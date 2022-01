Ventana al mar: la revolucionaria herramienta que creó un argentino para los surfistas

Eugenio Manolio dejó la ciudad para vivir cerca del mar, eligió Mar del Plata y lanzó una empredimiento revolucionario

Cuando cumplió 28 años, después de haber vivido cinco años en Barcelona, España, Eugenio Manolio regresó a Buenos Aires. Sin poder adaptarse a la vida de una ciudad lejos del mar, se mudó a un velero: “ Para estar cerca del agua compré un barquito, y lo transformé en mi casa. Amarrado en la marina funcionaba como mi hogar, mientras iba a estudiar. Ya los fines de semana salía a navegar por el río cuando podía llegaba a Uruguay”.

Por vocación, Eugenio, que también es guardavidas, siguió la carrera de arquitectura naval en la Universidad de Quilmes, obtuvo el título y la ejerció. “Tiempo antes de recibirme sabía que quería volver a estar en conexión con el mar, solo tenía que encontrar la manera de concretarlo”, le cuenta a Infobae.

Eugenio vivía en un velero para estar en contacto directo con el agua

Vendió su velero, juntó algo de ahorros y dejó Buenos Aires. En 2017 llegó a Mar del Plata. Allí se instaló en un departamento, y lo primero que hizo fue retomar su pasión: el surf. “Lo hago desde los 20 años, y ya no me alcanzaba con practicarlo cada tanto, necesitaba despertarme y sumergirme en las olas. Eso lo recuperé”.

Eugenio no tardó en sentirse como en casa, tanto que a los pocos meses adoptó un perro callejero que nombró Timón. “Todo en mi vida está relacionado con el mar, es algo inevitable”, aclara.

Entusiasta del surf, en la capital de la disciplina, siempre se encontraba con una barrera. “Cada vez que quería planificar mi actividad en el mar tenía que consultar en diferentes sitios la previsibilidad climática para saber si estaban dadas las condiciones para poder meterme”.

Con 47 kilómetros de Costa en la Feliz, desde hace años que los deportes acuáticos ganan cada vez más adeptos. Hay clases de Sup, Kite y surf en la mayoría de las playas. “Vi el crecimiento exponencial de las actividades acuáticas y entendíamos que no contaban con una herramienta para chequear el estado del mar”.

De esta manera, instaló 20 cámaras de video por los balnearios de Mar del Plata, Pinamar y Santa Clara que brindan las condiciones climáticas, meteorológicas y del mar. Se pueden acceder a través de la plataforma digital Estado del Mar, una especie de ventana al océano con 12.000 visitas diarias.

“Sin conocimientos hice la investigación previa. Me contacté programadores ya que era un rubro del que no tenía idea. Estuve casi nueve meses creando la web en silencio sin comentarlo con nadie, y un día me lancé”.

Instaló cámaras en vivo para poder observar las olas y planificar el día de playa

La plataforma tuvo rápida repercusión en el universo surfer e incluso es usada por los medios de comunicación. “La mejor sorpresa fue escuchar a los surfistas en el agua comentando que habían chequeado las olas desde sus casas. No hubo necesidad de publicidad ni nada ya que se corrió la voz, como en los viejos tiempos”.

Y sigue: “Creo que es una herramienta única en el país porque desde el sillón de tu casa podés chequear las olas y así planificar a qué playa ir”.

Eugenio sostiene que la pandemia impulsó su proyecto. “A partir del COVID-19 gran cantidad de gente ha repensado sus prioridades y formas de vivir y eso ha generado que muchos quieran aprender a surfear o dedicar más tiempo al contacto con la naturaleza, e incluso mudarse lejos de las grandes ciudades. Eso se refleja también en el tipo de turismo que ha cambiado, sobre todo en la costa, lejos de las grandes comodidades o lujos y buscando experiencias más naturales y conscientes”.

Estado de Mar es el sitio más consultado por los surfers

Eugenio cree que es un pequeño nexo entre las personas y el mar, por eso su lema es “Conectate con el mar”. No solo eso, comparte increíbles postales de los paisajes que logra captar desde sus cámaras, lo que le valió el reconocimiento por parte de la Entidad de Turismo del Municipio como “Sitio de Interés Turístico”.

Desde su redes sociales procura transmitir el amor por el océano, las olas y la preservación del medio ambiente. Activista y promotor de la disciplina sobre tablas fue responsable de la campaña #Donatutabla, con el fin de destinar todas las tablas que ya no se usan a distintas ONGs que tienen como objetivo la inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad a través del surf.

