El Obelisco se convertirá en el escenario para las finales del Mundial de Tango

Este sábado, el Obelisco se convertirá en la sede donde se definan las finales del Mundial de Tango. A partir de las 16 horas, las parejas competirán en las categorías Tango Pista y Tango de Escenario en Diagonal Norte. La competencia, cuya final contará con el emblema nacional de fondo y grupos musicales en vivo, reunirá en esta última etapa a los bailarines de distintas ciudades de la Argentina y del mundo.

Desde las 16 horas, el público podrá disfrutar de conciertos, homenajes y shows. La gente podrá asistir en forma libre y gratuita, ingresando por la calle Maipú y Diagonal Norte.

Para dar inicio a las finales, las mismas empezarán con un concierto de la cantante Nora Roca, con un repertorio integrado por obras situadas entre la guardia nueva y la vanguardia del género. La acompañará el Grupo Volpe Tango Contemporáneo.

A continuación, se presentará la emblemática Orquesta los Reyes del Tango, con más de 30 años de trayectoria y que cultiva el estilo D’Arienzo. La orquesta contará con las voces de Roberto Santi y Daniel Almirón, a los que se sumará Sandra Cabal como cantante invitada.

En la categoría Tango de Pista competirán 40 parejas y en Tango Escenario serán 20. Para finalizar, el público podrá ver la premiación de los bailarines ganadores, la cual dará fin al evento.

La argentina candidata a ganar el mundial de Tango

Jazmín Samec Ruiz tiene 26 años y nació en Pinamar, una ciudad balnearia. La joven, que padece fibrosis quística, llega como una de las candidatas a ganar el Mundial.

Ella y su pareja en la pista, Matías Pérsico, de 28 años, quien asegura haber encontrado en el tango un refugio, son tricampeones en Pinamar y ahora también candidatos con grandes chances de alzarse con el triunfo.

Son mucho más que compañeros de baile. En todo caso, están juntos en el baile desde que se conocieron como espectadores cinco años atrás, justamente, también en otro mundial. Como si no pudiera ser de otra manera, son compinches cuando ensayan, se conocen y se acompañan. Matías la ayuda a hacer los ejercicios o incluso le hace las técnicas de kinesiología que ella a veces necesita para tener aire al bailar.

Jazmín explica con palabras claras lo que significa vivir con fibrosis quística: “Afecta principalmente al sistema respiratorio y al digestivo; yo no asimilo la comida desde el sistema digestivo; mi páncreas no funciona, porque no genera las enzimas, pero tomando la medicación necesaria y aportando enzimas por fuera, puedo digerirla. Tengo que tomar enzimas pancreáticas, vitaminas y, en la parte respiratoria, mi pulmón, mi cuerpo, genera mucosidades mucho más espesas que las de una persona sana; el pulmón genera moco y no se limpia”, dice la artista que se acostumbró a tomar hasta veinte pastillas por día.

La vuelta a la presencialidad del Mundial de Tango

El evento vuelve a Buenos Aires con la participación de más de 500 parejas locales y extranjeras, luego de la celebración de un evento híbrido en 2021, a causa de la pandemia.

El año pasado, debido a las restricciones de viaje por la pandemia de coronavirus, los participantes extranjeros debieron competir a través de una gran pantalla conectada por Zoom.

“Este año volvimos a la presencialidad. Están viniendo de todas partes del mundo a competir. Es el evento de tango más importante a nivel global”, dijo Natacha Poberaj, directora artística del Festival y Mundial de Tango BA (por Buenos Aires).

Serán más de 400 parejas argentinas y 130 de países como Rusia, Japón, Inglaterra y Brasil. Para llegar hasta acá, las mismas fueron seleccionadas en competencias preliminares en distintos lugares del mundo.

“Es absolutamente increíble, es un sueño para mí hacer esto, estar rodeada de toda la atmósfera del lugar, los mejores bailarines del mundo están acá”, dijo Emma Reyes, una londinense hija de una británica y un chileno.

