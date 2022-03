Fabiola Yañez recibió en Olivos a chicos de un comedor comunitario de Quilmes

Fabiola Yañez recibió en Olivos a chicos de un centro comunitario de Quilmes

Niñas y niños del comedor Esperanza Kilme de la localidad bonaerense de Quilmes recorrieron junto a la primera dama, Fabiola Yáñez, la Quinta presidencial de Olivos, en donde conocieron el histórico espacio y el despacho del Presidente.

Al llegar de visita al lugar, los chicos se encontraron con Fabiola, quien los acompañó a visitar los distintos ambientes que conforman la residencia presidencial, los cuales fueron habitados por los diferentes presidentes argentinos.

Como inicio del itinerario visitaron la oficina que actualmente ocupa el presidente Alberto Fernández y conocieron a Romeo y Nacho, perros de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal, destinados a la seguridad de la Quinta presidencial controlando los ingresos de diversos explosivos o elementos que atañen al cuidado de la mencionada casa.

Luego, dialogaron con los granaderos quienes explicaron cómo se designa cada parte de su uniforme y qué función cumple.

Además, visitaron la sala de cine donde vieron el cortometraje argentino “Luminaris”, récord Guinness como el corto más premiado en el mundo, junto a integrantes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Por último, recorrieron el vivero, la granja y la huerta, junto a una parte del equipo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), quienes les relataron en qué consiste y cómo se inició, 6 años atrás, el Programa ProHuerta dentro de la residencia y que hasta el día de hoy continúan cuidando y trabajando en él.

Además, disfrutaron de una merienda en el quincho de la Quinta, participaron de algunas actividades didácticas y se llevaron obsequios como recuerdo de la visita.

Fabiola Yáñez tiene relación con el Comedor Esperanza Kilme desde hace 3 años y al presidir la Fundación Banco Nación ayuda a quienes llevan adelante el espacio atendiendo las demandas, necesidades y poniendo a su disposición diversas capacitaciones para quienes trabajan allí.

Este comedor forma parte de los más de 400 que la Fundación Banco Nación asiste y brinda capacitaciones.

La actividad se produjo a muy pocos días de que Fabiola se convierta en mamá por primera vez. En plena cuenta regresiva, este domingo publicó en su cuenta de Twitter un video donde se la ve ultimando detalles para la llegada del bebé.

“Estamos cerca del día que soñamos. De repente nos damos cuenta de que no seremos lo que hoy somos. Cuando lo tenga en mis brazos, en el abril otoñal, voy a poder cantarle ‘Yo no era yo antes de ti’. Y entonces la familia será más grande y un nuevo ser en esta humanidad se llevará nuestro amor de padres”, escribió la Primera Dama.

Embarazada de 8 meses, Fabiola se mostró vestida de blanco, sentada en sobre un almohadón en el piso y acompañada por Dylan. Para musicalizar ese posteo, Yáñez eligió un tema del cantante uruguayo Jorge Drexler llamado “Antes”, que dice en sus primeras líneas: “Antes de mí tú no eras tú. Antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos. No había ninguno de los dos. No había ninguno de los dos...”. Y esas fueron las elegidas por Yáñez para acompañar el video.

Justamente, en esas fotos se la ve decorando la mecedora blanca y gris para su futuro bebé, a la que también le suma una mantita de apego con la cabeza de un perrito.

