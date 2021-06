Quieren construir 200 baños en un año para cambiar la vida de 800 chicos pero necesitan ayuda: la titánica tarea de Módulo Sanitario

Hay tres modelos de módulos sanitarios. Todos se anexan a las viviendas de las familias para que no tengan que salir de su casa al ir al baño. Este es el modelo de emergencia.

Cada vez que querían ir al baño, Nelly Osorio y sus seis hijos debían salir de su casa, ir hasta el fondo del terreno y hacer sus necesidades entre tablas de madera, sin techo, sin agua caliente, sin cloacas ni pozo ciego. Así fue durante los últimos seis años, pero todo cambió hace dos semanas, cuando la gente de la ONG Módulo Sanitario les instaló un baño y una cocina anexados a su casa.

En rigor, lo que instalaron es justamente un módulo sanitario (lo que da nombre a la organización), que consta de baño, ducha con agua caliente, y una bacha. Desde entonces, ni Nelly ni sus hijos tienen que salir a la intemperie en medio de la noche si quieren ir al baño.

“Cambió mucho nuestra vida porque antes teníamos que salir e ir hasta el fondo y ahora tenemos todo adentro. Ya los chicos no tienen frío, se quieren bañar a cada ratito. Nuestro baño de antes no tenía ni techo, ahora tenemos agua calentita. Estamos más que felices y agradecidos”, dice Nelly, del barrio Trujui, en el partido de Moreno, al oesto de la provincia de Buenos Aires.

“La verdad que me siento muy afortunada de que nos haya tocado el módulo, pero me da impotencia también no poder ayudar a los demás, más si hay chicos de por medio que no tienen un baño donde bañarse o higienizarse todos los días”, agrega Nelly.

Uno de los baños que tenía una familia de un barrio vulnerable al que asistió Módulo Sanitario. Esta es la realidad que intenta cambiar la ONG.

La problemática de que habla afecta a demasiadas personas en la Argentina, donde 6 millones de personas no tienen baño (el 15% de la población). La propia organización ofrece algunas imágenes que grafican el tamaño de este número: es equivalente a 85 canchas de River llenas o 2400 teatros Colón llenos, o dos veces la población de Uruguay, o dos veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La lista de paralelismo podría seguir.

Además, 14 millones de personas en el país no tienen acceso a cloacas ni agua corriente ni gas de red. Y hay 1 millón de casos de diarrea aguda por año, una de las principales causas de muerte infantil. ¿Cuál es el principal método para prevenir la diarrea infantil? El lavado de manos. La misma herramienta sanitaria que cumple un rol clave en la pelea contra el coronavirus, la higienización.

Mucho se dijo que el COVID es un virus que afecta a todos por igual, pero en un país donde el 15% no tienen baño a disposición, ¿cómo puede pensarse que están en las mismas condiciones para prevenirse?

La falta de baños no es un problema exclusivamente local. En el mundo, 1 de cada 3 personas no tienen baño según la organización estadounidense Wash. Según un informe de UNICEF del 2019, 4.200 millones de personas (más de la mitad de la población mundial) no disponen de saneamiento seguro, y 673 millones de personas defecan al aire libre y no tienen acceso a un inodoro. Y según la Organización Mundial de la Salud, 800 niños y niñas menores a 5 años mueren por día en el mundo debido a enfermedades diarreicas causadas por la falta de agua, saneamiento e higiene.

Ante ese panorama, Módulo Sanitario nació hace seis años para intentar mejorar la vida de muchas familias de diferentes asentamientos del país. Desde su comienzo en 2015 a hoy, ya construyeron más de 600 módulos sanitarios en diferentes provincias (Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego, Mendoza y Tucumán). Esto alcanzó a 2500 personas, de los cuales cerca de 1200 son niños y niñas. Durante el 2020, su labor creció drásticamente: además de los módulos construídos, entregaron 17 mil kits de higiene que alcanzaron aproximadamente a 74 mil personas (17 mil familias en 60 barrios vulnerables). Según datos que comparte la misma ONG, desde su creación a hoy, invirtieron 550 mil dólares y -según estiman- le ahorraron al Estado en materia sanitaria 2.2 millones de dólares.

Ana Garófalo pintando su módulo sanitario. Lo instalaron hace dos años. El trabajo es en conjunto entre la familia y los voluntarios de Módulo.

Toda la financiación de Módulo Sanitario es a través de donaciones. Este año, comenzaron esta semana su campaña para juntar fondos. El objetivo del 2021 es construir 200 módulos que lleguen a cerca de 800 chicos. El trabajo es en conjunto con las familias (que deben hacer un pozo ciego junto a la casa), y los voluntarios de la ONG.

Hay tres tipos de módulos sanitarios que instalan: el modelo para vivienda de emergencia (se monta en dos días y se anexa a la vivienda de la familia), el modelo progresivo (se adapta a todo tipo de vivienda nueva), y el baño definitivo (se instala en un día y tiene “paredes sandwich”). Todos tienen ducha con agua caliente, inodoro y pileta para lavarse las manos.

El modelo de "baño definitivo" que construye Módulo en algunas viviendas. Los baños se pueden anexar a todo tipo de construcciones.

“Los resultados del Censo de 2010 en Argentina indican que aproximadamente 6 millones de personas (6.013.628) no tienen baño. Según el RENABAP, en el país hay 4.416 barrios populares en donde el acceso al saneamiento no alcanza al 5% (4.8%). A nivel nacional –formal e informal- alcanza un 62%. En estos casos, es muy difícil que las personas puedan mantener los hábitos de higiene como el cepillado de dientes, lavado de manos e higiene personal que hacen a una vida sana e integrada en sociedad”, escribió Matías Nicolini (cofundador de la ONG) en el libro Vivir sin baño, una de las publicaciones de Modulo Sanitario.

“La brecha entre CABA y el conurbano bonaerense es muy amplia si se tiene como referencia la red cloacal. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires su cobertura llega al 98,7 %, en el conurbano alcanza un tercio, es decir, un 38% ”, sostiene.

Otra de las beneficiarias del módulo sanitario fue Ana Garófalo, que desde hace tres años tiene baño propio gracias a la ONG. “Nosotros no contábamos con un baño propio. De hecho, recién cuando mi hijo Kevin tenía 6 fue que pudimos tener un baño. Él pasó gran parte de su crianza sin un baño propio. El baño que usábamos era verdaderamente precario. Cuando Módulo Sanitario llegó a nuestras vidas fue un cambio rotundo en todos los aspectos que se puedan imaginar. A la vista de otras personas, que por ahí pueden llegar a tenerlo, puede no ser tanto. Pero para uno que lo anhela hace tiempo, y que le cuesta, que está en una situación económica bastante grave, es distinto”, dice.

La imagen que da sentido a la tarea: muchos chicos acceden a un baño propio por primera vez, donde lavarse los dientes, las manos, y bañarse con agua caliente.

Es una de las mejores voces a la hora de acompañar la colecta anual, porque sabe el impacto que se puede generar. “Los aliento a que si se pueden sumar, se hagan voluntarios para poder ir a construir. Y que quienes puedan un poquito más, donen lo que puedan. Seguir apoyándolos y no dejarlos solos. Seguir siendo un poquito más humanos y permitirle a cualquier otra criatura, a otro niño, a otra niña como mis hijos puedan acceder a un baño. Es algo que va a quedar marcado en el corazón”, agrega.

En lo que va del 2021 ya hicieron más de 50 módulos sanitarios. Su intención es llegar a 200. Para eso lanzaron una campaña para juntar donaciones. Pueden hacerlo tanto personas particulares como empresas o emprendimientos que quieran sponsorear el trabajo de Módulo Sanitario. Pueden donar entrando a este link (https://linktr.ee/modulosanitario) o poniéndose en contacto con ellos a través de sus redes sociales (Instagram: @modulosanitario).

