosa por parte de Serrat, de sus productores, que decidió visitarnos y conocernos. Nos rodea mucha calidez y afecto”, admite Beatriz Resnik, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Fundación Garrahan, a la cual llegó apenas se fundó y más tarde impulsó la creación de la Casa Garrahan.

Contando sobre las nuevas necesidades, detalla: “Esta vez, le pedimos ayuda para recaudar fondos porque necesitamos ampliar el tercer piso y hacer las nuevas habitaciones, tenemos que hacer un SUM, donde actualmente está el lavadero y poner un nuevo ascensor, que está valuado en unos 50.000 dólares. Es un dinero importante y necesario para seguir dando las comodidades a los chicos y familias que llegan a Buenos Aires por cuestiones médicas y necesitan estar un tiempo. Desde que se inauguró, hace 25 años, pasaron 30 mil chicos, 30 mil familias, parte de la población más vulnerable de Argentina”.

Por la mañana, los pacientes alojados en la casa realizan sus tratamientos y regresan rodeados de las comodidades que necesitan y requieren debido a la condición médica que padecen. Allí permanecerán el tiempo que el médico indique y además estarán en contacto con otros niños.

“Aunque algunos estén en sillas de ruedas, si no están con dolores, los vas a ver jugando porque son niños y juegan. Las madres los acompañan, se acompañan entre ellas mientras los hijos están en tratamiento. Ahora también se recibe a los papás. En este tiempo, cientos de familias pasaron aquí la Fiestas de Fin de Año. Este es el hogar, lejos del hogar, donde el amor y la contención son fundamentales”, finaliza.

Quienes deseen colaborar con la nueva obra que iniciará en los próximos días, puede hacerlo ingresando a donaciones.fundaciongarrahan.org/serrat

