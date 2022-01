Quisieron cruzar el río pese a la creciente y los arrastró la corriente: murió una mujer de 30 años

Una mujer murió luego de que la camioneta en la que viajaba no pudo cruzar el cause de un río

La imprudencia al volante derivó en un hecho con desenlace fatal en el norte de la provincia de Jujuy. Una camioneta con cuatro personas a bordo intentó cruzar el cause un río a pesar de la creciente y una mujer de 30 años cayó del vehículo y murió al ser arrastrada por la corriente.

Ocurrió la tarde del miércoles pasado en el río Uquilayoc, localizado en el Departamento de Rinconada, plena puna jujeña. Testigos filmaron el momento de la arriesgada maniobra de la Toyota blanca. Las imágenes muestran a la camioneta avanzar y ceder frente al agua, que corría con fuerza.

En la zona se encontraban policías de la Subcomisaría del pueblo de Cusi-Cusi, que salían de cumplir su servicio de guardia. Los agentes observaron cómo el agua se llevaba el vehículo durante varios metros, por lo que, de inmediato, se adentraron hacia el río y lograron sacar a tres personas con la colaboración de otros ciudadanos.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles pasado en el río Uquilayoc

Durante el salvataje, los efectivos dieron cuenta de que “lamentablemente una mujer que iba en el mismo rodado, perdió la vida”, luego de caer del mismo y ser arrastrada por la fuerza de la creciente. Su cuerpo fue encontrado más tarde.

Los tres hombres rescatados fueron trasladados hasta el centro de salud de la empresa minera en Pirquitas, donde recibieron asistencia médica, mientras que se constaba los datos de la mujer fallecida. La víctima fue identificada como Melina Estrada, quien trabajaba justamente en esa empresa, al igual que el resto de los ocupantes de la Toyota.

Melina Estrada tenía 30 años y un hijo adolescente

Tras difundirse la triste noticia, las redes sociales se llenaron de emotivos mensajes de familiares y amigos. “Profundo dolor al enterarnos de tu partida. No podemos creerlo todavía y nos va a costar asimilar este penar. Te vamos a extrañar, descansá en paz. Saludos y consuelo para toda tu familia y para la Agrupación Gaucha de los Alisos a la cual vos pertenecías con tanto orgullo. Te vamos a recordar siempre con mucho cariño”, decía uno.

“Qué tristeza tan grande que tengo por Dios, amiga mía. Te fuiste y nos dejaste un profundo dolor a toda la paisanada. Tu familia gaucha te despide con profundo dolor. Que descanses en paz”, publicó otro usuario.

“La enorme familia del Centro Polivalente de Arte pierde otro ángel que se va al cielo. Gracias por la amistad, el compañerismo y la alegría que nos regalaste. Te vamos a recordar siempre sonriendo, Meli”, se leyó en otro mensaje.

La mujer integraba la Agrupación Gaucha de los Alisos

Melina era madre de un adolescente llamado Fabián, quien escribió en su muro de Facebook unas sentidas palabras: “Mamita querida.... Te voy a extrañar tanto.... Lo eh perdido todo... Eras mi hermana, mi mamita, mi pilar, la única que me aguantaba y me hacía el aguante en todo, no sé cómo voy hacer para salir adelante sin vos, me va a costar un montón pero se que lo voy a lograr porque me enseñaste todo lo que tenía que saber para salir adelante. Pero loco, cuánto te voy a extrañar. Eras la única persona con la que contaba, pero bueno ahora estás en un lugar mejor y voy a cuidar todo lo que lograste y terminar tus sueños que tanto te gustaban. Hoy me duele el alma y no sé cuándo me voy a recuperar, pero voy a ser fuerte por vos mamá. Te amo mucho nunca te voy a olvidar ”.

