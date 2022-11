El uruguayo que se dedica las 24 horas a salvar animales marinos: “Mis días no tienen principio ni fin”

Hace muchos años Richard Tesore se dedica a tiempo completo a salvar la vida de lobitos huérfanos (Fotos Rescate Fauna Marina Uruguay)

No sabe si la memoria lo engaña, pero cuando tenía un año de edad, Richard Tesore estaba con su papá cuando éste rescató un pingüino empetrolado en el puerto de Montevideo. Se recuerda con los pies colgando y con una cañita en las manos, pescando para alimentar a su pingüino. A los pocos años, se mudaron con su familia a Punta Colorada, a 25 minutos de Punta del Este, donde creció, volvió a irse en su juventud y regresó hace 32 años para convertirse en un referente en el rescate de animales marinos en Uruguay. Allí fundó su ONG SOS Rescate Fauna Marina, su universo de arena, viento y agua salada, donde ya lleva rescatados y devueltos al mar 15000 animales.

“Los días míos no tiene principio ni fin”, explica Richard sobre su trabajo de 24 horas al día, los siete días de la semana. “Si bien es muy disfrutable, evidentemente no es saludable. Es que los cachorros toman mamadera cada tres horas, entonces yo, desde hace 30 años que no sé lo es dormir 8 horas de corrido”, asegura este hombre de 61 años, siente que ya está en una edad en que tiene que pensar en alguien que pueda continuar con su trabajo. La tarea es inmensa y no recibe apoyo económico estatal. “La única vez que descansé en 30 años fue un mes y medio cuando me hicieron un trasplante de hígado y estuve en convalecencia y después cuando estuve mejor arranqué. Hoy recibimos voluntarios de todas partes del mundo y bueno, la idea es esto se transforme en un lugar para sensibilizar y concientizar sobre las problemáticas ambientales. Todas las predicciones que a nivel científico se dan entre 2030 y 2050 son de verdad muy alarmantes”, dice el hombre mientras traslada a un cachorro de lobo marino en su camioneta, rescatado por su delgadez.

Richard Tosone lograr liberar de una tanza a un lobo marino, que le estrangulaba el cuello. Fue curado y devuelto al mar

El mundo de Richard tiene muchos espectadores en sus redes sociales, de todas partes del mundo, fascinados con sus rescates a bordo de su camioneta y los cuidados diarios a animales que se vieron al borde de la muerte. Sus seguidores de su cuenta de Facebook (@sos.faunamarina) ven sus transmisiones en vivo a cualquier hora y le dejan cientos de comentarios, en los que se muestran conmovidos, muy atentos a las noticias de cada nuevo huésped.

En los años noventa, la vida de Tesore era bien diferente. Vivió en diferentes barrios de Buenos Aires y pasó por una gran variedad de rubros comerciales. Tuvo restaurantes, rotisería, gimnasio, taxis, remises. “Era un joven que quería un porvenir y Buenos Aires era una gran ciudad que te lo daba. En los 90s me quedé solo con mi hijo y ese generó un cambio en mi vida. Busqué un lugar más tranquilo”, dice el uruguayo que sobre el momento en que se divorció y se encontró solo con su hijo en una ciudad demasiado grande para criarlo. Le había gustado Córdoba pero se encontró nuevamente en Uruguay, en Punta Colorada, el lugar que lo vio crecer y de donde nunca más se movió.

Hace 32 años empezó a rescatar pingüinos empetrolados en Punta Colorada, Uruguay y y hoy es referente en su país

“Cuando vine a Uruguay nadie se dedicaba a la fauna marina y había mucho pingüinos empetrolados en esa época y bueno y así empezamos con una actividad para hacer con mi hijo que empezaba la adolescencia y cuando me quise acordar mi hijo se fue y yo me quedé enganchado”, repasa sobre la mitad de su vida dedicada al mar.

Richard contaba con una experiencia de haber participado en el rescate de pingüinos empetrolados en Chubut, pero sin tener contacto directo con animales. Trabajaba desde la Capital “para los animales”. Era parte de la Fundación Vida Silvestre y lo que hacía era juntar y trasladar mercancías donadas y hacerlas llegar al Sur.

En Uruguay, cuando su hijo estaba en edad de “empezar con el tema de las computadoras” le propuso otras experiencias al aire libre. Empezaron haciendo rescates de fauna marina en un zoológico municipal, que tenía una especie de reserva. Después el lugar no quiso seguir adelante. Y ante la protesta de Richard le dijeron ¿Por qué no lo hacés vos? Y así empezó. Si hubiese tenido la facilidad de hacer consultas en Google en esa época hubiese sido todo más fácil, explica. Aprendió mucho hablando largas horas por teléfono. Consultaba a veterinarios de Mundo Marino. Y también en Punta Colorada hicieron su propio camino con dos veterinarios especialistas en fauna silvestre, sin experiencia en fauna marina, que fueron capacitándose.

Richard imita el sonido de los lobos y recibe respuestas. Dice que los lobos son como perros con aletas

“Todo comenzó primero en mi casa, después conseguimos un lugar en la costa y estamos acá ubicados desde hace 32 años en la playa. Ahora la Intendencia no está queriendo trasladar hacia un lugar cercano”. La zona está muy cotizada. Es una playa mansa, con orientación oeste, con la puesta de sol enfrente, a 5 km de Piriápolis. “Eso genera una competencia y durante más de 20 años hemos estado peleando y ahora tratando de reubicarnos y lograr contar con todas las instalaciones necesarias para poder continuar”. El predio actual ocupa 2000 m² en la playa, 8 o 9 piscinas, zonas de enfermería, un museo, una sala audiovisual, una zona de cuarentena. “El espacio es bastante bastante amplio y se ha ido construyendo a lo largo de las décadas, de a poco y nos permitió en algún momento tener hasta 300 animales juntos en un derrame de petróleo”, explica.

Mientras el lobito se hace escuchar y camina por el tablero de la camioneta, Richard cuenta sobre el trabajo que está llevando adelante, sobre sensibilización temprana sobre el cuidado del medioambiente. Es su gran objetivo, para hacer que algo cambie. Tesore se dio cuenta de que no tenía sentido observar animales cuando la problemática es la actividad humana y la contaminación, el cambio climático, junto con los problemas derivados por la sobreexplotación pesquera, que generan falta de alimento y la petrolera”. Y agrega: “ El Río de la Plata tiene graves problemas con la basura que se genera y también con la contaminación por todos los pesticidas que son el resultado de la agricultura intensiva”.

Richard Tesore no descansa nunca. Vive para rescatar, rehabilitar y liberar a la fauna marina

“Tener una sensibilización temprana nos cambia como personas. Entonces mi objetivo es trabajar con los niños, sacarlos de las pantallas, que tengan vivencias, que se ensucien de pescado. Tenemos un programa de voluntariado a partir de los dos años, un programa de voluntariado inclusivo. Trabajamos mucho con niños con autismo, con Asperger, síndrome de Down. Es increíble, cuando la inteligencia es más emocional que racional se logran muchísimas cosas”, sostiene el rescatista.

Con su equipo intentan devolver al mar a los animales varados, recuperan a los que tienen lesiones pequeñas y ayudan a los cachorros que llegan huérfanos muy débiles y pequeños. “En época de lactancia solos no sobreviven, entonces hay que traerlos hasta que tengan la edad suficiente como para poder pescar y sobrevivir por sí mismos”, explica el rescatista. También asisten a tortugas marinas, elefantes marinos, leones, lobos marinos, con su cuatro especies (tanto antárticos como subantárticos, leones y los lobos de dos pelos) albatros, petreles, tortugas marinas. La problemática es la misma, basura y redes de pesca.

“Con los neonatos de uno o dos días de vida si no lográs una impronta en la cual te transformes de alguna forma en su madre no hay muchas posibilidades de supervivencia. Entonces lo que hacés es transformarte un poco en en su madre y te siguen a todos lados, andan entre tus pies, andan chupeteando las piernas y la cara. La ansiedad oral que tienen es terrible, como cualquier mamífero, necesitan descargarla y satisfacerla porque es una forma también de vencer el estrés y madurar el sistema nervioso central”, explica.

Para devolver las crías que quedaron huérfanas al mar, el rescatista las familiariza de a poco, hasta que aprendan a alimentarse solas

— ¿Por qué aparecen cachorros huérfanos?

— Puede ser por un temporal, que no se reencuentren con la madre o que la madre muera. Puede pasar en esta época del año los desteten porque el mes próximo nace un nuevo cachorro, entonces obliga al cachorro del año anterior a que se vaya. En ese punto el cachorro pudo no haber aprendido a alimentarse o que haya sido destetado con muy bajo peso por distintas razones. Puede haber una enferma, una madre muy delgada, que no tuviera suficiente leche que hizo inviable su supervivencia. Ellos dependen de una buena capa de grasa y para lograrla tienen que desarrollar una buena destreza para la pesca. Si no ocurre ninguna de las dos cosas no tienen posibilidades de supervivencia.

— ¿Cómo los familiarizás otra vez con el mar?

— Estamos en un lugar que nos permite una rehabilitación en semi cautiverio. Los cachorros van y vienen a la playa, toman los lugares que tenemos como su refugio, van se bañan y vuelven, van a comer, van y vienen. Unos tardan unos meses más, otros, unos meses menos, pero cuando empiezan a comer pescado normalmente se van a las pocas semanas. Se terminan yendo. Todos se van en algún momento sobre todo cuando terminó la etapa de la lactancia y empieza una preadolescencia. Ahí como que las hormonas son las que las que mandan. Pueden estar semanas que van y que vienen, pero siempre después al final se terminan yendo por suerte.

Después del período de lactancia entran en una preadolescencia y se van. Algunos tardan más que otros: "Son como los hijos"

— ¿Y por qué algunos tardan tanto en irse?

— Pasa como con los hijos. Algunos se van antes, otros después. Ahora se acostumbra que un hijo tiene 40 años se quede con los padres. También es la comodidad del menor esfuerzo, tener comida fácil y un lugar seguro. Por eso depende del carácter de cada animal.

— Algunos se los ve dormir cómodamente en sillones en tus transmisiones en vivo

— Esto nos genera algunas críticas. Lo que he aprendido es que los animales silvestres viven en las rocas porque no tiene más remedio. Si les das un colchón van a buscar una parte una parte más mullida. Tenemos que pensar que tienen la inteligencia y fisiológicamente son perros con aletas con una serie de adaptaciones para sobre todo para el buceo y para vivir en el agua, pero tienen inteligencia un perro. Entonces digo que se adaptan a la ley del menor esfuerzo, a la comodidad e incluso en invierno pasa con los pingüinos. Si están delgados, tienen frío y ponés una fuente de calor, que puede ser una estufa, los tipos se van a adaptar y se ponen al lado de la estufa y disfrutan del calorcito. Son muy inteligentes. Me maravilla la capacidad de supervivencia que tienen porque ellos se adaptan más allá de que siempre en primera instancia muerden y se resisten normalmente. Cuando ven que hay comida y que hay buena atención y que no somos un peligro, se dejan ayudar.

El fundador de SOS Rescate Fauna Marina no tiene ningún tipo de financiamiento estatal. Logra mantener la ONG en funcionamiento gracias a las entradas que pagan los visitantes y las donaciones. Para una visita, recomienda hacer reservas. A los chicos los recibe con un lugar privilegiado dentro de las actividades.

Richard deposita su confianza en las nuevas generaciones y está convencido de que los cambios de hábitos se van a dar desde abajo hacia arriba. “Porque el Estado somos nosotros, entonces creo que si generamos personas que cuando estén en lugares de poder sea más sensibles, se va a dar el cambio. Sin lugar a dudas, la actividad humana siempre va a generar impacto. Pero que sea el menor posible dentro de lo que se pueda”, concluye el uruguayo que se siente un afortunado en su vida, porque es un apasionado de lo que hace en su día a día.

