CABA: a partir de hoy tres líneas de colectivo cambian su recorrido e ingresan al barrio Playón de Chacarita

El colectivo 71, en pleno recorrido por avenida Triunvirato

El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron que a partir de este jueves las líneas de colectivo 71, 87 y 108 modifican sus recorridos e ingresan al barrio Playón de Chacarita . De esta forma, pasan a circular directamente por avenida Triunvirato, con el objetivo de optimizar los recorridos, agilizar los viajes e integrar al barrio.

En sus trayectos previos las líneas no circulaban por Triunvirato, principal arteria que atraviesa actualmente el barrio Playón de Chacarita, sino que doblaban por avenida Elcano y seguían por Rosetti (en caso de las líneas 71 y 87) o por Fraga (en caso de la línea 108) y luego retomaban en avenida Federico Lacroze.

Esta acción forma parte del proceso de integración del barrio impulsado por el gobierno porteño, a través del cual se construyeron 678 viviendas nuevas, donde ya se relocalizaron más de 630 familias del barrio histórico. Además, el proyecto contempla la apertura de las calles Céspedes, Guevara y Palpa, la construcción de equipamiento urbano, la intervención en espacios públicos y obras de infraestructura para la dotación de servicios básicos: agua corriente, electricidad, cloacas y pluviales. Estas obras permitirán que más vecinos vivan mejor y en un barrio más conectado a la Ciudad.

Para garantizar la correcta circulación de las líneas, se realizaron readecuaciones en el entorno como: colocación de nuevas paradas, señalización de giro a la izquierda en el semáforo de Federico Lacroze y Triunvirato y la demarcación horizontal giro exclusivo BUS. Además, con la implementación de los nuevos recorridos, queda prohibido el estacionamiento sobre Federivo Lacroze entre avenida Corrientes y Forest, sentido al norte, las 24 horas.

Las nuevas paradas colocadas sobre avenida Triunvirato

“Que el transporte público ingrese al Playón Chacarita es mucho más que un cambio de trayecto de un colectivo, significa una transformación para la vida de los vecinos que ven cómo su barrio se conecta a la Ciudad. Son más opciones y mejor calidad de vida para quienes a diario salen y entran a trabajar o estudiar, además de potenciar los emprendimientos y comercios que están sobre el nuevo tramo de Avenida Triunvirato”, expresó María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña.

Por su parte, Manuela López Menéndez, secretaria de Transporte y Obras Públicas de GCBA, afirmó: “ Parte del desafío que tenemos de integración en los barrios está relacionado con la incorporación de infraestructura que conecte y brinde mayor accesibilidad a los vecinos y vecinas de la Ciudad. Con el ingreso de estas 3 líneas de colectivo al barrio Playón de Chacarita estamos dando un paso más para transformar y mejorar la vida de las personas, cuidando su tiempo y haciendo sus viajes más seguros”.

“La llegada de nuevas líneas de colectivo a Playón de Chacarita es un paso más en la integración de los barrios populares de la Ciudad. Tener una parada de bondi cerca de tu casa significa estar más cerca del trabajo y de la escuela”, completó Gabriel Mraida, presidente del instituto de Vivienda de la Ciudad.

El detalle de los nuevos recorridos

El mapa de los nuevos recorridos

N° 71 - Recorridos A, B y C:

- IDA A VILLA ADELINA (Partido de Vicente López-Prov. de Bs. As.): por su ruta,a. Jorge Newbery, av. Corrientes norte, av. Federico Lacroze, giro semaforizado a la izquierda hacia av. Triunvirato, av. Triunvirato, av. Olazábal, su ruta.

- REGRESO A PLAZA MISERERE (CABA): por su ruta, Doctor Pedro Ignacio Rivera, av. Triunvirato, av. Federico Lacroze, av. Corrientes Sur, av. Corrientes, su ruta.

Línea N° 87 - Recorridos A, B y C:

- IDA A FÁBRICA FORD (Partido de Tigre-Prov. de Bs. As.): Recorrido A; IDA A ITALIA N° 7.353 (Partido de San Martín-Prov. de Bs. As.) Recorrido B; IDA A BARRIO SAN ISIDRO (Partido de San Isidro-Prov. de Bs. As.) Recorrido C: Desde Caldas y av. Jorge Newbery por av. Jorge Newbery, av. Corrientes Norte, av. Federico Lacroze, giro semaforizado a la izquierda hacia av. Triunvirato, av. Triunvirato, Mariano Acha, su ruta.

- REGRESO A CHACARITA (CABA): por su ruta, av. de los Incas, av. Triunvirato, av. Federico Lacroze, av. Corrientes Sur, av. Jorge Newbery, su ruta.

Línea N° 108 – Recorrido A:

- IDA A CIUDADELA (Partido de Tres de Febrero-Prov. de Bs. As.): por su ruta, av. Jorge Newbery, av. Corrientes Norte, av. Federico Lacroze, giro semaforizado a la izquierda hacia av. Triunvirato, av. Triunvirato, Echeverría, su ruta.

- REGRESO A RETIRO (CABA): por su ruta, La Pampa, av. Triunvirato, av. Federico Lacroze, av. Corrientes sur, av. Corrientes, av. Dorrego, su ruta.

