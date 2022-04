Mauricio Macri no jugó el partido definitorio del Mundial de bridge y Argentina quedó eliminada del torneo

Mauricio Macri iba a ser protagonista de la partida que determinaría la suerte del seleccionado nacional en el Mundial de bridge: la conjuntivitis lo dejó afuera

Mauricio Macri no jugó el partido que definió la participación de la selección argentina de Bridge. El rival era Suecia. El combinado nacional se encontraba en el noveno lugar. Su contrincante era el séptimo de la clasificación. Accedían a la etapa final, fase de eliminación directa, los ocho mejores países de la primera rueda del 45º Campeonato Mundial de Bridge por Equipos organizado por la Federación Mundial de Bridge (WBF) en Salsomaggiore Terme (Parma, Italia) que comenzó el 28 de marzo y finalizará el 9 de abril.

El ex presidente había sido anunciado en el lado “Sur”: su compañero, como figuraba en la web oficial del certamen, iba a ser Pablo Lambardi. Ya se habían disputado 22 de los 23 encuentros que tenía asegurado el seleccionado en la primera etapa del campeonato mundial. Macri, finalmente, no pudo disputar la última partida que sería clave para las aspiraciones argentinas. Según informaron sus propios compañeros de equipo, no pudo competir debido a que tenía una “pequeña conjuntivitis” .

Fue reemplazado por otra dupla de jugadores: Carlos Lucena y Walter Fornasari perdieron finalmente ante Suecia por 37 a 25 y Argentina quedó eliminada en la categoría seniors, mayores de 62 años (Trofeo d’Orsi). La derrota dejó a la Argentina en la mitad de tabla: con 223.53 puntos se ubicó en el duodécimo puesto entre los 24 equipos de 23 naciones (Estados Unidos tiene dos representantes). Los ocho clasificados son: los dos combinados estadounidenses, Dinamarca, Polonia, Francia, India, Suecia y Bulgaria.

Mauricio Macri junto a parte de la delegación argentina en el Mundial de bridge

Los otros integrantes del seleccionado argentino fueron Héctor Camberos, Walter Fornasari, Carlos Lucena, Marco Bertagnoni (capitán) y Debra Hyatt (coach). El ex presidente ocupa el puesto 336° en el ranking mundial de la categoría senior y es el séptimo mejor jugador de la Argentina en el ranking que lidera Walter Fornasari (217° del planeta). La revancha será entre el 19 de agosto y el 3 de septiembre en Breslavia, Polonia, cuando volverán a competir a nivel internacional en el legendario juego de naipes. De no realizarse en suelo polaco, la 16ta serie mundial de Bridge podría celebrarse en Buenos Aires.

Argentina había obtenido el pasaje al certamen mundial luego de adjudicarse el primer premio en el Campeonato Zonal Sudamericano realizado en octubre pasado. Macri debió pedirle autorización al juez federal Julián Ercolini para poder salir del país, tras su procesamiento en la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Marcos Bertagnoni, empresario gastronómico y jugador de bridge de larga data que capitanea el equipo argentino en la categoría senior, dijo que Mauricio Macri no goza de un trato preferencial y que se ganó su lugar en la selección jugando. “ Nos conocemos hace mucho con el ingeniero, pero el nexo principal siempre fue el padre, por supuesto. Varios de nosotros jugábamos al bridge con Franco incluso durante el verano, por lo cual conocíamos a su familia y su entorno . Pero siempre fue una relación informal y tratando al bridge como un pasatiempo cuando lo jugábamos con él. Ahora es otra cosa”, agregó.

El equipo argentino estaba obligado a ganar para meterse entre los primeros ocho de la clasificación general, pero la caída con Suecia lo dejó en el puesto doce

El ex mandatario tampoco pudo asistir al cumpleaños de Juliana Awada, este domingo. A través de las redes sociales, le envió un saludo a su marido: “Feliz y agradecida de cumplir un año más junto a mis hijas y mi familia que tanto amo. Faltabas vos mi amor”.

También en Instagram, Macri había publicado hace dos semanas un posteo dedicado al Mundial de Bridge, en el que además de agradecerle a sus compañeros, expresaba: “El Bridge es un deporte olímpico desde 1999 que exige la misma dedicación y valores que cualquier otro: entrenamiento intenso, competitividad, fortaleza psicológica, destrezas específicas, resistencia, y, muy especialmente en este caso, estudio sistemático de jugadas y respeto a las reglas y al rival. Disfruté enormemente estudiando y aprendiendo cosas nuevas. El Bridge es un juego complejo comparado muchas veces con el ajedrez. Entre los jugadores más famosos de la historia está Mahatma Gandhi, uno de los líderes que más admiré en mi vida. Es conocido que Gandhi utilizaba como metáfora el Bridge para explicar la diferencia entre Karma (la mano que te toca) y Dharma (lo que hacés con esas cartas) . Siempre es bueno recordar esa enseñanza. Para mí es un orgullo como argentino ser parte de un torneo mundial de un juego tan profundo como fascinante”.

